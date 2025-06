Williams F1 : une course espagnole à oublier pour Albon et Sainz

On savait que le Grand Prix d’Espagne allait être un week-end délicat pour les Williams F1, mais lorsque les deux voitures ont vu leurs courses compromises dès le premier virage, la tâche s’est compliquée.

Parti 11e, Alex Albon a été coincé au premier virage et a subi des dommages à l’aileron avant, tout comme Carlos Sainz, parti 17e. Tous deux ont été contraints de s’arrêter prématurément aux stands pour remplacer les ailerons avant, se retrouvant en queue de peloton au 10e tour.

À partir de là, l’attention s’est portée sur la remontée. Albon et Sainz visaient à revenir dans la course dès le premier arrêt aux stands, mais la progression s’est avérée difficile dans un milieu de peloton serré. Au 24e tour, Albon a été contraint de sortir large au premier virage alors qu’il luttait avec Liam Lawson. Il a repris la piste par l’échappatoire et a conservé sa position, une manœuvre qui lui a valu une pénalité de 10 secondes de la part des commissaires.

Avant l’attribution de la pénalité, Albon et Lawson se sont à nouveau accrochés au premier virage, causant de nouveaux dommages à l’aileron avant. L’abandon a été décidé après la pénalité.

"Nous avons perdu beaucoup de temps au début et nous étions en retrait dans le premier virage. Les voitures devant nous s’évitaient, et c’est moi qui ai été percuté. Nous avons donc été contraints d’adopter une stratégie à trois arrêts pour remplacer mon aileron avant. J’ai fait de mon mieux pour rester à l’écart à chaque incident, mais nous avons subi des dégâts à chaque fois."

"Nous devons analyser ce circuit et comprendre pourquoi il représente un tel défi pour nous. Je veux que nous soyons une équipe de haut niveau, et il est important de tester la voiture sur des circuits comme celui-ci afin d’en tirer de précieux enseignements et de l’optimiser pour l’avenir."

"Globalement, je sens que je suis dans un bon rythme avec la voiture et j’ai hâte d’être au Canada."

Albon étant sur la touche, l’attention s’est portée sur Sainz. Il a géré efficacement son deuxième relais en pneus tendres avant de passer aux médiums au 36e tour pour la dernière ligne droite.

Il a commencé à gagner des places tandis que les autres s’arrêtaient, et à 12 tours de l’arrivée, une voiture de sécurité a remis le peloton à zéro après l’abandon de Kimi Antonelli sur problème mécanique. Sainz a pris des pneus tendres neufs, ce qui a permis une dernière attaque depuis la 16e place pour finir à la 14e.

"Ce fut une course difficile pour moi et l’équipe. Nous avons subi des dégâts sur l’aileron avant dès le premier tour, ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps de course, et nous avons eu des problèmes de surchauffe moteur en suivant les voitures."

"Dans l’air pur, le rythme semblait meilleur, mais globalement, le week-end n’a pas été très positif, comme prévu. Je tiens à remercier tous les fans pour leur incroyable soutien tout au long de la semaine et j’espère que nous reviendrons en meilleure forme au Canada."