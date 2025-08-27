Perez et Bottas sont à la fois réalistes et ambitieux pour Cadillac F1

Les nouvelles recrues de Cadillac, Sergio Perez et Valtteri Bottas, sont convaincus que l’équipe américaine ne restera pas trop longtemps en fond de grille après ses débuts en Formule 1 en 2026.

Cadillac deviendra la première nouvelle équipe à rejoindre la grille depuis Haas F1 en 2016, en intégrant la discipline reine avec des moteurs Ferrari clients l’année prochaine. Une bonne base, a priori, de ce côté ! Restera à voir ce que donnera le premier châssis de l’équipe...

Si Perez, ancien pilote Red Bull, est réaliste quant aux perspectives de Cadillac la saison prochaine, il estime que la marque de General Motors dispose des ressources et de l’expertise nécessaires pour gravir rapidement les échelons.

"Nous voulons progresser le plus vite possible."

"Nous savons que nous [Bottas et moi] n’avons plus beaucoup de temps en F1. Nous pouvons aussi créer la surprise, car avec ce duo, nous apportons autant d’expérience que possible, mais aussi de l’engagement, et c’est le cas dans tous les domaines de l’équipe."

"C’est une nouvelle équipe, mais elle possède une solide expérience, tant au niveau des ingénieurs que des mécaniciens."

"Tout le monde a une grande expérience du sport automobile, donc je crois fermement que ce projet nous permettra d’avancer rapidement."

Perez reste toutefois lucide sur les débuts de l’équipe en 2026.

"Je suis sûr que nous allons démarrer dans une position très difficile mais pour moi, l’important n’est pas d’où nous partons, mais de la rapidité avec laquelle nous progressons. C’est l’essentiel. Je sais que les pilotes peuvent être désespérés. Une fois sur la grille de départ pour 24 courses et qu’on se bat en queue de peloton, le désespoir peut survenir. Mais pour moi, l’essentiel, c’est de progresser avec l’équipe et de savourer le plaisir."

"Parce qu’à ce stade de ma carrière, un trophée de plus, un de moins, peu importe. Je veux profiter du moment, mais aussi donner le meilleur de moi-même chaque week-end. Si j’y parviens pendant 24 week-ends, je serai ravi."

Bottas, resté en F1 cette année comme pilote de réserve de Mercedes après avoir perdu son baquet chez Sauber, a souligné que Cadillac n’avait aucune intention de rester en queue de peloton.

"Avec Checo, nous pouvons clairement guider l’équipe dans la bonne direction. Bien sûr, nous sommes réalistes. Ce sera une montagne de travail et les débuts seront probablement difficiles car c’est la F1, mais nous ne sommes pas là pour rester en queue de peloton."

"Nous ne voulons pas finir derniers et je pense qu’avec cette structure, ce groupe, ces personnes, il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas atteindre le rythme assez rapidement et ainsi connaître le succès."

"Il nous reste encore quelques années avec Checo, et je pense que l’objectif est de savourer le succès ensemble, quand nous y serons."

Quant au fait de recommencer en F1 en fond de grille, Bottas souligne qu’il a déjà connu ça !

"Pour moi, c’est un peu comme lorsque je suis passé de Mercedes F1 à Alfa Romeo Sauber, j’ai dû revoir mes objectifs. J’ai donc déjà réfléchi à ce processus. Comme nous en discutons depuis longtemps avec Graeme [Lowdon, directeur de l’équipe], il a toujours veillé à nous rappeler que le chemin sera semé d’embûches. La première année sera probablement difficile. Je suis engagé. Je sais à quoi m’attendre. Mentalement, si on se prépare au pire, c’est toujours mieux, car quoi qu’on accomplisse, ce sera très positif et gratifiant."

Le Finlandais laisse entendre que le duo qu’il formera avec Perez sera sans aucune rivalité. Au moins au début !

"Affirmer le contraire serait complètement faux. Être l’ennemi l’un de l’autre, ce n’est pas la situation actuelle, elle est même tout à fait opposée. Nous sommes ici pour travailler ensemble. Nous n’avons rien à nous prouver. J’ai du respect pour Checo. Je sais qu’il a du respect pour moi, alors nous sommes ensemble et nous essayons vraiment de guider l’équipe et de tout donner."

"Nous devons faire passer l’équipe avant tout. C’est notre raison d’être. Et c’est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons été choisis : notre volonté d’aider l’équipe."

"Mais bien sûr, en même temps, nous sommes des concurrents. Nous allons rouler aussi vite que possible. Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes. Mais nos priorités sur ce projet sont très claires."

Et si Cadillac F1 ne crée pas la surprise en 2026, on peut déjà parier sur le fait que Perez partira devant Bottas sur la grille.

"Ah oui, j’ai toujours cette fameuse pénalité de 5 places à purger à cause d’Abu Dhabi en 2024. Bon, ce sera 1-0 pour Checo alors ! Mais j’essayerai de faire au mieux à Melbourne, on sait jamais !"