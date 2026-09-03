’L’optimisme’ est de rigueur chez Audi F1 après une série de courses dans les points

Audi F1 reste sur une très bonne série, avec quatre entrées consécutives dans les points, et les pilotes de l’équipe aimeraient continuer cette belle progression. Mais Nico Hülkenberg se montre prudent, car la piste de Monza sera très différente de celles sur lesquels le team a brillé, notamment depuis l’arrivée d’un nouveau package d’évolutions, qui a été utilisé pour la première fois au Grand Prix de Hongrie.

Mais le pilote allemand ne veut pas perdre tout espoir, car il rappelle que des surprises ont aussi eu lieu cette année et qu’il est parfois étrange de constater que les performances ne sont pas celles attendues.

"Nous verrons. Un circuit très différent ici, nous savons que Monza est un circuit rapide, axé sur la puissance. Sur le papier, ce n’est probablement pas le meilleur pour nous, mais il y a eu des surprises cette année où les choses ont été assez différentes de ce à quoi on s’attendait" explique Hülkenberg.

"J’aborde cela avec un esprit ouvert, pour essayer de maintenir cette bonne série. Je pense qu’en tant qu’équipe, cela fait maintenant quatre fois de suite que nous marquons des points, nous allons essayer de continuer sur cette lancée."

De l’autre côté du garage, Gabriel Bortoleto se montre positif pour la suite de la saison, et notamment les prochaines courses, avec un optimisme qui n’est pas perturbé par sa propre malchance.

"Je suis optimiste. Nous avons marqué des points quatre courses de suite. Voyons ce que nous pouvons accomplir ici à Monza. J’espère que nous pourrons nous battre pour les points à nouveau. Il y a quelques beaux circuits qui arrivent maintenant" a déclaré Bortoleto.

"Madrid va être passionnant, une première pour nous tous là-bas. J’ai entendu dire que c’est un circuit très difficile et qu’il y a eu pas mal de drapeau rouge lors des essais en F3. Ça va être très difficile c’est sûr, mais stimulant. Je pense que Singapour est aussi un endroit sympa, un circuit très chaud et amusant."

Et malgré des résultats hors des points, il se montre positif en rappelant qu’Audi a joué le top 10 en qualifications et en course lors des quatre dernières manches en date.

"Cela dépend ce qu’on entend par frustrant, je ne suis pas d’accord. On a fait de bonnes performances en qualifications. Lors de la dernière course, ce qui m’est arrivé au premier tour a compromis ma course mais la performance était là"

"Ce n’est pas comme si on manquait de performance avec la voiture, l’équipe a marqué des points lors des quatre dernières courses, deux pour moi et deux pour Nico, donc c’est une situation plutôt positive."