Piastri n’est pas contrarié par le choix d’échanger les positions avec Norris

Oscar Piastri a assuré après avoir fêté sa 3e place sur le podium du GP d’Italie aujourd’hui à Monza qu’il ne tenait pas rigueur à McLaren F1 de la consigne d’échanger les positions.

Le pilote australien a pu s’arrêter avant son équipier pour se protéger d’un undercut de Charles Leclerc qui le suivait. Cela a été permis par Lando Norris, alors devant son équipier, lorsqu’on lui a promis qu’il ne se ferait pas avoir par l’undercut de son équipier.

Sauf que le mécanicien dédié au serrage de la roue avant gauche s’est loupé lors de l’arrêt de Norris, avec plusieurs précieuses secondes qui ont été perdues.

Norris est reparti juste derrière Piastri mais McLaren a décidé d’effacer sa boulette aux stands en demandant un échange de positions. L’Australien n’a pas hésité à obtempérer.

Et même après avoir eu toutes les raisons exposées par son équipe et vu ce qui était arrivé à Norris, il a trouvé juste de procéder à cet échange.

Un pilote ne doit-il pas profiter de tout fait de course qui pourrait arriver à ses rivaux ?

"C’est un sujet dont nous discuterons, c’est sûr. Quand on est dans la même équipe, avec la même équipe de stand, les mêmes mécaniciens, l’enjeu est important, non seulement pour nous, mais pour toute l’équipe. Je pense qu’aujourd’hui, la décision de changer de position était juste."

"Lando était devant moi pendant toute la course, donc ça ne me pose aucun problème. Mais nous en discuterons certainement."

Piastri limite la perte de points face à son équipier à 3 points seulement. Il lui en reste 31 d’avance.

"Content d’être 3e n’est pas le mot juste, mais je ne suis pas excessivement déçu. Il est clair qu’aujourd’hui, en tant qu’équipe, nous n’avions pas le rythme pour rivaliser avec Max."

"De mon côté, j’ai eu un peu de mal à trouver l’équilibre pendant la première moitié de la course. Ensuite, les choses se sont améliorées avec l’usure du pneu medium. Mais nous avons dû rentrer aux stands à un moment donné. Je ne pense pas avoir manqué beaucoup d’occasions, juste un rythme insuffisant et une qualification ratée."

"Je n’ai rien appris de révolutionnaire ce week-end. Se qualifier plus loin permet de progresser et je pense savoir ce que j’aime et ce que je n’aime pas dans la voiture. C’est sympa mais je préfère être devant ! J’essaierai de faire en sorte de ne pas me retrouver à nouveau dans cette situation."