Les organisateurs du Grand Prix de Russie poursuivent la F1 en justice
60 millions d’euros en jeu pour Rosgonki
Les promoteurs de l’ancien Grand Prix de Russie de Formule 1 ont intenté une action en justice contre le détenteur des droits commerciaux de la discipline (la FOM) devant la Haute Cour du Royaume-Uni.
Selon l’agence de presse Tass, Rosgonki, l’organisateur de la course de Sotchi, réclame le remboursement de ses droits prépayés pour 2022, estimés à environ 60 millions d’euros.
La F1 a annulé l’événement, soutenu par Vladimir Poutine, à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine début 2022. Tass rapporte que, bien que la Formule 1 reconnaisse la dette, les fonds restent gelés en raison de sanctions internationales.
La PDG de Rosgonki, Irina Aurenius, a confirmé l’échec des négociations à l’amiable.
"La Formule 1 ne prend aucune mesure pour rembourser la dette de bonne foi, ce qui explique sa décision de demander le remboursement des fonds par le biais du système judiciaire et juridique britannique."
"À ce stade, nous ne sommes pas prêts à commenter les détails de la réclamation, y compris son montant."
Rosgonki accuse également la Formule 1 de politiser le sport en annulant la course, qui devait se déplacer de Sotchi vers un nouveau site à Saint-Pétersbourg à partir de 2023.
