Lawson revient chez Racing Bulls en étant ’satisfait’ de sa pige chez Red Bull

Liam Lawson sera de retour chez Racing Bulls au Grand Prix d’Azerbaïdjan ce week-end, puisque le retour à la compétition d’Isack Hadjar signifiant que le Néo-Zélandais reviendra au volant de la VCARB 03 après trois week-ends chez Red Bull pour remplacer le Français. Et avec ce retour, il se félicite de retrouver sa place de titulaire, tout en tirant un bilan plutôt positif au sujet de sa pige à Milton Keynes.

L’intérim de trois courses de Lawson chez Red Bull Racing l’a mené à la septième place à Zandvoort et à la sixième place à Madrid, avec entre les deux une 14e position à l’issue d’un week-end frustrant à Monza. Cela lui a permis de faire oublier un premier passage difficile dans l’équipe au début 2025, qui ne lui avait toutefois pas mis de doute.

"Pour ma part, je n’ai pas quitté l’année dernière en remettant en question ma capacité à piloter une voiture de course. C’est donc bien d’avoir pu faire ces courses et peut-être de le montrer au reste du monde. Mais cela n’a rien changé pour moi, pour être honnête" note Lawson, qui a été satisfait "la plupart du temps".

"On regarde toujours les choses en se disant ’qu’aurais-je pu faire de mieux ?’, et il y a clairement des aspects qui auraient pu être meilleurs. Mais compte tenu d’un grand nombre de circonstances, honnêtement, j’étais plutôt satisfait dans l’ensemble. Je pense que deux des week-ends ont été solides. [Cela] aurait été bien d’en avoir trois, mais je pense qu’globalement, c’était bien."

Alors que le pilote formé par Red Bull se prépare à son retour chez Racing Bulls, il explique qu’il ne change pas d’approche après cette pige, car il veut surtout se réadapter à une VCARB 03 qu’il apprécie et avec laquelle il veut confirmer sa place de meilleur des autres cette saison.

"Honnêtement, non, rien de tout cela ne change vraiment. Pour moi, il s’agit juste de me réadapter à ma voiture. Je suis excité à l’idée de la retrouver, honnêtement, et de reprendre la lutte dans laquelle nous étions engagés pendant la première moitié de l’année. Pour le reste, cela ne change pas grand-chose."

Lawson a toujours affirmé que les deux monoplaces nécessitent une approche très différente, et qu’il y a peu de choses qu’il peut appliquer au pilotage de la Racing Bulls. Cependant, il confirme avoir découvert des choses utiles.

"Du côté de l’unité de puissance, potentiellement, mais le reste de la voiture est évidemment complètement différent. Je pense qu’il est très difficile de comparer. La seule partie vraiment comparable est le groupe motopropulseur. Le fait est qu’actuellement, d’un circuit à l’autre, tout est complètement différent."

"C’est donc plutôt un défi. Mais il y a toujours d’autres choses que l’on retient. Même sur le plan opérationnel, on remarque des choses que les deux équipes font différemment, certaines bonnes choses que nous faisons, certaines bonnes choses qu’elles font, et je pense que cela a été une bonne expérience dont s’instruire."

Le retour de Hadjar dans le cockpit à Bakou a coïncidé avec la confirmation que le pilote français a conservé son baquet pour 2027. Cette annonce précoce n’a pas déçu Lawson, qui a admis qu’un retour à temps plein chez Red Bull n’était pas attendu pour lui en 2027.

"Je n’étais pas censé piloter cette année chez Red Bull. Évidemment, nous étions pleinement dans la bataille avec VCARB, et je ne regardais pas vraiment de ce côté-là, pour être honnête."

"C’était donc super de faire ces courses, c’était un défi, honnêtement. Mais cela n’a pas vraiment changé ce que je pensais en dehors de ça pour l’année prochaine. Je pense que c’est assez classique, pas surprenant, j’irais jusqu’à dire."

Il se pense en tout cas au niveau suffisant pour conserver son baquet l’an prochain, alors qu’il n’est pas encore confirmé par l’équipe, car il estime avoir signé des résultats solides et constants.

