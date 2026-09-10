Le secret des progrès d’Audi F1 aux stands ? McNish remercie un ancien de Red Bull

Audi F1 a considérablement progressé dans ses opérations en piste au cours des derniers mois, au point de s’imposer comme la référence récente lors des arrêts aux stands. Après avoir signé les arrêts les plus rapides des Grands Prix des Pays-Bas et d’Italie, l’écurie allemande affiche désormais une efficacité remarquable dans un domaine où elle rencontrait encore d’importantes difficultés en 2024. Pour Allan McNish, directeur de la compétition, cette transformation doit notamment beaucoup à l’arrivée de Lee Stevenson, ancien mécanicien en chef de Red Bull.

Stevenson avait gravi les échelons chez Red Bull jusqu’à devenir le mécanicien en chef de Max Verstappen. Il avait quitté l’écurie en 2024 pour rejoindre Sauber, alors que la structure préparait son passage sous la bannière Audi pour la saison 2026.

Désormais promu au poste de directeur des opérations dans le garage chez Audi, Stevenson occupe une fonction comparable à celle exercée auparavant par Jonathan Wheatley chez Red Bull. Sous la responsabilité de Wheatley, l’équipe chargée des arrêts de Red Bull était considérée comme la meilleure de la voie des stands et avait détenu le record du monde du changement de pneus le plus rapide, jusqu’à ce que McLaren le batte lors du Grand Prix du Qatar 2023 avec un arrêt de 1,8 seconde réalisé sur la McLaren de Lando Norris.

La progression d’Audi est d’autant plus spectaculaire qu’en 2024, l’équipe Sauber était confrontée à un problème technique coûteux lors de ses arrêts, lié aux écrous de roue. En 2026, aux Pays-Bas puis en Italie, elle a cette fois signé l’arrêt le plus rapide de la course.

Interrogé sur cette évolution, Allan McNish a d’abord rappelé que les difficultés rencontrées deux ans plus tôt avaient une origine essentiellement technique.

"C’était un problème technique, c’était en 2024, en fait, et c’était le problème de conception des écrous à ce moment-là qui pénalisait l’équipe, pas les mécaniciens," a expliqué McNish.

Le travail engagé pour résoudre cette faiblesse s’est toutefois poursuivi sur une longue période, avec une attention particulière portée aux opérations de l’équipe dans son ensemble.

"C’est un domaine sur lequel nous avons vraiment travaillé jusqu’à la fin de l’année dernière et au début de cette année. Concernant l’équipe, Lee, qui nous a rejoints l’année dernière, à la mi-2025, a une bonne idée de ce dont nous avions besoin."

Pour McNish, la réussite actuelle d’Audi ne repose pas uniquement sur l’arrivée de nouveaux éléments humains. L’équipe qui intervient dans le garage est en grande partie composée des mêmes personnes qu’auparavant, mais son fonctionnement a considérablement évolué.

"Au bout du compte, l’équipe est quasiment composée des mêmes personnes et elles fournissent désormais un travail très, très bon et très régulier. Parce qu’à Zandvoort, nous étions également les plus rapides, et l’autre chose qui est importante de mon point de vue, ce n’est pas nécessairement un seul arrêt, mais lorsque nous avons plusieurs arrêts, tous les arrêts sont bons, et donc l’équipe là-bas travaille très bien."

"C’est également important pour nous parce que nous devons tirer tous les avantages possibles de la course. Ce n’est pas comme s’il y avait beaucoup d’écart dans ce milieu de peloton, et ils ont donc clairement offert aux pilotes la possibilité de tirer davantage de la course."

McNish refuse toutefois de présenter les progrès actuels comme un simple héritage des méthodes de Red Bull apporté par Stevenson. Selon lui, l’écurie allemande a développé ses propres compétences à partir de cette expérience.

"Je ne dirais pas que nous avons hérité de ses qualités, mais je pense que nous les avons développées. Mais au bout du compte, l’une des raisons pour lesquelles Lee nous a rejoints était de construire l’équipe au sein du garage."

"Je pense que lui et l’équipe qui est là ont fait un très bon travail. On le voit désormais dans leur manière de gérer non seulement les arrêts aux stands, mais aussi tout le travail effectué sur les voitures. C’est très agréable à voir."

A noter que, toujours concernant Audi F1, l’équipe ferait bien appel contre Yuki Tsunoda à Monza. Audi avait notifié son intention de le faire après la course dimanche dernier, cela s’est confirmé. Une date doit maintenant être décidée par la FIA pour réexaminer l’affaire.