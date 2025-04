Style de pilotage, limites de la voiture : Hamilton décrit ses difficultés

Lewis Hamilton est convaincu que Ferrari parviendra à remonter la pente jusqu’à atteindre les objectifs fixés publiquement par lui, Charles Leclerc et Frédéric Vasseur. Il comprend également que la pression soit importante autour de la Scuderia, et il juge logique que cela prenne du temps.

"Oui. D’un côté, c’est normal, c’est la plus grande équipe de l’histoire de la Formule 1. C’est aussi spécial que cela" a déclaré Hamilton. "Bien sûr, il y a plus de vidéos, plus d’histoires qui sont écrites à son sujet, et les gens ont des opinions, et ça n’a pas toujours été facile.

"De mon point de vue, on ne peut pas travailler avec une équipe et changer les choses du jour au lendemain - et nous avons passé du temps à apprendre à nous connaître. Il y a des changements à court terme, que nous ferons ensemble, pour conserver toute la grandeur et continuer à progresser dans les domaines dans lesquels nous pourrions être plus forts."

"Certains d’entre eux peuvent être à court terme, et d’autres à plus long terme. Nous voulons exploiter l’énergie et la passion qui animent l’équipe, mais nous devons aussi la protéger, car elle est plus sous les feux de la rampe que n’importe quelle autre équipe."

Le septuple champion du monde a salué l’unité de l’équipe derrière des objectifs communs : "Tous les membres de l’équipe y mettent beaucoup de cœur. Nous montons et descendons ensemble les montagnes russes. Je n’ai aucun doute sur le fait que nous atteindrons nos objectifs. Cela va juste prendre du temps."

Le principal défi qu’il rencontre vient du besoin de faire évoluer grandement son style de pilotage : "Je ne rentrerai pas trop dans les détails, c’est surtout le style de pilotage. Chaque pilote a son propre style de pilotage, le mien a fonctionné pendant des années et il faut parfois l’adapter."

"Mais cette fois, il faut un plus grand changement, et j’ai essayé de comprendre cela lors des dernières courses. Je sais que réussir à faire cela partout sera un défi, car quand j’ai besoin d’aller chercher un dixième, je m’imagine recommencer comme je le faisais avant. C’est à ça que je vais devoir faire attention."

Alors qu’il veut encore progresser, Hamilton savoure le fait de rouler pour Ferrari : "C’est toujours incroyable de rouler dans une Ferrari, et dans les caméras embarquées je vois le jaune et le rouge... et même en arrivant ici, arriver en Ferrari est irréel !"

"Ce circuit est incroyable, je sais que l’équipe a été performante ici dans le passé. A chaque fois que je vais sur un circuit que je découvre [avec l’équipe], je trouve de nouvelles manières de faire. J’ai vraiment bon espoir qu’on puisse continuer ce week-end, ce ne sera pas parfait mais on va essayer de faire mieux."

Analysant ses difficultés, il explique comment Charles Leclerc arrive davantage à trouver les limites de sa monoplace : "Charles pilote cette voiture depuis longtemps et son style de pilotage fonctionne parfaitement avec la voiture. Il aime faire glisser l’arrière, il aime du survirage, et c’est très impressionnant à voir."

"Quand on arrive ici, il ne change pas beaucoup la voiture, car il sait en quelque sorte où il doit s’arrêter avec l’expérience des années précédentes. J’ai testé à peu près tout ce qui est possible avec la voiture, je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je vais donc me concentrer sur le style de pilotage et sur la maîtrise de la piste."