Officiel : Robin Räikkönen rejoint le Red Bull Junior Team

Robin Räikkönen franchit une nouvelle étape majeure dans le début de sa carrière en sport automobile. Comme nous le révélions en primeur ces derniers jours, le fils de Kimi Räikkönen, champion du monde de Formule 1 en 2007, intégrera à partir de 2027 le Red Bull Junior Team, programme de formation qui a accompagné plusieurs futurs pilotes de la discipline reine. Déjà remarqué pour ses performances en karting, le jeune Finlandais bénéficie désormais d’un cadre particulièrement prestigieux pour poursuivre sa progression.

Actif en karting depuis sa plus tendre enfance, Robin Räikkönen s’est déjà illustré dans plusieurs championnats nationaux et internationaux, notamment dans les compétitions Rotax et WSK. Ses performances lui ont permis de se faire une place parmi les jeunes pilotes les plus prometteurs de sa génération, au point d’attirer l’attention de Red Bull.

Le programme Red Bull Junior Team constitue depuis de nombreuses années l’une des filières les plus réputées du sport automobile. Plusieurs de ses anciens membres ont ensuite atteint la Formule 1, parmi lesquels Sebastian Vettel et Max Verstappen. À partir de 2027, Robin Räikkönen bénéficiera à son tour de cet accompagnement, avec l’objectif de développer progressivement son potentiel.

Laurent Mekies, directeur de Red Bull Racing, s’est montré particulièrement enthousiaste au moment de confirmer l’arrivée du jeune Finlandais, tout en insistant sur la nécessité de ne pas précipiter les différentes étapes de son développement.

"Robin a déjà démontré des aptitudes exceptionnelles en karting. Sa vitesse, sa maîtrise de la course et son talent naturel ont fait de lui l’un des jeunes pilotes les plus prometteurs de sa catégorie d’âge. Dans le même temps, il impressionne par sa maturité, son approche calme et sa concentration très claire sur la conduite."

Pour Red Bull, l’enjeu sera donc autant de faire progresser les performances de Robin Räikkönen que de préserver son évolution en lui évitant une pression excessive. Le programme entend lui donner le temps nécessaire pour franchir les différents paliers du sport automobile.

"Notre objectif est de le faire progresser étape par étape, sans lui imposer de pression inutile sur les épaules. Le parcours dans le sport automobile est long, et nous lui donnerons le temps, le soutien et les ressources dont il a besoin pour maximiser son potentiel."

Mekies insiste également sur l’environnement dans lequel un jeune pilote peut développer pleinement ses qualités. Red Bull entend ainsi fournir à Räikkönen un accompagnement complet au fil des prochaines années.

"Nous sommes fermement convaincus que le talent peut s’épanouir lorsqu’il est soutenu par les bonnes personnes, la bonne culture et le bon environnement. C’est ce que nous nous engageons à offrir à Robin alors qu’il poursuit son développement. Nous sommes très impatients de franchir ensemble les prochaines étapes de son parcours avec Robin et sa famille."

L’arrivée de Robin Räikkönen au sein de la filière Red Bull revêt évidemment une dimension particulière compte tenu de l’identité de son père. Kimi Räikkönen a disputé 19 saisons en Formule 1 entre 2001 et 2021, remportant 21 Grands Prix et montant à 103 reprises sur le podium. Champion du monde en 2007 avec Ferrari, le Finlandais est désormais directement impliqué dans l’accompagnement de la carrière de son fils.

Kimi Räikkönen accueille ainsi cette nouvelle étape avec enthousiasme, tout en soulignant la qualité des échanges menés avec Laurent Mekies et Red Bull avant de parvenir à cet accord.

"Nous sommes tous ravis et enthousiastes que Robin ait été choisi pour poursuivre son parcours en compétition en tant que membre du Red Bull Junior Team. Laurent et toutes les autres personnes chez Red Bull ont été incroyablement présents et encourageants tout au long de nos discussions."

Le champion du monde 2007 estime surtout que le programme proposé par Red Bull correspond aux besoins de son fils pour les prochaines années, avec un accompagnement destiné à développer progressivement ses qualités naturelles.

"Ils proposent un programme convaincant et complet pour développer et accompagner les progrès de Robin au cours des prochaines années, tout en lui apportant toute l’expérience nécessaire pour développer son talent naturel, qui s’est largement manifesté dans toutes ses expériences en karting jusqu’à présent."

Kimi Räikkönen rappelle également l’impressionnant palmarès de la filière Red Bull et les noms prestigieux qui en sont issus. Sebastian Vettel et Max Verstappen constituent notamment deux des exemples les plus emblématiques de pilotes ayant franchi les différentes étapes du programme avant de devenir champions du monde de Formule 1.

"L’équipe Junior de Red Bull connaît un succès incroyable depuis des années. Parmi ses anciens membres figurent notamment Sebastian Vettel et Max Verstappen, entre beaucoup d’autres."

Dans ce contexte, le père de Robin mesure pleinement la portée de l’opportunité offerte à son fils. L’objectif sera désormais de lui permettre de progresser dans cet environnement sans brûler les étapes.

"C’est donc avec beaucoup d’humilité que Robin rejoint ce programme prestigieux, et il consacrera tous ses efforts à mériter la confiance que Red Bull place en lui."