Les pilotes McLaren F1 ’n’écartent pas Verstappen de l’équation’ pour le titre

Lando Norris a été l’homme fort du week-end en Autriche. Malgré des EL1 manqués pour laisser Alex Dunne effectuer une séance d’essais libres en tant que rookie, le pilote McLaren F1 a été solide en essais libres et a ensuite signé une pole dominante, qui lui donne de la confiance.

"J’en ai beaucoup. Je pars dans la meilleure position. Mais nous avons été bons depuis les premiers tours que j’ai faits en EL2. Nous avons été compétitifs et je me suis senti en confiance et à l’aise dans la voiture" se félicite Norris.

"Nous avons apporté quelques améliorations à la voiture ce week-end, ce qui constitue notre première série d’améliorations pour l’ensemble de la saison. Nous avons donc attendu un bon moment pour les appliquer."

"Et d’après ce que j’ai vu, il semble que nous ayons progressé dans la bonne direction, surtout sur un circuit où il n’y a que huit virages. Donc, oui, je suis confiant que nous puissions faire une bonne course, mais c’est une longue course et beaucoup de choses peuvent arriver."

Malgré la septième place décevante de Max Verstappen en qualifications, Norris refuse de l’écarter des prétendants : "Max a été notre principal concurrent à chaque course cette saison. Je pense que ce n’est pas parce qu’il a eu une qualification un peu moins bonne qu’il va être éliminé de la course et qu’il va être éliminé pour le reste de la saison."

"Ils ont apporté des améliorations. Peut-être qu’elles n’ont pas fonctionné aussi bien qu’ils le voulaient ou peut-être qu’elles ont fonctionné. Je n’en sais rien. Mais je pense que nous nous attendions à ce qu’ils soient plus rapides ce week-end."

"Elles ont encore semblé assez bonnes pour la plupart ce week-end, mais je ne sais pas ce qui est arrivé à Max en Q3. Donc, non. Je pense, bien sûr, qu’en tant que coéquipiers, nous sommes probablement les principaux rivaux l’un de l’autre en ce moment."

"Mais en même temps, je ne pense pas que nous allons jamais - jusqu’à ce qu’il soit hors de la course - je ne pense pas que nous allons jamais retirer Max de l’équation. La saison est encore très longue. Je pense donc que les gens ont besoin de se détendre un peu. Nous verrons."

Oscar Piastri est d’accord avec son équipier et surveille de près les performances de Verstappen : "Je pense qu’à ce stade de l’année, il est encore trop tôt pour écarter Max. Je suis d’accord."

"Je pense que nous attendions plus de lui ce week-end, ou lors des qualifications, parce qu’il avait l’air très proche lors des séances d’entraînement. Je ne sais donc pas s’il s’est aussi fait surprendre par le drapeau jaune. Il est trop tôt pour le moment."

Interrogé sur ses chances de victoire, Charles Leclerc est prudent : "Je vais tout faire pour mettre plus de pression que d’habitude sur ces deux gars. On a repoussé Oscar derrière avec un peu de chance, mais en course, il faudra regarder vers l’avant et voir ce qui est possible."