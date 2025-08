Les statistiques après le Grand Prix de Hongrie F1 2025

Comme après chaque Grand Prix, il est temps de découvrir les statistiques les plus marquantes, les records qui ont été battus, les séries remarquables toujours en cours ou bien qui se sont arrêtées net lors du dernier week-end…

Les qualifications

La séance a produit la Q3 la plus serrée de l’histoire de la Formule 1, avec un écart de seulement 0,543s entre les dix premiers, battant les records précédents de la Hongrie en 2022 et du Brésil en 2003.

Charles Leclerc offre à Ferrari sa première pole de l’année.

C’est la 27e de sa carrière, ce qui lui permet de dépasser Mika Hakkinen pour la onzième place au classement historique des pole positions.

Charles Leclerc met également fin à sa série de performances médiocres en qualifications en Hongrie, où il ne s’était jamais élancé de la première ligne. C’est aussi la première pole de Ferrari au Hungaroring depuis celle de Sebastian Vettel en 2017.

Pour la troisième manche consécutive, Oscar Piastri s’élance de la 2e place, il s’était qualifié et avait remporté la course la saison dernière en partant de cette place.

C’est la première fois que Lando Norris est devancé par un coéquipier en qualifications sur le Hungaroring.

George Russell atteint la Q3 sur ce circuit pour la deuxième fois seulement de sa carrière.

5e, Fernando Alonso égale la meilleure qualification d’Aston Martin cette saison, alors qu’au week-end précédent en Belgique, était la plus lente en qualifications.

Lance Stroll signe également son meilleur résultat en qualifications de l’année.

De même, le rookie Gabriel Bortoleto, obtient son meilleur résultat de l’année sur un tour en prenant la 7e place.

À l’opposé, Max Verstappen connaît sa pire qualification de 2025 pour Red Bull, à la 8e place. Le Néerlandais a gagné depuis dix positions différentes sur la grille au cours de sa carrière, mais jamais depuis la 8e place.

Les deux monoplaces Racing Bulls atteignent la Q3. Isack Hadjar y fait sa huitième apparition cette saison, mais il est devancé par son coéquipier Liam Lawson pour la troisième fois.

Ollie Bearman partira de la 11e place, position à laquelle il avait terminé les quatre dernières courses consécutives avant la Hongrie.

Lewis Hamilton est éliminé en Q2 et manque la Q3 sur le Hungaroring à la régulière pour la première fois de sa longue carrière (il avait subi une panne mécanique en Q1 en 2014).

Carlos Sainz prend la 13e place, ce qui signifie que Williams n’a pas placé de voiture dans le top 10 au départ en Hongrie depuis 2016.

Franco Colapinto est 14e, devançant son coéquipier chez Alpine, Pierre Gasly, pour la deuxième fois seulement en 2025.

Yuki Tsunoda est 16e et subit sa quatrième élimination en Q1 lors des huit dernières courses, bien qu’il ne soit qu’à 0,163s de la Red Bull de Max Verstappen en Q1.

En prenant la 17e place sur la grille, Pierre Gasly subit sa troisième élimination en Q1 lors des quatre derniers Grands Prix de Hongrie.

Nico Hulkenberg est 19e, égalant Stroll pour le plus grand nombre d’éliminations en Q1 cette année (neuf chacun).

Alex Albon ferme la marche à la 20e place. C’est sa deuxième élimination en Q1 cette saison, après celle de Bahreïn, et un contraste saisissant avec sa 5e place en qualifications en Belgique la semaine dernière.

La course

La course se termine avec l’écart le plus faible de 2025 sur une arrivée sans voiture de sécurité, soit 0,698s.

McLaren réalise son quatrième doublé consécutif, une performance que l’écurie n’avait accomplie qu’une seule fois dans son histoire, en 1988 avec Alain Prost et Ayrton Senna.

L’équipe remporte également son 200e Grand Prix en championnat du monde, devenant la deuxième écurie de l’histoire à atteindre ce cap après Ferrari.

Le vainqueur de la course, Lando Norris, qui avait terminé deuxième des éditions 2023 et 2024 du Grand Prix de Hongrie, bénéficie également de l’arrêt au stand le plus rapide de la saison 2025 à ce jour, avec un temps de 1,9 seconde (temps effectué deux fois chez McLaren F1).

Oscar Piastri termine deuxième. La saison dernière, il avait dépassé Norris pour la victoire au 68e tour (sur 70) de ce même Grand Prix. Il compte désormais huit victoires et huit deuxièmes places dans sa carrière en F1.

La 3e place de George Russell pour Mercedes constitue son sixième podium de la saison. Les moteurs Mercedes-Benz monopolisent d’ailleurs le podium du Hungaroring pour la deuxième année de suite.

Avec la 4e place de Charles Leclerc pour Ferrari, le poleman ne remporte pas la course en Hongrie pour la cinquième année consécutive.

Ouch : Leclerc n’a remporté qu’une seule de ses seize dernières courses depuis la pole position.

La 5e place de Fernando Alonso représente le meilleur résultat d’Aston Martin de la saison 2025. L’Espagnol a marqué des points lors de 13 des 14 derniers Grands Prix de Hongrie.

La 6e place de Gabriel Bortoleto pour Kick Sauber est son troisième résultat dans les points lors des quatre derniers Grands Prix, et le meilleur résultat de Sauber sur ce circuit depuis la 3e place de Nick Heidfeld en 2007.

Lance Stroll prend la 7e place pour Aston Martin et termine septième pour la deuxième fois en trois Grands Prix.

La Racing Bulls de Liam Lawson, avec sa 8e place, devance Max Verstappen et est la voiture du giron Red Bull la mieux classée. C’est sa deuxième 8e place consécutive.

Le champion du monde Max Verstappen termine 9e pour Red Bull, à 1 minute et 12 secondes du vainqueur. Il n’est pas monté sur le podium lors des quatre derniers Grands Prix. Dure manière de célébrer son 200e départ en GP avec Red Bull...

La 10e place de Kimi Antonelli dans la Mercedes est seulement son deuxième résultat dans les points lors des huit dernières courses (avec le podium de Montréal).

La 12e place de Lewis Hamilton pour Ferrari est son plus mauvais résultat au Hungaroring depuis 15 ans.

Nico Hulkenberg n’a pas marqué de points au Hungaroring depuis 2016.

Les pilotes Alpine, Franco Colapinto (17e) et Pierre Gasly (18e), sont les deux derniers pilotes classés.

L’abandon d’Oliver Bearman pour Haas est le seul abandon enregistré lors des deux derniers Grands Prix.