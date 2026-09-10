Leclerc obtient le feu vert médical pour Madrid, pas de pénalité moteur suite à son crash

Charles Leclerc pourra bien prendre le départ du premier Grand Prix de Formule 1 organisé sur le nouveau circuit de Madrid ce week-end. Le pilote Ferrari a passé les examens complémentaires rendus nécessaires par son violent accident de Monza et ne présente aucun problème physique. Mieux encore pour la Scuderia, les conséquences mécaniques de l’impact sont limitées et ne devraient entraîner aucune pénalité sur la grille pour le Monégasque, ni au niveau du moteur ni de la boîte de vitesses.

Leclerc avait été victime d’un lourd accident dès le deuxième tour du Grand Prix d’Italie, dimanche dernier. À l’entrée de la Parabolica, le pilote Ferrari avait perdu le contrôle de sa SF-26 avant de percuter violemment les barrières de pneus à haute vitesse. L’impact avait été suffisamment important pour provoquer l’interruption de la course et un drapeau rouge, le temps de réparer les protections endommagées.

Le Monégasque avait pu sortir seul de sa Ferrari et avait ensuite été examiné au centre médical du circuit. Aucun blessure n’avait alors été détectée. Leclerc avait toutefois expliqué par la suite que sa vision avait été réduite immédiatement après l’accident. Il avait en particulier constaté une baisse de sa vision de l’œil droit.

Ces symptômes avaient disparu plus tard dans la soirée, mais la situation nécessitait malgré tout de procéder à des examens supplémentaires avant le déplacement à Madrid. Leclerc avait d’ailleurs conservé une réserve concernant sa participation au nouveau rendez-vous espagnol lorsqu’il s’était exprimé après la course.

"Tout d’abord, je pense que je vais encore devoir passer pas mal d’examens complémentaires. Nous devrons probablement les faire dimanche soir ou lundi pour nous assurer que je suis parfaitement apte pour Madrid," avait-il déclaré.

Ces examens supplémentaires, dont un scanner passé à Monaco, n’ont finalement révélé aucun problème. Quelques jours plus tard, en ce jeudi de journée média, le pilote Ferrari se sent toujours bien et a pu obtenir le feu vert médical de la part de la FIA.

Aucun changement de moteur ou de boîte nécessaire

La condition physique de Leclerc n’était cependant pas la seule interrogation après cet impact particulièrement violent. Ferrari devait également déterminer précisément l’étendue des dégâts subis par la SF-26. L’état du moteur ADUO2 (2e évolution de l’année) et de la boîte de vitesses constituait notamment un point important en vue du week-end de course à Madrid.

Les conséquences mécaniques de l’accident seraient finalement limitées. Leclerc n’aura pas besoin d’utiliser de nouveaux éléments moteur qui lui auraient valu une pénalité sur la grille en raison de l’accident de Monza. Il pourrait même continuer à utiliser la même boîte de vitesses.

En parallèle de l’évaluation des dégâts, Ferrari a poursuivi l’analyse des circonstances de l’accident. Leclerc avait lui-même indiqué après le Grand Prix d’Italie avoir ressenti une différence dans la manière dont la puissance de sa Ferrari était délivrée entre son premier et son deuxième tour.

Le Monégasque avait toutefois refusé de tirer immédiatement des conclusions sur un éventuel lien entre cette différence et son accident, préférant attendre l’analyse complète des données recueillies par la Scuderia.

"Je pense que du premier au deuxième tour, j’ai remarqué une petite différence dans la façon dont la puissance était délivrée. Nous allons enquêter là-dessus, mais je ne veux pas trop en dire avant d’avoir étudié les données et de pouvoir le confirmer," avait alors déclaré Leclerc.

Ferrari n’a rien trouvé de particulier concernant le comportement de l’unité de puissance et a conclu à la faute de pilotage comme nous le rapportions dans notre article publié hier.