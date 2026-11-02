Ocon - Haas F1 : de nouvelles accusations émergent sur l’altercation avec Komatsu

De nouveaux éléments ont émergé concernant l’altercation entre Esteban Ocon et Ayao Komatsu qui a conduit Haas à écarter le Français du Grand Prix de Mexico. Selon le quotidien allemand Bild, le désaccord aurait bien dégénéré lorsque le pilote aurait tenté d’obtenir une discussion avec son directeur d’équipe, après les événements survenus lors des essais libres du vendredi. Le journal évoque un possible contact physique mais très limité, ce qui ne contredit pas directement les démentis catégoriques d’Ocon. De son côté, Komatsu refuse toujours de détailler les faits, mais assure que sa décision était inévitable. L’avenir du Français chez Haas pourrait désormais se jouer dans les prochains jours.

L’affaire opposant Esteban Ocon à Haas pourrait connaître de nouveaux développements après son éviction du week-end du Grand Prix de Mexico. Alors que le pilote français a déjà fermement démenti toute violence physique envers Ayao Komatsu, une version rapportée par le journal L’Equipe, le quotidien allemand Bild rapporte une version différente du déroulement de leur confrontation suite à des informations recueillies auprès de sources internes probablement mécontentes de voir Ocon mis à pied.

Selon le journal, le différend aurait pris une nouvelle dimension lorsqu’Ocon aurait cherché à rencontrer son directeur d’équipe pour lui présenter ses excuses et discuter de la situation née pendant les essais libres du vendredi.

Komatsu aurait alors fait savoir au Français qu’il ne souhaitait pas avoir cette conversation.

"Ocon aurait répondu qu’il ne partirait pas tant qu’il n’aurait pas parlé avec Komatsu," rapporte Bild.

"Lorsque Komatsu a essayé de quitter le bureau, Ocon aurait eu un petit geste physique et l’aurait saisi par l’épaule pour tenter de le retenir et lui parler mais pas plus."

Il convient toutefois de souligner que cette version repose sur les informations rapportées par Bild et qu’elle n’a pas été confirmée.

Interrogé par Canal+ dimanche juste avant la course, Ayao Komatsu n’a toujours pas souhaité expliquer précisément les circonstances de l’incident ayant conduit Haas à retirer Ocon du reste du week-end mexicain.

Le directeur de l’équipe américaine a néanmoins insisté sur la gravité de la décision, tout en affirmant qu’il ne voyait aucune autre solution.

"C’est une décision lourde, avec des conséquences majeures et un impact important," a déclaré Komatsu.

"Ce n’est pas une décision que je prends à la légère, mais en même temps, j’étais convaincu que c’était la seule que je pouvais prendre."

Komatsu a également confirmé avoir consulté Gene Haas, propriétaire de l’écurie, avant de prendre cette mesure.

Selon lui, le dirigeant américain a été informé des raisons de cette décision et des différentes options envisageables, avant de lui laisser la responsabilité du choix final.

"J’ai expliqué les raisons et les mesures que nous pouvions prendre. Ensuite, Gene m’a laissé décider. J’en assume donc l’entière responsabilité."

Une rupture de contrat désormais envisagée

Les conséquences de cette affaire pourraient aller bien au-delà du seul Grand Prix de Mexico.

Toujours selon les sources internes à Haas que Bild a pu interroger, des discussions concernant une résiliation immédiate du contrat d’Esteban Ocon devraient débuter en ce début de semaine. Une éventuelle rupture anticipée du contrat représenterait une nouvelle étape dans la dégradation des relations entre le pilote français et son équipe.

Le quotidien allemand indique également que Rafael Câmara devrait récupérer le baquet du Français dès le Grand Prix de São Paulo, prévu le week-end prochain même si Komatsu n’a pas écarté à 100 % un retour d’Ocon à Interlagos.

Enfin Oliver Bearman, coéquipier d’Ocon chez Haas, a pour sa part expliqué avoir pris contact avec le Français après l’annonce de son éviction.

Le Britannique a toutefois précisé qu’il ne connaissait pas les circonstances exactes de l’affaire et ne souhaitait pas se prononcer sur les faits.

"J’ai envoyé un message à Esteban," a-t-il déclaré.

"C’est une situation vraiment difficile et, pour être totalement honnête avec vous, je ne sais pas exactement ce qui s’est passé. Ce n’est jamais une situation heureuse lorsque ce genre de choses arrive."