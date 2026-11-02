Russell ’dévasté’ après le titre d’Antonelli... ce qui fait écoper Mercedes F1 d’une sanction !

Mercedes F1 a écopé d’une amende de 5000 euros à l’issue du Grand Prix de Mexico, après que George Russell a refusé de se présenter devant les médias après la course. Sixième à l’arrivée d’une épreuve particulièrement difficile, le Britannique n’a pas participé aux interviews obligatoires, profondément affecté par une nouvelle désillusion au moment même où son coéquipier Kimi Antonelli décrochait son premier titre mondial. Toto Wolff a défendu son pilote, estimant que son état émotionnel justifiait son départ anticipé du circuit. Le directeur de Mercedes a également reconnu que l’équipe avait compromis les chances de victoire de Russell en raison d’un problème de déploiement de l’énergie dès le départ.

Le Grand Prix de Mexico a offert deux visages radicalement opposés à Mercedes. D’un côté, Kimi Antonelli a terminé troisième et remporté le championnat du monde de Formule 1 à seulement 20 ans. De l’autre, George Russell a vécu une course cauchemardesque, conclue à la sixième place après plusieurs incidents.

Parti de la première ligne, le Britannique a immédiatement perdu du terrain en raison d’un problème de déploiement de l’énergie sur la première ligne droite. Sa course s’est ensuite compliquée avec un accrochage impliquant Isack Hadjar, pilote Red Bull, qui lui a valu une pénalité de dix secondes.

Alors qu’Antonelli célébrait son sacre, Russell devait donc accepter de voir son jeune coéquipier décrocher le titre mondial auquel il aspirait lui-même.

Une déception suffisamment importante pour le pousser à quitter le circuit sans accomplir ses obligations médiatiques. A noter qu’il a très sportivement féliciter la famille de Kimi Antonelli (photo ci-dessus) en bas du podium, avant de s’éclipser.

Mercedes sanctionnée pour l’absence de Russell devant les médias

Après chaque Grand Prix, les pilotes sont tenus de se présenter dans la zone réservée aux interviews afin de répondre aux questions des diffuseurs et de la presse écrite, sauf s’ils disposent d’un motif valable les dispensant de cette obligation.

Cette disposition figure à l’article B10.1.4e du règlement sportif de la FIA. Russell ne s’étant pas présenté dans la zone médias après l’arrivée, les commissaires sportifs l’ont convoqué dimanche soir pour obtenir des explications. Mercedes a indiqué avoir dispensé son pilote de ces obligations parce qu’il était profondément bouleversé par le déroulement de la course et l’issue du championnat.

Cette justification n’a toutefois pas empêché les commissaires d’infliger une amende de 5000 euros à l’équipe allemande. Russell n’a pas non plus participé aux célébrations organisées par Mercedes pour le titre d’Antonelli (photo ci-dessous).

La fait qu’il ait tenu à féliciter personnellement son équipier et sa famille après l’arrivée est un geste que Toto Wolff a particulièrement apprécié.

Wolff : Pour un pilote, c’est un moment catastrophique

Le directeur de Mercedes a expliqué avoir retrouvé Russell après la course, au moment des contrôles de poids effectués sous l’autorité de la FIA.

Il a immédiatement constaté à quel point le Britannique était affecté par les événements.

"J’ai vu George après la course, au moment de la pesée de la FIA, et il était évidemment dévasté par la situation," a expliqué Wolff.

"C’était une très belle preuve de sportivité de sa part d’aller voir Kimi. Je connais George depuis très longtemps. Il traverse une période difficile, mais il a aussi joué un rôle dans l’arrivée de ce jeune homme au sein de l’équipe."

Wolff estime que la situation est particulièrement douloureuse pour Russell, qui avait longtemps espéré pouvoir se battre pour le titre mondial avec Mercedes.

Le Britannique voit désormais son jeune coéquipier accéder au sommet de la Formule 1, au terme d’une saison durant laquelle il a lui-même rencontré de nombreuses difficultés.

"Pour un pilote de course, c’est un moment catastrophique, et peut-être que la course d’aujourd’hui était un peu à l’image de sa saison."

Mercedes reconnaît avoir compromis la course de Russell

Au-delà de la déception liée au championnat, Wolff considère que Russell avait les moyens de remporter le Grand Prix de Mexico.

Mercedes disposait selon lui d’une monoplace suffisamment compétitive pour viser la victoire, mais le problème de déploiement de l’énergie rencontré dès les premiers mètres a immédiatement compromis les chances du Britannique.

Le directeur de l’équipe reconnaît que cette défaillance relève de la responsabilité de Mercedes.

"C’était une course qu’il pouvait gagner. Nous avions le rythme avec la voiture. Et nous l’avons laissé tomber dès la première ligne droite. Le déploiement de l’énergie n’était pas celui auquel nous nous attendions."

Au moment de ses déclarations, l’équipe n’avait pas encore identifié l’origine exacte du problème.

"À ce stade, nous ne savons pas ce qui s’est passé. Je pense qu’il se battait pour la victoire ici, puis ce manque d’énergie est survenu et a ruiné sa course."

"Nous avons deux pilotes, pas un seul. La voiture n’a tout simplement pas fonctionné pour lui cette année."

"Et lorsqu’une malchance comme celle d’aujourd’hui survient, nous devons simplement régler cela pour lui."

"Un moment très, très, très difficile pour lui"

Malgré le titre mondial d’Antonelli, Wolff insiste sur la nécessité de continuer à soutenir Russell.

"C’est un moment très difficile pour lui, un moment très, très, très difficile. Mon objectif est de lui fournir le matériel et le soutien dont il a besoin pour se battre pour un championnat."

Wolff a également expliqué comprendre personnellement la réaction de Russell après l’arrivée.

"Je suis vraiment à ses côtés en ce moment. J’ai moi-même connu des situations dans lesquelles il est très, très difficile de faire face."

"Donc, qu’il n’ait pas rempli ses obligations médiatiques ou qu’il ait quitté le circuit est tout à fait compréhensible. En réalité, cela m’aurait surpris qu’il reste."

"George est un pilote exceptionnel, quand on regarde sa carrière, il est le seul à avoir gagné deux championnats d’Europe consécutifs en karting, il a gagné la F3 en tant que rookie, la F2 en tant que rookie."

"C’est juste qu’il n’a pas confiance en ces voitures, et c’est sa plus grande difficulté actuelle. La physique ne fonctionne pas pour lui, on l’a laissé tomber encore, il aurait pu gagner et on a eu encore un souci moteur qui l’a ennuyé."