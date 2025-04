Les équipes de F1 exigent une action de la FIA après quatre incendies lors du Grand Prix du Japon

Les équipes de F1 ont exigé de la FIA qu’elle prenne des mesures avant les qualifications du Grand Prix du Japon afin d’éviter tout nouvel incendie en piste, suite à deux incidents survenus lors de la troisième séance d’essais libres.

La troisième séance d’essais libres a été marquée par deux drapeaux rouges déclenchés par des incendies en piste, le premier après seulement six minutes au virage 12, tandis que le second au virage 130R a mis fin prématurément à la séance.

Ces deux incendies en bord de piste ont aussi gêné le déroulement de la deuxième séance d’essais libres vendredi après-midi, frustrant les équipes.

Les incendies survenus lors de la troisième séance d’essais libres ont été particulièrement coûteux, la plupart des pilotes, dont Alex Albon et Carlos Sainz, n’ayant pas pu effectuer une simulation complète de qualification.

"Je pense que cela nous a tous vraiment gênés," a déclaré James Vowles, directeur de l’équipe Williams. "C’est juste que, lorsqu’on est dans le rythme, il faut quelques tours en tendres pour bien faire."

"Et nous n’y sommes pas parvenus, ni personne d’autre d’ailleurs."

Des mesures ont été prises par la FIA après les incendies de vendredi après-midi pour éviter que la situation de samedi ne se reproduise, avec l’arrosage et la tonte de l’herbe par endroits.

Ces mesures ont échoué, laissant craindre de nouveaux incendies lors des qualifications sur le circuit de Suzuka. Dans ce contexte, Vowles soupçonne que les premiers instants de chaque section qualificative pourraient être frénétiques.

"Nous avons donc discuté avec la FIA avec les équipes à la fin de cette EL3. Personne ne veut de ça, et c’est la même chose pour tout le monde. C’est la meilleure façon de le dire."

"C’est donc à nous de veiller à ne pas nous faire piéger. On pourrait probablement partir plus tôt [en qualifications]. C’est la seule protection dont on dispose."

La FIA a confirmé qu’elle prendrait des mesures supplémentaires avant les qualifications pour éviter de nouveaux incendies, comme l’exige Williams.

"Ils ont essayé de mouiller le gazon, mais je pense qu’ils doivent envisager d’autres mesures avant les qualifications."