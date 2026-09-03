Russell fait de McLaren F1 ’l’écurie à battre’ à Monza et prédit ’une course à 4 équipes’

George Russell est convaincu que McLaren F1, qui vient de gagner les deux dernières courses avec Lando Norris, sera la favorite ce week-end à Monza, pour le Grand Prix d’Italie. Le pilote Mercedes F1 est convaincu que malgré un tracé très différent des deux circuits précédents, le champion du monde en titre sera encore une référence. Mais pour Russell, le week-end pourrait être important, car Kimi Antonelli s’élance en fond de grille.

Russell avait gagné le Sprint à Zandvoort avant d’être battu le samedi en qualifications et le dimanche en course, et selon lui, ce n’est pas une surprise, car il pense que McLaren a construit différemment son week-end.

"Je pense que l’on peut regarder ça sous deux angles. Est-ce qu’ils ont sous-performé le vendredi pour simplement atteindre leur potentiel le samedi, et avons-nous peut-être... surperformé lors des Sprints tout en obtenant de très bons résultats le dimanche" a déclaré Russell.

"Je pense que quand on regarde les dernières courses et à quel point Lando et McLaren ont été compétitifs, il est absolument très juste de dire qu’ils sont l’écurie à battre en ce moment."

"Nous savons que nous avons une amélioration de retard sur la plupart et nous espérons pouvoir redevenir l’écurie à battre d’ici quelques courses, mais pour l’instant la lutte se fait avec McLaren, et Ferrari a apporté des améliorations ce week-end."

"En fait, je pense que nous sommes repartis de Zandvoort en ayant vécu un week-end très positif en tant qu’équipe, et je pense qu’une deuxième et une troisième places et la victoire en Sprint étaient probablement meilleures que la véritable performance de la voiture."

Même si beaucoup désignent Mercedes comme favorite ce week-end à Monza, Russell n’est toujours pas convaincu et se méfie, en plus de McLaren, de Ferrari et de Red Bull, qui pourraient bénéficier de moteurs particulièrement efficaces.

"Je ne sais pas si nous pouvons dire que nous sommes favoris ce week-end, mais nous avons probablement une plus grande opportunité que lors des deux dernières courses où il s’agissait moins de l’unité de puissance et plus du châssis."

"Et comme je l’ai dit, je pense que nous avons définitivement ou avions le meilleur châssis et je pense que ce sera de nouveau le cas lors des prochaines courses. Nous ne devons pas oublier que Red Bull a aussi une unité de puissance très performante, nous savons que ce circuit va leur convenir davantage que les autres, tout comme Ferrari avec leur amélioration."

"Je pense donc que cela peut être une course à quatre équipes ce week-end, c’est tellement serré en ce moment, le dernier dixième en qualifications peut faire la différence de quelques positions, ce qui peut changer le podium."

Avec Antonelli en fond de grille, Russell confirme que son équipier l’aidera en qualifications en lui donnant l’aspiration : "On va tenter le coup, voir si ça marche. Ce n’est peut-être plus aussi efficace qu’avant avec les ailerons ouverts tout le temps, mais nous travaillerons en équipe. C’est comme ça que nous faisons les choses."

Frustré de ne pas pouvoir se défendre, l’Italien a toutefois assuré qu’il allait jouer le jeu de Russell et de Mercedes : "Oui. Cela a été discuté avec l’équipe. Et, oui, nous sommes tombés d’accord sur quelques points. Donc voyons comment la séance se déroule."

"Mais si l’équipe me le demande, je le ferai. Parce que, oui, évidemment, je ne me bats pas pour... bien sûr, je serais quand même heureux de faire la pole, mais, évidemment, je pars du fond de grille. Donc, si je peux faire quoi que ce soit pour aider l’équipe, je le ferai."