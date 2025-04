Antonelli admet avoir du mal à bien chauffer ses gommes

Kimi Antonelli a fait de très bons débuts en Formule 1, marquant de bons points à chaque fois pour Mercedes lors de ses deux premiers Grands Prix.

Mais l’Italien avait révélé après la Chine avoir été un peu déçu par ses propres performances.

Avant les qualifications du Grand Prix du Japon, il a révélé un axe d’amélioration majeur pour lui pour tenter de se rapprocher un peu plus de George Russell en termes de prestation.

"C’était un peu décevant parce que pour être honnête, le rythme était là, j’ai juste eu du mal à trouver le bon équilibre pour l’échauffement des gommes. J’ai eu du mal à être dans la bonne fenêtre pour extraire le maximum d’adhérence."

"J’ai une légère tendance à attaquer plus les entrées de virage que lui," admet Antonelli lorsqu’on lui a demandé comment il se comparait à Russell.

"Là où je dois progresser, c’est la confiance dans la motricité combinée des pneus, car je suis encore trop doux avec les pneus de ce côté-là. On repousse vraiment les limites en F1."

"Mais je pense aussi que cela vient beaucoup de l’échauffement, car lorsque les pneus sont dans la bonne fenêtre, on sent clairement l’adhérence et on a automatiquement plus confiance pour attaquer. Cela vient principalement des températures, ensuite, il y a évidemment d’autres points à travailler."

La familiarité avec les pneus est un point important. Les Pirelli 2025 diffèrent non seulement de ceux de l’année dernière en termes de construction, mais aussi très différents des pneus de démonstration qu’Antonelli a utilisés lors de la majeure partie de ses essais privés sur d’anciennes F1 en 2024..

"Les pneus sont complètement différents, leur plage de fonctionnement est complètement différente, tout comme leur fonctionnement et leur utilisation. Ces pneus de démonstration ne vous apprennent rien du tout, Pirelli réussit bien son coup de ce côté-là pour que les équipes n’apprennent rien avec d’anciennes F1."

"Malheureusement pour moi ou les autres jeunes pilotes, c’est notre seule expérience possible d’une F1 avant de plonger dans le grand bain."