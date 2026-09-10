Marko était ’très imprévisible’ : pourquoi Räikkönen arrive au bon moment

L’arrivée de Robin Räikkönen dans le Red Bull Junior Team ne suscite pas seulement l’enthousiasme de sa famille et de l’écurie autrichienne. Pour Mika Salo, cette intégration pourrait également intervenir à un moment particulièrement favorable pour son jeune compatriote finlandais de 11 ans. L’ancien pilote de Formule 1 estime que le programme Red Bull, longtemps associé à la dureté de Helmut Marko, a changé de visage depuis le retrait de l’Autrichien.

Red Bull a officiellement confirmé hier que le fils de Kimi Räikkönen intégrera son programme de jeunes pilotes à partir de 2027, après plusieurs jours de spéculations autour d’un accord qui était devenu de plus en plus probable.

Laurent Mekies a souligné que Robin avait déjà démontré des "aptitudes exceptionnelles en karting" et promis que Red Bull l’accompagnerait dans son développement sans lui imposer de pression inutile. Kimi Räikkönen, champion du monde 2007, s’est lui aussi réjoui de cette nouvelle étape.

"Nous sommes tous ravis et enthousiastes que Robin ait été choisi pour poursuivre son parcours en compétition en tant que membre du Red Bull Junior Team," a déclaré le champion du monde 2007.

Mais pour Mika Salo, ancien pilote de Formule 1 et compatriote des Räikkönen, l’un des aspects les plus intéressants de cette arrivée réside précisément dans son calendrier. Interrogé par Iltalehti, le Finlandais estime que Robin pourrait découvrir une structure différente de celle qui existait du temps de Helmut Marko.

Salo considère en effet que le célèbre système de détection et de formation de Red Bull pourrait être entré dans une nouvelle phase depuis le départ de Marko, longtemps considéré comme l’un des hommes les plus influents et les plus exigeants de la filière.

"Cela a été un endroit plutôt mouvementé par le passé," a déclaré Salo.

"Helmut Marko était vraiment très imprévisible à ce poste, mais je pense que les choses ont changé depuis son départ."

Pour autant, Salo refuse de présenter Red Bull comme un cas isolé lorsqu’il est question de pression sur les jeunes pilotes. Selon lui, la nécessité d’obtenir rapidement des résultats constitue une constante dans l’ensemble des programmes de formation des grandes structures du sport automobile.

"La même situation existe dans toutes les autres filières," a rappelé Salo.

"La sélection naturelle est inhérente au fonctionnement de ces académies, où les performances restent le principal critère permettant à un jeune pilote de conserver sa place. Il faut obtenir des résultats, seuls les vainqueurs restent."

Dans le cas de Robin Räikkönen, Salo voit toutefois un autre élément susceptible de faciliter son intégration chez Red Bull : ses liens avec Gino Rosato. Le Canadien, qui est le parrain du jeune Finlandais, a récemment rejoint Red Bull en tant que consultant, créant ainsi une connexion supplémentaire entre la famille Räikkönen et l’organisation.

"Robin est tellement jeune que je pense que Red Bull est vraiment un très bon endroit pour lui," a poursuivi Salo.

"Son âge constitue une raison supplémentaire de privilégier une structure capable de lui laisser le temps de progresser et de se développer. C’est un bon endroit pour grandir. Gino y travaille déjà, donc la relation est très bonne de ce côté-là."

Pour Salo, il faudra cependant attendre encore quelques années avant de pouvoir réellement mesurer l’impact de l’accompagnement proposé par Red Bull. À 11 ans, Robin évolue encore en karting et reste très loin des catégories dans lesquelles la filière commencera à avoir une influence plus directe sur son parcours.

"Nous en verrons davantage lorsque Robin aura 15 ans," a-t-il estimé.

"Après la Formule 4, peut-être une année en Formule 3 et une année en Formule 2. À partir de là, on peut calculer que vous devriez être proche du but vers 17-18 ans si vous êtes vraiment talentueux."