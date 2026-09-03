Leclerc croit au coup de force de Ferrari à Monza... et révèle qu’Hamilton aura la priorité !

Ferrari aborde son Grand Prix à domicile avec une ambition clairement affichée selon Charles Leclerc : gagner. Après une première évolution de son unité de puissance introduite en Autriche, la Scuderia apporte de nouvelles modifications à Monza dans le cadre de son quota ADUO de 2026. Leclerc espère que le gain de puissance permettra de réduire l’écart avec Mercedes et de transformer la ferveur des Tifosi en une nouvelle victoire, même s’il sait que le circuit italien ne mettra pas nécessairement Ferrari dans les meilleures dispositions.

Comme Lewis Hamilton quelques heures auparavant, Leclerc n’a donc pas caché ses ambitions avant de prendre la piste sur le mythique Autodromo Nazionale di Monza. Le Monégasque vise une troisième victoire en rouge sur le Temple de la Vitesse, après ses succès de 2019 et 2024.

Pour y parvenir, Ferrari compte notamment sur une nouvelle évolution de son unité de puissance mais Leclerc sait que le moteur constitue encore l’un des points faibles de la SF-26 face à la concurrence.

"Il y aura un peu plus de puissance, ce qui est toujours une bonne chose. Pour savoir combien de puissance supplémentaire, seul le temps nous le dira."

"Je ferai de mon mieux pour vivre un week-end très spécial comme en 2019 et en 2024, qui sont probablement les meilleurs souvenirs que j’ai dans ma carrière, avec également la victoire à Monaco en 2024."

"Mais nous sommes confrontés à une concurrence très difficile et le moteur est clairement notre point faible. Faire un pas en avant nous aidera à réduire un peu l’écart avec les pilotes qui sont devant."

Ferrari dispose donc d’un moteur amélioré et de nouvelles pièces sur sa monoplace, mais Leclerc sait que cela ne suffira pas nécessairement pour battre Mercedes. La moindre erreur pourrait coûter cher sur un circuit où les écarts de performance peuvent être particulièrement sensibles.

Le Monégasque estime toutefois que Monza présente une caractéristique intéressante : contrairement à d’autres circuits, Ferrari pourrait éventuellement accepter de perdre un peu de terrain en qualifications si sa monoplace se montre suffisamment efficace le dimanche.

"S’il y a bien un circuit où nous pouvons nous permettre de compromettre peut-être un peu les qualifications par rapport à la course, c’est celui-ci."

"Cela dit, notre travail consiste à rendre la voiture plus rapide, et cela sera bénéfique aussi bien pour les qualifications que pour la course."

Monza représente justement un défi particulier pour Ferrari en raison de ses longues lignes droites et de l’importance de la vitesse de pointe. Leclerc s’attend donc à rencontrer davantage de difficultés qu’à Silverstone ou à Spa-Francorchamps.

"Sur un circuit comme celui-ci, nous nous attendons à avoir un peu plus de difficultés parce qu’il y a beaucoup de lignes droites et nous savons que c’est un de nos points faibles par rapport à nos concurrents jusqu’à présent, mais je reste optimiste."

"Silverstone et Spa n’étaient pas censés être positifs pour nous et nous avons réalisé un bon week-end, mais grâce à une exécution parfaite. Nous devons viser la même chose ici."

"Nous avons un nouveau moteur, nous avons de nouvelles pièces sur la voiture, et j’espère que cela nous aidera à mettre un peu plus de pression sur les autres."

Leclerc a également été interrogé sur ses chances face à Mercedes, alors que l’une des monoplaces de l’écurie allemande doit s’élancer depuis le fond de la grille à la suite d’une pénalité moteur.

Pour le pilote Ferrari, la hiérarchie reste impossible à établir avec certitude avant le début du week-end.

"Tout est complètement ouvert. Il y a tellement de scénarios possibles, surtout dans une saison comme celle-ci. Nous avons vu Silverstone, où nous pensions être très loin derrière et où nous avons finalement réussi à gagner. À Spa, nous nous attendions à un week-end difficile et nous avons été très forts. À l’inverse, à Monaco et à Budapest, nous pensions être forts et nous ne l’avons pas été."

"Je pense qu’il est assez clair que cette année, si vous n’optimisez absolument pas tout, vous payez un prix plus élevé que lors des saisons précédentes."

"Pour revenir à Monza, Mercedes est clairement favorite et elle sera forte même avec la pénalité, mais je peux dire que nous avons travaillé très dur et qu’il y a quelques nouveautés sur la voiture qui, je l’espère, pourront nous aider à faire la différence."

