Verstappen bat Norris au bout du suspense et signe la pole à Suzuka

Après trois séances disputées sur le circuit de Suzuka, McLaren F1 fait office de favorite pour la pole position du Grand Prix du Japon au moment de lancer la séance qualificative. Mais les Mercedes, les Ferrari et les Red Bull semblent proches, tout comme les pilotes Racing Bulls.

Dans les EL2 et EL3, un total de quatre drapeaux rouges ont été brandis à cause de départs de feux sur la pelouse aride qui borde la piste. La FIA avait déjà pris la décision d’humidifier les pelouses et de les tailler au plus ras, mais la séance du samedi matin a montré que cela n’était pas suffisant.

Après les derniers essais libres, les équipes ont haussé le ton pour que les organisateurs prennent des mesures efficaces. La direction de course a confirmé que de nouvelles mesures allaient être prises : "Avant les qualifications, tout le temps et toutes les ressources vont être dépensés pour humidifier davantage l’herbe avant la séance".

Oscar Piastri et Max Verstappen ont été avertis de manière formelle pour ne pas avoir respecté les notes du directeur de course en dépassant des voitures par la voie où travaillent les mécaniciens dans le cadre d’un essai de départ, et non par la voie la plus rapide des stands.

La FIA a prévenu que des pénalités pourraient arriver, car il y a déjà eu deux avertissements formels hier pour Lance Stroll et Lewis Hamilton. Dans le jugement envers Piastri et Verstappen, il a été dit que le fait que ces infractions aient engendré un avertissement à Suzuka ne veut pas dire qu’à l’avenir, elles ne provoqueront pas des pénalités sportives.

A noter que les pilotes ont demandé à la FIA de revoir la manière dont le DRS se ferme, après l’accident de Jack Doohan lors des EL2. Le pilote Alpine a laissé son ailette ouverte et a percuté les barrières à plus de 300 km/h.

Q1 - 18 minutes

Oliver Bearman a signé la première référence, avant que les pilotes Ferrari ne viennent faire un tour rapide et Charles Leclerc a signé une référence en 1’28"571, mais c’étaient évidemment les pilotes McLaren, favoris pour cette qualif, qui étaient attendus et ont rapidement signé un chrono.

Lando Norris a fait mieux que Charles Leclerc en 1’28"233. Yuko Tsunoda a ensuite pris le troisième temps à quatre dixièmes du Britannique, et Max Verstappen a fait mieux que son équipier à un dixième de la McLaren. Il s’est toutefois plaint d’une voiture difficile à piloter avec un manque de grip sur le train d’avant.

Oscar Piastri a ensuite signé le meilleur chrono en 1’28"143, et George Russell s’est intercalé à 0"058 entre les McLaren. Isack Hadjar s’est plaint d’un souci dans le cockpit, comme ce matin en EL3, sans que l’on sache de quoi il s’agissait.

Norris a repris la tête en 1’27"845, et Leclerc s’est glissé en deuxième position. Bearman a progressé avec une très belle cinquième place à moins d’une demi-seconde de Norris, confirmant que la piste progressait.

Lewis Hamilton a lui aussi amélioré pour remonter au sixième rang, à 13 millièmes de seconde de Bearman, tandis que Carlos Sainz s’est lui aussi hissé dans le top 10 provisoire de cette Q1.

Hadjar a réitéré l’expression de son inconfort au volant de la VCARB 02, expliquant qu’il n’arrive pas à se concentrer pour faire un tour rapide. A 4mn30 de la fin de cette première partie de qualif, le Français pointe 19e et Liam Lawson 16e, alors que les Racing Bulls semblaient très rapides lors des trois séances libres.

Alex Albon a lui aussi progressé pour remonter au cinquième rang, alors que de nombreux pilotes ressortaient. Hadjar s’est excusé de la possibilité de voir son problème de confort "ruiner" la séance, et son ingénieur Pierre Hamelin lui a répondu : "Je sais que tu fais de ton mieux".

Le problème de Hadjar était encore présent à l’entame de son tour rapide, et Piastri a progressé en tête de séance en 1’27"687, reprenant la main face à Norris. Hamilton s’est placé quatrième, et Andrea Kimi Antonelli est remonté huitième.

Tsunoda a signé le septième temps provisoire à 0"024 de Verstappen. Pierre Gasly a progressé pour remonter au neuvième rang, et Doohan n’a pas fait mieux que 16e provisoire. Lance Stroll est sorti de la piste dans le premier secteur, ce qui a ruiné son dernier tour chrono.

Hadjar a pris le 12e chrono provisoire, et Esteban Ocon le 15e chrono. Nico Hülkenberg a éliminé le Français en prenant le 15e temps, et Bearman a signé le 13e chrono. Bortoleto est remonté 16e devant Ocon. Lawson a pris le 15e chrono devant Hülkenberg.

