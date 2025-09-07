Alonso de nouveau exaspéré par sa malchance avec la casse d’une suspension

Aston Martin F1 n’espérait pas grand chose à Monza avant de commencer ce week-end, l’AMR25 n’étant pas sur son terrain de jeu favori lorsqu’il s’agit de très hautes vitesses.

Et pourtant, Fernando Alonso a prouvé que sa monoplace avait le rythme pour les points lors de ce Grand Prix d’Italie, avec une qualification en Q3 hier et une course solide dans les points aujourd’hui.

Mais ça c’était avant que sa fameuse malchance de 2025 ne le frappe encore : en passant sur un vibreur de manière tout à faire habituelle, sa suspensions a cassé. C’est un nouvel abandon frustrant pour l’Espagnol ce dimanche.

"La course se déroulait bien pour nous et nous nous battions pour des points," rappelle Alonso pour commencer, visiblement très frustré.

"Nous avons bien démarré et réalisé un bon arrêt au stand, mais nous avons dû abandonner suite à une casse de suspension. Nous avons utilisé les vibreurs de la même manière tout le week-end, donc je pense que c’est encore une malchance de plus pour moi que nous ayons dû abandonner. C’est l’histoire de ma saison."

"C’est dommage de perdre encore des points au championnat, car nous avions réalisé un bon week-end jusque-là. Nous avons été plus compétitifs ces derniers temps, alors voyons comment nous nous en sortirons pour le reste de la saison."

Lance Stroll a terminé 18e et très loin des points, notamment à cause d’un souci lors de son arrêt au stand.

"La course s’annonçait difficile pour nous aujourd’hui à Monza. Nous avons réussi à gagner quelques places grâce à notre stratégie pneumatique et à rester longtemps en piste lors de ce premier relais. Malheureusement, nous avons rencontré des problèmes lors de l’arrêt au stand en fin de course et nous avons terminé 18e."

"Nous espérions une intervention de la voiture de sécurité au bon moment, ce qui aurait pu nous aider à terminer quasiment dans les points, mais nous n’avons pas eu cette occasion. Nous allons examiner la situation et nous nous tournons maintenant vers Bakou dans deux semaines."

Par ailleurs, Fernando Alonso et Lance Stroll ont tous deux reçu un avertissement pour avoir effectué un essai de départ avant le début de la course.

Les deux pilotes Aston Martin ont fait l’objet d’une enquête avant le Grand Prix d’Italie, suite à l’incident survenu lors de leurs tours de reconnaissance.

À l’issue de l’enquête, les commissaires ont conclu que le duo Aston Martin avait enfreint l’article 12.2.1 i) du Code Sportif International de la FIA et n’avait pas respecté les instructions du directeur de course.

Malgré une infraction au règlement, les deux pilotes n’ont reçu qu’un avertissement, la situation ayant été jugée non dangereuse.