Audi F1 doit le point marqué au Madring à ’un véritable esprit d’équipe’

Audi F1 a inscrit un point au Grand Prix d’Espagne avec la dixième place de Nico Hülkenberg, un résultat satisfaisant même si Alpine et Racing Bulls ont montré de meilleures performances sur le Madring. Pour Allan McNish, le directeur de l’équipe, c’est toutefois un bon résultat car les conditions de course étaient très difficiles, notamment à cause de l’impossibilité de dépasser correctement sur le nouveau tracé.

Le team principal explique comment l’équipe a réussi son week-end, et les clés de ce résultat au milieu de choix stratégiques délicats à mettre en place. C’est en choisissant deux stratégies opposées, comme beaucoup d’équipes, qu’Audi a réussi à en faire fonctionner une parfaitement.

"Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits d’avoir décroché un point au Madring. La course s’annonçait difficile sur le plan stratégique, car les dépassements sont très compliqués et tout laissait présager une stratégie à un seul arrêt" a déclaré McNish.

"Nous avons de nouveau perdu des places au départ, un point faible que nous connaissons bien, mais, par la suite, j’ai été très satisfait de notre travail d’équipe. Nous avons fait preuve d’un véritable esprit d’équipe ce dimanche. Nico est passé des pneus tendres aux durs, tandis que nous avons opté pour une stratégie différente avec Gabi, couvrant ainsi pratiquement tous les scénarios possibles."

"Gabi a réalisé une excellente performance en prolongeant son relais en pneus durs, dans l’espoir qu’une voiture de sécurité, une voiture de sécurité virtuelle ou un drapeau rouge en fin de course lui offre un avantage pneumatique significatif ou un arrêt ’gratuit’, lui permettant de revenir dans les points."

McNish a alors plaisanté en disant que Bortoleto avait désormais un nouveau travail de pilote d’essai pour les pneus Pirelli, après que le Brésilien a effectué un relais extraordinairement long.

La mission de Bortoleto consistait à retenir les voitures derrière lui pendant que son coéquipier Nico Hülkenberg remontait vers le top 10, le pilote de 21 ans est resté en piste tour après tour avec le même train de pneus.

La stratégie a fonctionné. Hülkenberg a décroché le dernier point en terminant dixième, avec un tour de retard sur le vainqueur Kimi Antonelli, tandis que Bortoleto a franchi la ligne d’arrivée en treizième position, trois places derrière son coéquipier.

Interrogé pour savoir si l’utilisation de Bortoleto pour aider Hülkenberg avait été envisagée, McNish a déclaré : "Non, pas nécessairement "utiliser" au sens strict, même si la stratégie visait clairement cet objectif.

"Il ne s’agissait pas forcément de l’utiliser pour bloquer les autres. Ce n’est pas notre façon de jouer, et je pense que vous l’avez vu avec Bortoleto : lorsque Colapinto a tenté une attaque, le passage était libre et ouvert sur la gauche."

"Il n’y avait aucune obstruction. Mais il est certain que les deux voitures travaillent de concert et, vous savez, il a en fait un nouveau travail : il participe au développement de l’endurance pour Pirelli, pour voir s’ils peuvent tenir deux distances de course d’affilée, et non une seule."

"Mais pour ce qui est des voitures, de la stratégie et du travail en tant qu’unité, alors sans aucun doute, nous nous sommes appuyés sur cet aspect."

"De son côté, Nico a été très performant, aussi bien en pneus tendres qu’en durs, et a failli devancer Lindblad en fin de course. En fin de compte, je dois dire que ce point a été conquis grâce au travail de l’équipe aux stands. Nico est entré derrière Ocon et est ressorti devant lui après un arrêt d’une rapidité exceptionnelle. L’équipe a réitéré cette performance lors de l’arrêt de Gabi."

"Ce fut un excellent travail d’équipe, tant sur le plan stratégique qu’au niveau des arrêts aux stands et de la prestation des deux pilotes. C’est un point supplémentaire pour nous, et nous attendons désormais avec impatience l’épreuve de Bakou."

Ce résultat porte le total d’Audi à 17 points et lui permet d’occuper la huitième place du classement des constructeurs, à une longueur de Haas.

McNish n’a rien voulu lâcher par contre sur la présence à Bakou de l’évolution très importante attendue pour la R26.

"Nous en aurons une encore. Mais quand ? Évidemment, d’autres équipes ont apporté des améliorations dans différents domaines et à différents moments. Pour nous, c’était en Autriche, c’était la dernière fois."

"Nous avons apporté quelques petites retouches depuis, mais en réalité, le gros des changements remonte à l’Autriche. Nous devons absolument rester dans le rythme, surtout quand on voit la compétitivité en course de pilotes comme Gasly. Sa performance à Madrid était très solide, tout comme sa pole position à Monza, qui était sacrément impressionnante."

"De ce point de vue, nous devons commencer à apporter des nouveautés à la voiture pour pouvoir conserver notre position. Je ne peux pas vous en dire plus sur quand (sourire)."