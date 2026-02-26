La F1 se prépare à gagner encore en popularité aux États-Unis

L’influence d’Apple, à travers ses plateformes de streaming et de connectivité, sera plus importante pour la F1 à l’avenir que ne l’était celle d’ESPN, selon le PDG de la discipline, Stefano Domenicali. La F1 a été diffusée sur ESPN de 2018 jusqu’à l’année dernière, la dernière saison du partenariat ayant enregistré des records d’audience aux États-Unis.

À partir de cette année, Apple TV sera le diffuseur américain, et bien que Domenicali affirme que le sport conserve une relation solide avec Disney,la société mère d’ESPN, il estime que le portefeuille d’Apple peut toucher davantage de fans sur le long terme.

"Quand nous parlons d’Apple aux États-Unis, nous parlons d’un nouveau partenaire de la Formule 1 qui croit en nous, avec un projet ambitieux pour être le protagoniste de la croissance du sport aux États-Unis via leurs canaux, leurs applications et leur manière de promouvoir un produit qui n’est pas seulement technologique, mais qui est un nouvel outil de connectivité" a déclaré Domenicali.

"Apple est entre les mains de la majorité des gens parce qu’il permet à tout le monde d’être connecté. Nous voulons être connectés et pertinents, et c’est pourquoi nous pensons avoir pris la bonne décision en allant dans cette direction."

"Je ne veux pas, une seule seconde, dire du mal de la relation avec ESPN car ils ont été les premiers à croire en nous. Je dois les remercier et, comme vous le savez, avec Disney World, la collaboration est immense dans le domaine des licences et d’autres projets que nous menons ensemble."

"J’ai eu de bonnes réunions avec le nouveau PDG de Disney, Josh D’Amaro, pour discuter d’étapes encore plus importantes que nous pouvons franchir. Mais je crois que la portée que nous allons avoir grâce à la plateforme de streaming, via Apple, sera encore plus grande à l’avenir et c’est ce que nous voulons tester dans un marché plus mature que les autres."

"Cela nous permettra d’entrer dans les foyers d’une manière différente, avec une grande qualité qui est très importante pour nous. C’est donc ce que la relation avec Apple nous apportera, selon moi, sur le marché américain."

Domenicali affirme également qu’Apple sera proactif pour adapter la diffusion de la Formule 1 à la part croissante de jeunes s’intéressant à la catégorie reine du sport automobile aux États-Unis, tout en maintenant les méthodes traditionnelles de suivi du sport.

"Nous avons un sport mondial, mais les marchés américains sont assurément des marchés où nous pouvons voir une croissance potentielle en termes d’intérêt, de notoriété et de business."

"Et nous sommes convaincus que le partenaire que nous avons choisi dans le monde du streaming est le bon, si l’on considère que le marché américain du streaming est l’un des plus matures par rapport à l’Europe ou d’autres régions."

"Apple sera très dynamique pour utiliser tous les outils dont ils disposent, avec toutes leurs différentes applications et plateformes, et pas seulement en termes d’Apple TV, je tiens d’ailleurs à réitérer le fait que tous nos abonnés F1 TV pourront se connecter avec Apple TV, cela fera partie de leurs offres, en payant moins, et il y aura beaucoup de contenus qu’ils vont promouvoir."

"Nous ne devons pas oublier que cela s’inscrit aussi dans le flux de notre audience, qui est de plus en plus jeune aux États-Unis, composée aujourd’hui de 40 % de femmes et 60 % d’hommes. Nous pensons donc que c’est le bon angle pour pousser spécifiquement dans cette dimension."