Les nouvelles règles changent complètement Monza

Le circuit de 5,793 kilomètres présente cette année un visage très différent de celui observé avec les précédentes générations de monoplaces. Les pilotes doivent exploiter l’aérodynamique active pour réduire la traînée dans les longues lignes droites avant de retrouver davantage d’appui à l’approche des chicanes historiques du tracé italien.

La récupération d’énergie, le déploiement électrique et le mode Overtake deviennent également déterminants dans les longues phases d’accélération. Leclerc s’attend à ressentir une différence particulièrement importante au volant.

"Le changement sera important. Je veux dire, il sera très important. En regardant les courbes de données, et après avoir essayé cela dans le simulateur et aussi en vrai, car nous avons roulé ici il y a quelques mois..."

"Il est vrai que si je regarde Spa et Silverstone, ce sont deux circuits où les données et le simulateur m’avaient également fait commencer le week-end avec quelques doutes sur les sensations que j’allais avoir dans la voiture."

"Et c’était bien meilleur que ce que j’avais anticipé une fois en piste."

L’une des principales différences avec les années précédentes concerne précisément la manière dont les équipes doivent désormais préparer leurs monoplaces pour Monza. Auparavant, les écuries réduisaient considérablement les niveaux d’appui afin de limiter la traînée. L’aérodynamique active permet désormais de conserver une configuration beaucoup plus proche de celle utilisée sur les autres circuits.

"Ce qui, à mon avis, finira par être la plus grande différence, c’est qu’en tant que pilotes, avec les générations précédentes de voitures, nous avions l’habitude d’arriver à Monza et de perdre 100 points d’appui."

"Cette année, nous arrivons avec une configuration de voiture très, très similaire à celle du reste de l’année. Je pense donc que ce sera probablement la plus grande différence sur un circuit comme celui-ci. À part l’évidence, qui est l’unité de puissance."

Les qualifications de samedi devraient également donner lieu à une nouvelle bataille stratégique autour de l’aspiration. Avec les caractéristiques des monoplaces 2026 et les besoins énergétiques particuliers de Monza, bénéficier d’une aspiration efficace peut représenter plusieurs dixièmes.

La gestion du trafic en sortie de la voie des stands sera donc particulièrement importante. Ferrari conservera néanmoins son système de priorité entre ses deux pilotes afin de déterminer lequel bénéficiera du meilleur placement pour sa tentative.

"Pour l’aspiration, je pense que nous avons toujours eu plus ou moins la même philosophie au fil des années. Une fois, c’est Lewis qui a la priorité pour choisir où il veut commencer, et un week-end, c’est moi."

"Ce week-end, Lewis aura la priorité. Donc je suppose que nous allons chercher l’aspiration car il le réclame toujours. Et ici à Monza, cela a du sens."

Cette organisation pourrait s’avérer déterminante sur un circuit où chaque détail énergétique aura son importance. Le fonctionnement des nouvelles unités de puissance impose en effet une gestion extrêmement précise des différents paramètres.

Leclerc insiste sur la complexité de l’exploitation des groupes propulseurs, dont les réglages peuvent avoir une influence considérable sur le rythme à un seul tour comme sur la performance en course.

"Maintenant, si vous n’avez pas les réglages moteur parfaits pour les qualifications ou pour la course, vous pouvez perdre trois, quatre, cinq dixièmes."

"À Silverstone et à Spa, nous avons simplement fait du très bon travail en essayant de rendre ces paramètres aussi optimaux que possible."

"Et en faisant cela, nous avons fini par gagner à Silverstone et par réaliser un excellent week-end à Spa. C’est ce que nous viserons ici."

Au-delà des considérations techniques, Monza possède une dimension émotionnelle particulière pour Leclerc. Le Monégasque a une relation très forte avec l’Italie, pays dans lequel il a passé une partie importante de sa carrière en karting.

"L’Italie a toujours été très spéciale pour moi. J’ai en quelque sorte grandi ici grâce à ma carrière en karting, je vivais beaucoup avec mes mécaniciens ici, et j’ai donc une connexion très particulière avec l’Italie et ses habitants."

Piloter une Ferrari devant les Tifosi ajoute évidemment une dimension supplémentaire à ce rendez-vous.

"Courir avec Ferrari en Italie est déjà une expérience spéciale, mais encore plus pour moi."

Après avoir connu deux victoires particulièrement marquantes à Monza en 2019 et 2024, Leclerc rêve donc d’un nouveau dimanche historique.

"J’espère vraiment que nous pourrons transformer toute cette excitation positive en une victoire dimanche."