"C’est sûr, je me sens dans une meilleure position qu’par le passé. L’année dernière a été nettement plus difficile. C’était plus difficile d’avoir la régularité des résultats que nous avons réussi à trouver honnêtement cette année, et ça a été vraiment, vraiment bien. Donc oui, je me sens mieux que l’année dernière. J’espère donc que cela aidera pour l’année prochaine."

Il reconnait que des négociations ont encore lieu en coulisses, notamment parce qu’Arvid Lindblad semble assuré de prolonger, et que Red Bull hésite à promouvoir Nikola Tsolov en F1. Mais il reste confiant pour l’instant grâce à ses performances.

"Probablement bientôt. Je dirais lors des prochaines courses. C’est à cette période de l’année que toutes ces décisions sont prises, évidemment. Donc oui, c’est quelque chose qui se discute en coulisses, c’est évident. Pour moi, ce n’essuie pas vraiment de discussions de ma part, j’essaie juste de continuer sur cette lancée de points."

"Je pense que c’est peut-être ce qui a rendu les courses chez Red Bull un peu plus difficiles, ou qui m’a rendu peut-être un peu plus vulnérable, simplement parce que c’est une voiture assez difficile à conduire, à laquelle je ne suis pas habitué, et à cette période de l’année c’est évidemment assez dur. Mais elles ont été bonnes, et maintenant je suis excité à l’idée de revenir."

En marge du début de week-end, il se félicitait de retrouver son équipe habituelle et affichait ses objectifs : "C’est un plaisir de retrouver ma voiture et l’équipe alors que nous prenons la direction de Bakou. Ces dernières semaines ont été intenses avec mon passage chez Red Bull Racing."

"J’ai hâte de retrouver le rythme avec l’équipe et de me concentrer sur le week-end à venir. Je suis également ravi de voir qu’Isack est de retour, après s’être remis de sa blessure. Je sais à quel point il était impatient de reprendre la compétition, alors j’espère que nous réaliserons tous deux un excellent week-end."

"Bakou est toujours une étape passionnante. C’est un circuit unique en son genre, avec une longue ligne droite et des virages techniques qui serpentent autour de la vieille ville. C’est un tracé qui exige confiance et précision, et l’alternance entre virages rapides et lents en fait un défi vraiment intéressant."

"Nous avons un objectif important pour la suite de la saison, et tout le monde travaille d’arrache-pied pour placer Racing Bulls dans la meilleure position possible afin de décrocher la cinquième place du championnat Constructeurs. Nous allons continuer à tout donner en tant qu’équipe et espérons repartir de Bakou avec de gros points."

De son côté, Arvid Lindblad est convaincu qu’il peut aussi optimiser ses résultats, et continuer à faire de Racing Bulls la cinquième force du plateau. Il s’attend à voir Alpine continuer à lutter, mais pense que son équipe va retrouver un peu plus de performance avec le retour de Lawson, car l’exécution reviendra à la normale dans le team de Faenza.

"Je sens que je suis en bonne forme, j’ai un bon rythme, je prends du plaisir, je me sens bien dans la voiture et dans l’équipe. Je pense que je fais un bon travail, je tire presque le maximum de chaque week-end même s’il y a eu quelques erreurs de mon côté comme à Madrid, ou quelques problèmes mécaniques" a déclaré le Britannique.

"Alpine a fait un bon pas en avant et je pense qu’ils se sont rapprochés, mais je ne dirais pas qu’ils sont devant nous. A Zandvoort, on était devant eux et on les aurait battus sans une pénalité, à Monza ils étaient très rapides en ligne droite et à Madrid, à la suite de mon accident, il y a des choses qui n’étaient pas optimisées."

"Je pense qu’on sait qu’on doit faire un week-end propre dans l’exécution pour être dans une bonne situation, et je ne pense pas qu’ils nous aient devancés. Bravo à Yuki pour avoir fait un très bon travail, mais c’était un changement et un défi et ça ne nous a peut-être pas aidés."