Aston Martin F1 explique avoir fait ’le maximum’ avec la 11e place

Andy Cowell reconnait qu’Aston Martin F1 n’avait pas le niveau pour viser le top 10 lors du Grand Prix du Japon, dimanche à Suzuka. Le patron du team explique qu’il a été impossible de progresser malgré la bonne stratégie.

"La course de Suzuka a été difficile. Nous avons tenté de saisir les opportunités qui se présentaient, mais en réalité, elles étaient rares" admet Cowell. "Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes avec Fernando, notre stratégie était solide, mais nous avons finalement terminé 11e, juste en dehors des points, ce qui était le maximum que nous pouvions atteindre."

Du côté de Lance Stroll, la mauvaise qualification a totalement compromis le dimanche du Canadien : "La position de départ de Lance a rendu la remontée du peloton très difficile, surtout sur un circuit comme Suzuka où les dépassements sont réputés difficiles."

"La course a mis en lumière d’autres points que nous pouvons améliorer ; cela fait partie du processus d’apprentissage et de construction, et nous en tirerons les leçons pour Bahreïn le week-end prochain."