Les essais F1 de Bahreïn n°1 : qu’en attendre, le programme des équipes...

La Formule 1 a mis le cap sur Bahreïn avec six jours décisifs pour lancer la saison 2026, à commencer par trois jours d’essais cette semaine, avant les trois derniers la semaine prochaine.

Alors que la saison des présentations touche à sa fin et que le shakedown de Barcelone est désormais derrière nous, le sport entre dans une nouvelle phase clé de sa préparation pour 2026 : les essais officiels de pré-saison à Bahreïn. Dans moins d’un mois, les monoplaces s’aligneront pour le premier Grand Prix en Australie, et ces six journées de roulage dans le désert seront cruciales pour comprendre les forces et faiblesses de machines entièrement nouvelles.

Le circuit international de Bahreïn est devenu un rendez-vous incontournable de la pré-saison ces dernières années, et 2026 ne fait pas exception. La grande nouveauté, en revanche, réside dans le doublement du temps de roulage : les équipes disposeront cette année de six jours d’essais, contre trois habituellement.

Une décision largement saluée dans le paddock, tant les changements réglementaires sont profonds. Nouveaux châssis, nouvelles unités de puissance, aérodynamique active, aucune pièce n’a été reprise des voitures de 2025. Malgré des milliers d’heures passées en soufflerie, en CFD et sur simulateur, rien ne remplace le roulage réel en piste.

Les essais débuteront le mercredi 11 février, soit deux jours après les lancements officiels d’Aston Martin et McLaren, organisés respectivement en Arabie saoudite et à Bahreïn aujourd’hui. Une seconde session de trois jours suivra à partir du mercredi 18 février.

Chaque journée se déroulera de 9h à 18h (heure locale), soit de 8h à 17h en France avec une pause déjeuner d’une heure, soit environ huit heures de piste par jour. Nous suivrons ces essais avec un direct, une galerie de photos très conséquente et mise à jour en temps réel et évidemment de nombreuses informations pendant les journées et les soirées car ces essais sont ouverts aux médias !

Tout le plateau au rendez-vous

Les 11 équipes seront présentes à Bahreïn. Dix d’entre elles avaient déjà participé au shakedown de Barcelone (Aston Martin F1 ne roulant vraiment que la dernière journée), tandis que Williams complétera enfin le plateau, après avoir effectué son tout premier roulage la semaine dernière à Silverstone, dans des conditions humides.

Comme le veut la tradition, chaque équipe ne dispose que d’une seule monoplace, obligeant les pilotes à se partager le temps de piste. Chacun bénéficiera d’environ un jour et demi de roulage par session, soit une douzaine d’heures par pilote.

Les stratégies varient : certaines équipes consacreront une journée complète à un pilote avant de partager la troisième, tandis que d’autres alterneront quotidiennement. La pause déjeuner servira souvent à modifier les réglages pour le pilote de l’après-midi, afin de maximiser le temps de roulage effectif.

À Barcelone, l’objectif principal était de vérifier que tout fonctionnait : logiciels, systèmes hybrides, aérodynamique active, et premiers essais des nouveaux outils à disposition des pilotes, tels que les modes Boost, Overtake et Recharge.

À Bahreïn, les choses deviennent plus sérieuses. Les équipes vont : pousser davantage les voitures, tester la fiabilité sur des relais plus longs, simuler des week-ends de course, explorer différentes configurations aérodynamiques et comprendre les nouveaux composés de pneus 2026.

Les départs arrêtés seront également très travaillés, plusieurs pilotes – dont le champion du monde Lando Norris – ayant déjà averti qu’ils seraient plus délicats cette saison.

Des F1 déjà différentes de Barcelone ?

Tout dépendra des équipes mais nous pourrions déjà voir des évolutions sérieuses par rapport à ce que nous avons pu voir à Barcelone. McLaren, par exemple, a indiqué que la voiture vue à Barcelone sera très proche de celle utilisée à Bahreïn, puis en Australie. À l’inverse, Ferrari avait volontairement aligné une version "Spec A" en Catalogne, avec des évolutions prévues pour les essais bahreïnis.

Avec quatre jours de pause entre les deux sessions, les ingénieurs auront le temps d’analyser les données et d’introduire des ajustements pour le second test.

Comme toujours en essais hivernaux, il sera difficile de tirer des conclusions définitives. Les programmes seront très différents d’une équipe à l’autre, et les charges de carburant joueront un rôle clé : 10 kg d’essence représentent environ trois dixièmes au tour.

Les feuilles de temps devront donc être interprétées avec prudence. En revanche, certains indicateurs seront parlants : une forte accumulation de kilomètres est généralement bon signe, tandis que des arrêts répétés ou un faible roulage peuvent révéler des difficultés toujours non résolues. On pense surtout à Audi et Cadillac, avec le point d’interrogation pour Aston Martin et Honda.

Comment suivre les essais ?

Sur notre site bien sûr ! Mais pour les abonnés de F1 TV ou Canal+, la dernière heure de chaque journée sera diffusée en direct, de 16h à 17h donc en France. Pour les trois jours de la semaine prochaine, la couverture montera d’un cran : l’intégralité du roulage sera retransmise en direct par la FOM.

Une fois les essais terminés, les équipes retourneront à l’usine avant l’envoi du matériel vers l’Australie. Le coup d’envoi de la saison 2026 sera donné à Melbourne du 6 au 8 mars, avant un enchaînement immédiat avec la Chine.

Le programme de roulage des 11 équipes

Voici le programme provisoire de roulage qui sera régulièrement mis à jour d’ici mercredi matin lorsque les équipes le communiqueront. A noter que ce programme n’est pas immuable. Selon les conditions météo et, surtout, les problèmes techniques, une équipe peut répartir autrement son roulage, en général pour équilibrer le temps passé au volant pour ses deux pilotes.

Dernière mise à jour - lundi 9 février à 13h11 : Seules McLaren et Haas F1 ont confirmé leur programme à cette heure.