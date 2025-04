Leclerc est ’très fier’ de sa course après son podium à Djeddah

Charles Leclerc a enfin signé son premier podium de la saison grâce à sa troisième place au Grand Prix d’Arabie saoudite. Le pilote Ferrari déplore toujours un manque de performance en qualifications, mais se félicite d’une course parfaitement gérée.

"En qualifications, on n’a pas réussi à extraire le maximum de la voiture. Je suis très heureux de la course car on a réussi à extraire le maximum, je suis très fier de ce qu’on a réussi à faire, et on doit améliorer la voiture" note Leclerc.

La course a été marquée pour le Monégasque par des échanges cordiaux avec son ingénieur, Bryan Bozzi, ce qui a amusé le pilote : "Il était très calme, très relax, et c’était plus intense dans la voiture ! On a une très bonne relation, et on peut le voir en piste maintenant donc je suis très content de cela."

Leclerc révèle être surpris par sa troisième place finale, lors d’un week-end où il se pensait en retard : "De loin ! Je ne m’attendais pas à finir là, j’ai dû me défendre contre des voitures mais je suis content."

Désormais, il mise sur une évolution de la SF-25 pour se rapprocher un peu plus des leaders lors des prochaines courses : "On doit continuer à tout donner, et les évolutions devraient arriver bientôt pour améliorer la voiture."