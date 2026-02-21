Des pilotes de F1 intéressés par... un test de la nouvelle Gen4 de Formule E !

Alors que la Formule 1 vient d’entrer dans une nouvelle ère technique avec ses nouvelles unités de puissance, la Formule E se prépare elle aussi à un tournant majeur. À l’approche de l’introduction de la Gen4, prévue pour la saison 13 du championnat 100 % électrique, l’intérêt dépasse désormais largement le cadre du paddock de FE.

Le PDG de la discipline, Jeff Dodds, a en effet révélé que plusieurs pilotes actuellement engagés en Formule 1 ont manifesté leur envie d’essayer la future monoplace électrique, encore en phase de développement.

La Gen4 fera ses débuts en compétition lors de la prochaine saison de Formule E, dont le coup d’envoi est attendu en décembre prochain. Elle ouvrira un nouveau cycle réglementaire pour la série, tandis que la F1 entame elle aussi une période de transition avec ses propres nouvelles règles techniques.

Bien que son introduction officielle soit encore distante de plusieurs mois, la Gen4 roule déjà depuis un certain temps. Les constructeurs de Formula E et la FIA ont lancé les essais dès l’année dernière, avec un premier test collectif organisé en novembre. De son côté, la FIA travaille sur le projet depuis le début de l’année précédente.

Sur le plan technique, la Gen4 marque une rupture nette avec la génération actuelle. La voiture dispose d’une transmission intégrale permanente, de deux configurations aérodynamiques distinctes et développe une puissance de 600 kW, soit plus de 815 chevaux. En essais, elle a déjà atteint une vitesse de 338 km/h, tandis que ses performances au tour devraient se situer entre celles d’une Formule 2 et d’une Formule 1, un bond significatif pour la discipline.

Ces avancées n’ont pas échappé au paddock de la F1. Lors des essais hivernaux à Bahreïn, la Formule E a été au cœur de plusieurs discussions, notamment après les propos de Max Verstappen. Le pilote Red Bull avait récemment comparé la nouvelle réglementation F1 à "une Formula E sous stéroïdes".

Dans ce contexte, Jeff Dodds a confirmé que le Néerlandais avait été invité à essayer la Gen4, tout en révélant que d’autres pilotes de F1 avaient déjà pris contact pour piloter la voiture.

Interrogé par RacingNews365 sur l’existence d’une invitation ouverte pour Verstappen, Dodds a été très clair : "À 100 %. Depuis que la Gen4 roule en essais, j’ai eu - et je ne dirai jamais de qui il s’agit - des discussions avec des pilotes de F1 qui m’ont demandé : ’Est-ce que je peux essayer en privé ? J’adorerais tenter l’expérience’. Max n’en fait pas partie, mais d’autres oui."

Le dirigeant britannique insiste sur l’ouverture totale de la Formule E à l’égard des pilotes de la discipline reine.

"C’est une invitation complètement ouverte, et pas seulement pour Max, d’ailleurs, mais pour n’importe quel pilote de F1, parce que s’ils veulent voir où va le sport automobile, il faut s’installer dans cette Gen4. C’est un pas en avant énorme."

Dodds va même plus loin en évoquant le potentiel futur de la discipline.

"Les temps au tour de la Gen4 ne seront pas fondamentalement différents de ceux d’une Formule 1. Ils se situeront entre la F2 et la F1. Mais qu’est-ce qui viendra après la Gen4 ?"

"À mon avis, ce qui viendra ensuite sera aussi rapide, voire plus rapide, que les Formule 1. C’est la trajectoire sur laquelle la Formule E est engagée."