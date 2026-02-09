Audi F1 confiante face au défi du poids minimum, des rivaux moins confiants

Audi estime avoir une chance réaliste d’atteindre le nouveau poids minimum imposé en Formule 1 à partir de 2026, à contre-courant des craintes initiales exprimées par une grande partie du plateau. Une confiance qui tranche avec les inquiétudes suscitées lorsque la réglementation a été dévoilée en 2024.

Avec les nouvelles règles, le poids minimum des monoplaces chute d’environ 30 kilogrammes, pour atteindre 768 kg. Une valeur jugée extrêmement ambitieuse, d’autant plus que la FIA a simultanément renforcé les exigences en matière de crash-tests, compliquant encore la tâche des ingénieurs. Mais à mesure que les équipes se rapprochent du premier Grand Prix, la situation apparaît moins alarmante qu’attendu.

Pour James Key, directeur technique d’Audi F1, la réduction de masse n’a jamais été traitée comme un simple ajustement de dernière minute.

"Lorsqu’il y a des exigences qui ont un impact aussi important, il faut développer un plan spécifique," explique-t-il.

"La gestion du poids est l’un des points forts de cette équipe."

Key s’appuie notamment sur l’expérience de Sauber à Hinwil, dont Audi a hérité de la structure. L’écurie suisse s’était illustrée au début de l’ère à effet de sol en 2022 en présentant une monoplace sous le poids minimum, allant jusqu’à embarquer du lest alors que ses rivales luttaient encore pour atteindre la limite réglementaire.

Un avantage initial qui s’était traduit directement en performance, avant que le reste du plateau ne parvienne à combler son retard.

Reste que même chez Audi, personne ne prétend avoir déjà gagné la bataille.

"Nous ne le savons pas encore avec certitude nous-mêmes," admet James Key. "Les voitures que nous avons utilisées jusqu’à présent embarquaient encore beaucoup de capteurs. J’espère que nous pourrons nous rapprocher de la limite."

Une prudence que partagent plusieurs concurrents, même si les discours divergent selon les équipes.

Chez Mercedes, Toto Wolff estime que son équipe devrait être "raisonnablement bien placée". Alpine, de son côté, affirme avoir atteint ses objectifs internes. En revanche, du côté de Williams, des rumeurs persistantes dans le paddock évoquent une FW48 encore en surpoids, ce que le directeur de l’équipe, James Vowles, n’a pas souhaité confirmer.

"Nous ne connaîtrons le poids exact que lorsque tous les capteurs auront été retirés," explique-t-il. "Si nous sommes quelques kilos au-dessus à Melbourne, alors nous entamerons un régime strict."

Si le seuil des 768 kg ne semble plus irréaliste, certains observateurs estiment même que la FIA pourrait durcir encore la contrainte à l’avenir. Une hypothèse que James Key préfère tempérer.

"Cela dépendra de là où tout le monde se situera," précise-t-il. "Il faut réfléchir de manière stratégique."

Le carburant, autre clé majeure de la performance

Au-delà du châssis, Audi insiste sur le fait que le poids n’est qu’un élément parmi d’autres dans l’équation 2026. Le développement du carburant durable pourrait s’avérer tout aussi déterminant.

Le directeur du projet F1 d’Audi, Mattia Binotto, a ainsi averti que les écarts de performance liés au carburant pourraient, à eux seuls, représenter jusqu’à une demi-seconde par tour.

"Le carburant a un impact direct sur la performance du moteur," explique Binotto.

"La différence entre un bon et un mauvais carburant peut représenter 10 à 15 kilowatts, soit environ 15 à 20 chevaux. Cela correspond à quatre dixièmes, voire une demi-seconde par tour."

Un enjeu devenu si central qu’Audi a choisi de placer de manière très visible le logo BP sur le capot moteur arrière - un emplacement autrefois réservé aux numéros de course - illustrant clairement l’importance stratégique accordée au carburant dans cette nouvelle ère de la Formule 1.