Les équipes de F1 déjà contactées pour faire évoluer le Madring

Le premier Grand Prix disputé sur le Madring n’a pas répondu aux attentes en matière de spectacle en piste. Avec des dépassements extrêmement rares et une course rapidement figée, les organisateurs du Grand Prix de Madrid savent déjà qu’ils devront faire évoluer leur circuit. Plusieurs responsables d’équipes la Formule 1 ont même déjà été engagés dans des discussions, tandis que les pilotes identifient notamment les virages 5 et 6 comme une zone prioritaire à modifier.

Les craintes exprimées avant l’arrivée de la Formule 1 à Madrid se sont donc confirmées dimanche. En dehors des changements de positions du premier tour, les occasions de dépassement ont été extrêmement limitées sur le Madring, donnant lieu à une course largement processionnelle.

Les organisateurs ne souhaitent toutefois pas remettre en cause l’ensemble du projet. Les premiers retours concernant le site de l’IFEMA, l’ambiance et le tracé dans son ensemble sont particulièrement positifs. Les modifications envisagées, évoquées hier avec la presse, doivent surtout permettre de conserver les qualités du circuit tout en créant davantage d’opportunités de dépassement.

Les organisateurs promettent des améliorations pour 2027. Luis Garcia Abad, directeur du circuit et ancien manager de Fernando Alonso, a également confirmé ce matin que le tracé serait modifié.

"Nous espérons la collaboration de tous pour arriver au meilleur résultat possible : équipes, pilotes, FIA, organisateurs doivent s’unir pour le meilleur compromis possible entre spectacle et sécurité, de manière réaliste, pour que tout soit en place dès la prochaine édition."

Selon lui, le contexte est particulièrement favorable à une telle évolution, puisque les différents acteurs semblent partager le même constat. L’argent est là, le gouvernement soutient le projet. Et selon lui, l’investissement déjà consenti rend une évolution du circuit pratiquement incontournable avec un contrat de 10 ans en place.

Carlos Sainz, ambassadeur du Grand Prix de Madrid, avait lui aussi insisté pendant le week-end sur une caractéristique particulière du site de l’IFEMA : l’espace disponible laisse une marge de manœuvre inhabituelle pour faire évoluer le tracé.

"Le circuit doit être ouvert d’esprit. C’est un circuit fantastique pour les qualifications, mais il doit aussi être fantastique pour la course."

"J’espère qu’avec cette attitude, et en tenant compte des changements de la FIA, nous aurons davantage de possibilités de dépassement, ce qui rendra le circuit encore plus attrayant."

Fernando Alonso partage le constat de son compatriote, tout en rappelant que les possibilités de modification ne sont pas illimitées.

Le double champion du monde estime comme tout le monde que la zone des virages 5 et 6 doit être étudiée, mais qu’une infrastructure existante complique sérieusement toute intervention.

"Nous devons voir avec la FIA ce qui peut être fait. Il y a quelque chose à faire dans les virages 5 et 6, mais il y a une limitation parce que nous passons sous une autoroute et qu’il y a un pont. Ce sera donc difficile. Mais ils sont ouverts à nos retours."

Cette volonté de dialogue est également confirmée par Toto Wolff. Le directeur de Mercedes affirme que les discussions ont déjà débuté avec les responsables du circuit comme avec la FIA.

"J’ai parlé avec le directeur du circuit et ils sont complètement ouverts aux suggestions. Nous avons déjà discuté avec la FIA des mesures à prendre et de la manière de concevoir le circuit."

Toto Wolff refuse cependant de réduire le Madring à ses difficultés en matière de dépassement. Malgré une course qu’il juge perfectible, le patron de Mercedes a été impressionné par l’ensemble de l’événement.

"C’est comme un mini-Macao ou un mini-Monaco, et l’emplacement est excellent."

"Si vous cherchez les défauts, vous les trouverez toujours, mais pour une première fois, je suis très impressionné."

Le même raisonnement est tenu par Frédéric Vasseur. Le directeur de Ferrari sépare lui aussi clairement la question des dépassements de la réussite plus globale du Grand Prix de Madrid.

"On peut débattre des dépassements, mais dans l’ensemble, j’ai trouvé l’événement fantastique."

Le Français confirme que les acteurs de la Formule 1 vont désormais travailler avec les organisateurs afin d’identifier les évolutions possibles.

"Nous allons travailler ensemble pour voir ce que nous pouvons faire."

Laurent Mekies partage cette appréciation. Le directeur de Red Bull considère que le problème du Madring est relativement clairement identifié et qu’il pourrait être corrigé grâce à l’espace disponible autour du circuit.

"Le seul défaut, ce sont les possibilités de dépassement."

Le Français estime donc que la situation n’est pas nécessairement préoccupante à long terme.

"Oui oui... Je suppose que c’est quelque chose qui peut être corrigé compte tenu de l’espace disponible autour du circuit."

Esteban Ocon apporte toutefois une nuance importante. Pour le pilote Haas, le dessin du Madring n’est pas le seul responsable de la course très figée observée dimanche.

Les caractéristiques du nouvel asphalte ont également joué un rôle, notamment l’absence de graining qui aurait pu créer davantage de différences entre les voitures et les stratégies.

"Puisque le graining n’est pas apparu, c’est ce que nous avons fini par avoir. Si nous avions eu une course sur une piste verte (sans dépôt de gomme, ndlr) comme vendredi, cela aurait été bien meilleur."