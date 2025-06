Bottas : le mois de juillet sera décisif pour son retour en F1

Le mois de juillet sera un mois crucial pour Valtteri Bottas et son avenir, selon la propre analyse du pilote finlandais.

Le pilote de 35 ans a perdu son baquet chez Sauber à la fin de l’année dernière et est retourné chez Mercedes, où il a remporté 10 Grands Prix aux côtés de Lewis Hamilton.

Cependant, Bottas n’est que pilote de réserve cette année, insistant pour être présent à chaque Grand Prix dans l’espoir de revenir sur la grille en 2026.

Il affirme que sa motivation est intacte.

"Comme c’est une priorité pour moi, ma motivation reste naturellement élevée," a-t-il déclaré dans le paddock du Grand Prix d’Autriche.

"Je veux revenir et je vais travailler dur pour y parvenir. C’est un moyen simple de maintenir la motivation."

Bottas, qui fêtera ses 36 ans en août, a fait sensation la semaine dernière avec une publication sur les réseaux sociaux où il caressait le « joli siège libre » d’une Cadillac de route. Un clin d’œil évident à Cadillac F1 et ses dirigeants.

La réglementation F1 2026 tombe également à point nommé, insiste-t-il.

"Il y aura de nouvelles voitures, de nouveaux moteurs, et les pneus sont un peu plus petits. Il y a beaucoup de variables, il est donc difficile de prédire qui réussira et qui échouera."

"Mais je pense que c’est une situation plutôt favorable pour l’arrivée d’une nouvelle équipe et très favorable aux pilotes expérimentés."

Le patron de Mercedes F1, Toto Wolff, a déclaré il y a quelques jours que si Bottas ne parvenait pas à assurer son retour sur la grille en 2026, il pouvait imaginer le Finlandais en IndyCar ou au Mans.

Bottas admet que juillet sera un mois crucial pour lui.

"C’est un fait," a-t-il déclaré, faisant référence à la pause d’août en F1 qui suivra. "C’est à ce moment-là que la date limite arrive."

"Tout cela devrait être finalisé courant juillet. Juillet commence la semaine prochaine, ce qui promet un mois intéressant."

Il serait le favori de Cadillac, la nouvelle onzième écurie de F1, mais Bottas admet que rien n’est encore signé.

"Dans ce sport, un contrat est toujours trop loin de vous tant que les signatures ne sont pas faites."

"On ne peut même pas dire qu’on est proche ou loin, car on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ma position devrait théoriquement être solide grâce à mon expérience, car certaines équipes en ont clairement besoin."

Bottas reste également en forme, tant sur la piste qu’à la salle de sport, parcourant notamment des centaines de kilomètres par semaine en vélo, sur route ou sur terre, et en compétition quand il le peut.

"Après le week-end de Silverstone, j’ai été programmé pour deux jours d’essais consécutifs avec Mercedes à Jerez. Un essai de deux jours comme celui-là, à ce stade, est plutôt satisfaisant et c’est rafraîchissant de pouvoir piloter correctement."