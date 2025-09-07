Les deux pilotes Haas F1 ont été pénalisés, zéro pointé pour l’équipe

Oliver Bearman a terminé 12e du Grand Prix d’Italie et a notamment écopé d’une pénalité pour avoir percuté Carlos Sainz. Le pilote Haas F1 accusait peu après son rival de ne pas lui avoir laissé la place, et il regrette les conséquences de cet accrochage, qui l’empêche de terminer dans le top 10.

"C’est vraiment triste car honnêtement, la voiture était bonne aujourd’hui, on était rapides. Je devais me battre car on était lents en ligne droite mais sans l’incident, on aurait été dans les points" regrette le Britannique.

Interrogé de nouveau après la course, Bearman n’avait pas revu les images et préfère ne pas s’exprimer : "Je dois revoir, de mon point de vue j’ai une opinion mais il faut que je revoie les images avec la tête froide."

Esteban Ocon a lui aussi pris 5 secondes de pénalité pour avoir envoyé Lance Stroll hors piste au freinage du même virage en début de course, faisant rater la chicane à son rival.

Interrogé par Canal+ sur cette pénalité, le Français ne la comprend pas mais reconnait que d’autres problèmes ont émaillé son week-end : "Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de commenter, la piste se resserre à cet endroit-là et il y aura toujours une voiture qui a moins de place que l’autre."

"Mais ça n’a pas changé ma course, c’était dommage de l’entendre mais je ne sais pas, c’était au départ, on a beaucoup de vitesse, donc je ne suis pas sûr. Mais je vais voir ce que j’aurais pu mieux faire."

"Je pense que d’un point de vue de performance pure, il y a des choses à tirer. Le problème en qualifs était clair, on s’est couchés très tard hier pour enquêter et on a eu les réponses vers 23h."

"C’était clair, ce qui nous manquait. Est-ce qu’on va réussir à rectifier ça pour les prochaines courses ? A voir, mais ça nous coûte cher sur une qualif comme ça, te peut-être même sur l’ensemble du week-end."

Pour Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, "c’est dommage que nous n’ayons pas marqué de points, mais nous savions que nous aurions du fil à retordre à Monza."

"Mais compte tenu de cela, je pense que nous nous sommes bien battus aujourd’hui et que l’équipe a bien travaillé ensemble. Je ne vais pas m’attarder sur les pénalités ; nous les acceptons et passons à autre chose."

"Que nous gagnions ou perdions, nous le faisons ensemble. Le point positif, c’est que, sachant que Monza est l’un de nos circuits les plus faibles, nous nous sommes battus avec acharnement et je suis satisfait de la façon dont nous avons fonctionné en équipe."