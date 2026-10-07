La F1 aurait-elle enfin trouvé son futur Grand Prix d’Afrique ?

La Formule 1 pourrait bientôt officialiser son retour sur le continent africain, absent du calendrier depuis le Grand Prix d’Afrique du Sud 1993. Selon plusieurs informations concordantes, un accord aurait été trouvé pour organiser une course au Rwanda, sur un nouveau circuit permanent qui serait construit à proximité de Kigali. Le projet, soutenu par le président rwandais Paul Kagame, pourrait faire l’objet d’une annonce avant la fin de l’année, même si une première édition ne serait pas envisagée avant 2030. Une perspective qui réjouirait particulièrement Lewis Hamilton, engagé depuis plusieurs années en faveur du retour de la F1 en Afrique.

Plus de trois décennies après la dernière course disputée à Kyalami, la Formule 1 semble donc se rapprocher d’un retour sur le seul continent habité qui ne figure actuellement pas à son calendrier.

Le projet rwandais aurait franchi une étape importante avec la conclusion d’un accord entre les différentes parties concernées pour accueillir un Grand Prix à proximité de la capitale, Kigali. Aucune confirmation officielle de la Formule 1 n’a toutefois encore été communiquée concernant cet accord ou la date d’une éventuelle première course.

Selon les informations disponibles, une annonce pourrait intervenir prochainement, potentiellement avant la fin de l’année 2026.

Un nouveau circuit permanent près de Kigali

Le Rwanda affiche depuis plusieurs années son ambition d’accueillir la Formule 1. Son président, Paul Kagame, a notamment multiplié les initiatives pour positionner son pays comme une destination crédible pour le championnat.

En décembre 2024, Kigali avait accueilli les Assemblées générales de la FIA ainsi que la cérémonie annuelle de remise des prix de la Fédération internationale de l’automobile. C’est à cette occasion que Kagame avait officiellement annoncé la candidature du Rwanda à l’organisation d’un Grand Prix.

Le principal obstacle reste toutefois l’absence d’une infrastructure capable d’accueillir une course de Formule 1. Contrairement à l’Afrique du Sud, qui dispose du circuit de Kyalami, le Rwanda ne possède actuellement aucun tracé compatible avec les exigences du championnat.

Le projet nécessiterait donc la construction d’un nouveau circuit permanent, conçu spécifiquement pour répondre aux normes les plus élevées du sport automobile. Celui-ci pourrait voir le jour à proximité de Kigali, dans le secteur du nouvel aéroport international de Bugesera.

L’ancien pilote de Formule 1 Alexander Wurz, aujourd’hui également impliqué dans la conception de circuits, participe à l’élaboration du tracé. Cette nouvelle infrastructure constituerait un investissement majeur pour le Rwanda, avec l’ambition d’accueillir durablement la discipline plutôt que d’organiser une épreuve ponctuelle.

Le retour d’un Grand Prix d’Afrique ne serait cependant pas attendu avant 2030, ce qui laisserait plusieurs années pour finaliser les installations et préparer l’événement.

Coulthard annonce des nouvelles imminentes sur l’Afrique

David Coulthard a lui aussi évoqué la possibilité d’une annonce prochaine concernant le retour de la Formule 1 en Afrique. L’ancien pilote Red Bull s’est exprimé sur le sujet après le Grand Prix de Bahreïn, disputé en Malaisie sur le circuit de Sepang.

Alors qu’il soutenait l’idée d’un retour régulier du tracé malaisien au calendrier, l’Écossais a souligné que la multiplication des candidatures rendait de plus en plus difficile l’intégration de nouvelles épreuves.

Le calendrier est en effet limité à 24 Grands Prix, tandis que le Portugal et la Turquie doivent faire leur retour dès 2027.

Coulthard a notamment évoqué le circuit de Portimão, qui bénéficie d’un accord portant sur plusieurs années.

"Portimão dispose de deux années. C’est un excellent circuit pour les pilotes. Nous y sommes allés, je crois, pendant la période du Covid, donc nous n’avions pas vraiment eu à nous préoccuper de la question des spectateurs. Nous sommes curieux de voir combien de personnes s’y rendront."

"J’entends des rumeurs selon lesquelles nous aurons bientôt une annonce concernant l’Afrique. Nous allons donc retourner en Afrique."

Si ces informations se confirment, la Formule 1 devra déterminer comment intégrer cette nouvelle destination dans un calendrier déjà particulièrement chargé.

Domenicali confirmait déjà des négociations avancées

Les déclarations de Coulthard font écho à celles de Stefano Domenicali. En août, le président-directeur général de la Formule 1 avait confirmé que les discussions concernant un retour en Afrique progressaient favorablement.

Il avait également souligné l’intérêt grandissant de nombreux pays pour l’organisation d’un Grand Prix, au-delà du seul continent africain.

"Je pense que ce que je peux dire, c’est que les négociations progressent très bien en Afrique."

"L’année prochaine, nous retournerons au Portugal, nous retournerons en Turquie et nous avons d’autres discussions avec des pays d’Amérique du Sud. Nous avons également des discussions en Extrême-Orient."

"Une chose que je peux vous dire, c’est que nous recevons davantage de demandes pour une deuxième course en Chine et au Japon, mais pour le moment, nous voulons conserver une seule course en Chine, parce que nous devons consolider davantage ce marché avant d’envisager d’autres possibilités là-bas."

L’Afrique représente toutefois un cas particulier. Depuis la disparition du Grand Prix d’Afrique du Sud après l’édition 1993, le continent n’a plus accueilli la moindre course du Championnat du monde.

Kyalami reste à ce jour le circuit africain disposant des perspectives les plus concrètes pour envisager un retour de la discipline sans construire une infrastructure entièrement nouvelle, même si des adaptations seraient nécessaires. Le Rwanda semble néanmoins avoir pris une longueur d’avance sur le plan politique et organisationnel avec son projet de nouveau circuit.

Hamilton : "Je ne veux pas quitter la F1 sans avoir couru en Afrique"

Parmi les personnalités qui militent le plus activement pour le retour de la Formule 1 sur le continent africain figure Lewis Hamilton. Le septuple Champion du monde n’a jamais caché son incompréhension face à l’absence de l’Afrique au calendrier, alors que le championnat s’est développé sur de nombreux autres marchés.

Depuis plusieurs années, le Britannique intervient directement auprès des responsables de la discipline et des différentes parties prenantes pour faire avancer ce dossier. Il a également exprimé en début d’année son souhait de pouvoir participer personnellement à un Grand Prix africain avant la fin de sa carrière.

"Depuis six ans, peut-être sept, je me bats en coulisses pour obtenir un Grand Prix. Je rencontre les différentes parties prenantes et je pose la question : ’Pourquoi ne sommes-nous pas en Afrique ?’"

"Je ne veux pas quitter ce sport sans qu’il y ait un Grand Prix là-bas, sans avoir eu l’occasion d’y courir, alors je continue à les relancer. Ils fixent certaines dates et je me dis : ’Mince, je risque de manquer de temps’, donc je vais rester ici encore un moment, jusqu’à ce que cela se produise."

"Ce serait incroyable, étant donné que je suis à moitié africain. Il y a un Grand Prix sur tous les autres continents, alors pourquoi pas en Afrique ? Je sais qu’ils font vraiment tout leur possible."