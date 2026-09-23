Après avoir ’touché le fond’ à Madrid, Sainz reste prudent pour Williams F1 à Bakou

Carlos Sainz est resté mesuré ce jeudi en Azerbaïdjan sur les évolutions qu’apporte Williams F1, puisque l’équipe amène un package colossal sur sa FW48, avec notamment un nouveau châssis qui servira de base pour la future monoplace. Le team veut gagner de la performance avant tout avec le poids, mais aussi un peu avec l’aéro sur sa monoplace, même si le pilote admet que l’équipe part de loin.

Les kilos gagnés offriront un gain de temps au tour immédiat, mais l’Espagnol craint que le déficit actuel de son équipe soit trop important pour remonter jusqu’à la zone des points. Il rappelle notamment que sa course à domicile à Madrid a été catastrophique.

"Pour être honnête, je pense qu’à Madrid, nous avons probablement touché le fond de ce qu’il est possible de faire de pire sur un circuit de course pour Williams" a déclaré Sainz. "Parce que nous étions à plus de trois secondes du rythme, à plus d’une seconde et demie des gars du milieu de peloton."

"Et on arrive à un point où, évidemment, tout le manque de développement de l’année s’était accumulé jusqu’à ce moment-là, et maintenant nous apportons quelque chose qui est plus en phase avec ce avec quoi nous aurions dû commencer l’année."

"C’est toujours ce avec quoi nous aurions dû commencer, pas à la course 14 ou à la course 15 de la saison. Nous traînons donc toujours le déficit et les problèmes de l’hiver, et il faudra attendre l’année prochaine, voire la moitié de l’année prochaine, pour atteindre un niveau de performance qui, selon moi, est raisonnable et où l’équipe pourra montrer sa capacité."

Sainz reconnaît donc que le top 10 pourrait ne pas être un objectif réaliste pour l’équipe ce week-end, les autres teams ayant aussi fait évoluer leur voiture ces dernières semaines, ce qui va forcément limiter l’avancée de la FW48 dans la hiérarchie.

"Eh bien, je sais que sur un circuit comme Madrid, nous étions à une seconde et demie du leader du milieu de peloton. Et je sais que nous n’apportons pas une seconde et demie à Bakou, donc ce ne sera pas une déception car je suis réaliste, et je sais avec quels chiffres nous jouons. Et puis il y a les caractéristiques de la piste."

"Bakou pourrait être un bon circuit pour nous en général. Comme ce l’était à Miami, comme ce l’était à Montréal, comme ce l’était peut-être à Monaco où nous étions un peu plus près. À Monza, nous étions plus près qu’à Madrid. Mais cela n’enlève rien au fait que lorsque nous retournerons à Austin ou en Malaisie, nous souffrirons à nouveau plus qu’ici, peut-être."