Les pilotes demandent à la FIA de revoir la fermeture du DRS sur les F1

Les pilotes de Formule 1 ont demandé à la FIA d’étudier s’il existait de meilleures solutions pour désactiver automatiquement le DRS suite au grave accident de Jack Doohan lors des essais libres du Grand Prix du Japon.

Le pilote Alpine a percuté les barrières à 305 km/h au virage 1 lors de la deuxième séance d’essais libres vendredi après-midi à Suzuka. L’incident est survenu après que le DRS de Doohan n’a pas été fermé lors de l’attaque du premier segment du virage.

Et c’est une action volontaire de l’Australien, Alpine F1 ayant confirmé que Doohan l’avait fait au simulateur et que cela passait. Sauf que... ses ingénieurs ne l’avaient pas remarqué et ne l’ont pas prévenu lors des briefings à Suzuka.

Avec le volet d’aileron arrière ouvert, Doohan disposait d’un appui aérodynamique nettement réduit à l’arrière de sa voiture, ce qui l’a propulsé en tête-à-queue dès l’entrée en virage.

Il existe d’autres moyens de fermer le DRS sans que le pilote ait besoin d’appuyer sur un bouton. Dans le cadre des mesures de sécurité mises en place par la FIA pour empêcher le DRS de rester ouvert en virage, deux autres éléments sont prévus pour éviter les incidents.

Le premier, prévu par le règlement, impose bien entendu la fermeture du volet du DRS dès que le pilote freine. La FIA exige également la fermeture du DRS si le pilote relâche l’accélérateur d’un certain degré.

Cependant, la sensibilité de ces deux aspects est laissée à l’appréciation des équipes, qui peuvent ajuster la variabilité en fonction du tracé de la piste et de l’interaction des zones du DRS avec le type de virages.

Les équipes peuvent choisir la pression de freinage nécessaire avant la fermeture du DRS. Et concernant le relâchement de la pédale d’accélérateur, il est entendu que la FIA n’exige la fermeture du DRS que lorsque le pilote a réduit l’accélérateur de 20 % ou plus.

Il appartient aux équipes de décider si elles souhaitent augmenter la sensibilité du système afin que le DRS se ferme à un niveau d’accélérateur supérieur à 80 %.

Les réglages ci-dessus ont été suffisants jusqu’ici pour couvrir la quasi-totalité des situations du calendrier, mais Suzuka est assez unique avec un virage presque à fond après une zone DRS ; une approche différente est donc nécessaire pour garantir la fermeture du DRS.

Les premiers virages de Silverstone présentaient une configuration similaire par le passé, mais suite à des problèmes survenus lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2018, la zone DRS le long de la ligne droite de départ et du 1er virage a été supprimée par la FIA.

Dans d’autres virages du calendrier, les pilotes sont parfois invités à fermer le DRS avant la zone de freinage afin de s’assurer que le flux d’air se reconnecte complètement à l’aileron arrière avant de tourner.

L’accident de Doohan montrant à quel point les choses peuvent vite mal tourner si le DRS ne se ferme pas au moment prévu, le sujet a été abordé lors du briefing des pilotes vendredi soir au Grand Prix du Japon.

Dans le cadre des discussions, plusieurs pilotes auraient demandé au directeur de course de F1, Rui Marques, s’il était possible de désactiver automatiquement le DRS à l’entrée des virages, comme mesure de sécurité ultime.

L’une des idées avancées était de le faire via GPS, afin d’envoyer un signal aux voitures pour qu’elles ferment le DRS à l’entrée d’une certaine section de la piste. Réaliser un système aussi essentiel à la sécurité et exempt de tout problème serait toutefois assez complexe, notamment à cause des légers délais du GPS, mais la FIA a accepté d’étudier la question et de voir ce qui peut être fait.