Les éliminés étaient Hülkenberg, Bortoleto, Ocon, Doohan et Stroll.

Q2 - 15 minutes

Racing Bulls a confirmé que c’est bien un problème de harnais qui embête Hadjar ce week-end. Malgré un inconfort certain, le Français s’est qualifié pour la Q2 et a même été plus rapide que Lawson.

Verstappen a signé la première référence en 1’27"502, un excellent chrono. Tsunoda a marqué le pas dans ce premier chrono avec un temps à six dixièmes de son équipier, derrière Gasly et Bearman.

Leclerc a pris le deuxième temps à trois dixièmes de Verstappen, et Hamilton s’est placé deuxième juste devant son équipier. Norris a toutefois fait largement mieux en 1’27"146 ! Alonso a pris le sixième chrono.

Hadjar a signé le cinquième temps provisoire, Piastri s’est classé troisième et Russell deuxième à deux dixièmes de Norris. Antonelli n’a pas fait mieux que septième à une demi-seconde de son équipier. Sainz a pris le dixième chrono provisoire, et Albon a fait mieux en cinquième place !

Le drapeau rouge a de nouveau été déployé à cause d’un incendie dans le 130 R. Le problème va agacer encore les équipes, mais ne devrait pas se représenter en course si la pluie prévue s’abat bien sur Suzuka demain.

La séance a repris avec un peu moins de neuf minutes au chrono, et les pilotes Ferrari sont ressortis les premiers. Ils étaient d’ailleurs les seuls à se précipiter en piste lorsque le feu est passé au vert.

Hamilton a pris le cinquième temps, et Leclerc a fait mieux de dix millièmes de seconde. La Scuderia semble avoir davantage de potentiel mais peine à tirer le maximum de ses gommes.

Tsunoda s’est élancé en piste et il a progressé mais n’a pas fait mieux que le 11e temps provisoire, à 20 millièmes de Gasly. Lawson en a terminé en se plaçant devant Tsunoda, en dixième place ! Tsunoda n’était toutefois qu’à 0"498 de Verstappen, soit un écart correct pour une première dans la RB21.

Alonso en a terminé avec le dixième temps, éliminant Lawson. Bearman a signé le huitième temps et a éliminé Alonso au passage. Gasly n’a pas fait mieux que 11e. Sainz n’a pas fait mieux que 12e. Il est en plus sous enquête pour avoir gêné Hamilton et pourrait écoper d’une pénalité.

Les éliminés étaient Gasly, Sainz, Alonso, Lawson et Tsunoda.

Q3 - 12 minutes

Bearman a signé un temps de 1’28"090 malgré une erreur dans le deuxième virage, et Antonelli un chrono de 1’28"222. Russell a mis tout le monde d’accord en 1’27"318, un très bon temps. Hadjar a pris le deuxième temps provisoire à une demi-seconde de Russell.

Verstappen a battu Russell en 1’27"278, mais Piastri en a terminé avec un meilleur chrono en 1’27"052 ! Norris a bouclé son premier tour chrono de la Q3 avec le quatrième chrono seulement à quatre dixièmes.

Hamilton a pris le cinquième chrono à six dixièmes de Piastri, et Leclerc en a terminé avec le troisième chrono, devant Russell et Norris, avec un temps à 0"247 de Piastri, qui a pris une marge de deux dixièmes sur tous ses concurrents.

Avec son chrono de 1’27"052, Oscar Piastri a battu le record absolu de la piste de Suzuka. Jusqu’ici, le meilleur temps de l’histoire du circuit datait de 2019 et était la propriété de Sebastian Vettel, mais son temps a été battu pour 12 millièmes de seconde.

Avant le dernier run de la Q3, on trouve quatre équipes différentes aux quatre premières places de la séance. C’est dire à quel point la lutte est intense en tête, malgré le léger avantage dont dispose McLaren.

Bearman a pris le septième temps, et Antonelli est remonté sixième. Russell n’a pas amélioré et reste quatrième. Hadjar progresse en septième place, et Norris en termine avec le meilleur temps en 1’26"995 !

Hamilton n’a pas fait mieux que huitième, alors qu’Albon a amélioré pour se placer neuvième. Verstappen a progressé et a battu Norris en 1’26"983 ! Piastri n’a pas amélioré dans le premier secteur mais a signé le meilleur chrono absolu dans les deux secteurs suivants, mais ça n’est pas suffisant et il est troisième !

Verstappen signe une pole position inattendue au bout du suspense et bat les McLaren, qui sont très proches et seront derrière le Néerlandais au départ demain. Norris l’accompagnera en première ligne, et Piastri sera avec Leclerc en deuxième ligne.

Russell et Antonelli verrouillent la troisième ligne pour Mercedes, devant un impressionnant Hadjar, qui sera aux côtés de Hamilton en quatrième ligne. Albon et Bearman complètent le top 10 de la grille.