Ferrari n’explique toujours pas la panne de freins d’Hamilton, une belle série s’est arrêtée

Lewis Hamilton a vu l’une de ses plus belles régularités de la saison 2026 prendre brutalement fin au Grand Prix d’Espagne. Septuple champion du monde, le pilote Ferrari avait jusque-là inscrit des points lors des 13 premières manches de la saison, mais une défaillance de freinage l’a contraint à abandonner prématurément à Madrid, mettant également un terme à la plus longue série de résultats dans le top 10 parmi les pilotes engagés cette saison.

Le Britannique avait pourtant pris un bon départ et se trouvait en position de se battre pour un résultat solide. Mais dès son arrivée au virage 5, un problème de freinage est venu perturber sa course.

"J’ai pris un bon départ, je n’ai pas vu Max et je n’étais pas dans la bataille en descendant vers le virage 5," disait-il dimanche soir.

C’est précisément dans cette courbe que le problème est apparu pour la première fois. Hamilton a freiné, avant de constater que la pédale réagissait de manière anormale.

"J’ai freiné, la voiture a commencé à s’arrêter correctement, puis la pédale a fait un mouvement brusque et, soudain, la voiture ne s’est plus arrêtée."

"J’ai fini par élargir ma trajectoire, et c’est à ce moment-là que j’ai touché la barrière, mais cela ne m’a pas vraiment semblé grave, ce n’était pas un gros contact."

Le fonctionnement des freins est ensuite temporairement revenu à la normale, laissant penser que le problème pouvait avoir disparu.

"Ensuite, la pédale est revenue et tout allait bien dans les virages suivants, et les choses semblaient rentrer dans l’ordre, puis la pédale est devenue longue."

Face à cette défaillance intermittente, les ingénieurs Ferrari ont tenté d’intervenir depuis le muret des stands en modifiant certains réglages de la voiture. Mais la solution n’a pas permis de résoudre durablement le problème.

La pédale de frein est de nouveau devenue trop longue peu après, contraignant Ferrari à demander à Hamilton de rentrer aux stands. L’écurie a finalement décidé de mettre un terme à sa course par mesure de sécurité.

Frédéric Vasseur a expliqué que Ferrari ne connaissait pas encore l’origine exacte de la défaillance et qu’une enquête approfondie avait été lancée. L’écurie n’a pour l’heure pas précisé quel composant était à l’origine du problème.

Le directeur de Ferrari a également estimé qu’il n’y avait aucune raison de prendre le moindre risque en maintenant Hamilton en piste. L’équipe de Maranello a donc préféré retirer la voiture de la course plutôt que de risquer un incident plus grave.

Cette décision a mis fin à la plus longue série de résultats dans les points de la saison 2026. Avant Madrid, Hamilton avait terminé dans le top 10 lors des 13 premiers Grands Prix de l’année. C’était également le seul pilote à avoir bouclé tous les tours en course cette année.

Depuis son abandon dimanche, Hamilton a également pris la parole sur les réseaux sociaux pour remercier son équipe et revenir sur cette journée frustrante.

"Tout d’abord, un grand merci à l’équipe pour le travail qu’elle a accompli tout au long du week-end."

"Nous étions en position de nous battre pour un résultat solide, mais malheureusement, un problème au niveau du système de freinage a mis prématurément un terme à notre après-midi."

"C’est décevant, mais nous allons passer à autre chose et nous concentrer sur la prochaine course pour faire de notre mieux afin de revenir plus forts."

Le septuple champion du monde a enfin adressé un message aux supporters qui continuent de le soutenir.

"Merci à tous les fans d’être toujours au rendez-vous. À la prochaine."

Le zéro pointé de Hamilton permet désormais à Lando Norris de récupérer la plus longue série active de résultats dans les points parmi les pilotes de la grille. Le pilote McLaren a marqué lors des huit derniers Grands Prix.

Pour Hamilton, en revanche, cette course blanche vient surtout accentuer une situation déjà très compliquée au championnat du monde. Il reste troisième du classement avec 191 points, mais compte désormais 101 unités de retard sur Kimi Antonelli, alors qu’il ne reste plus que neuf manches à disputer officiellement, bientôt huit lorsque Imola sera annoncé comme remplaçant du Qatar et Abu Dhabi.

Même en réalisant un sans-faute lors des derniers Grands Prix, Hamilton aurait désormais besoin d’un effondrement complet du pilote Mercedes pour espérer revenir dans la lutte pour le titre.

La situation est d’autant plus difficile que George Russell, autre pilote Mercedes, occupe la deuxième place avec 211 points. Hamilton doit donc non seulement combler un retard considérable sur Antonelli, mais également dépasser régulièrement les deux pilotes de l’écurie allemande pour conserver une véritable pertinence dans la lutte aux avant-postes.

Après cette nouvelle déconvenue, Ferrari et Hamilton vont désormais devoir se tourner vers la prochaine manche du championnat. Le Grand Prix d’Azerbaïdjan se disputera sur le circuit urbain de Bakou, avec les premiers essais libres prévus le jeudi 24 septembre, les qualifications le vendredi et la course le samedi.