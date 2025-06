Hamilton révèle que les évolutions chez Ferrari donneront des ’informations inhabituelles’

Lewis Hamilton a levé le mystère entourant le package d’évolutions de Ferrari pour le Grand Prix d’Autriche, après avoir détaillé une caractéristique « atypique » du nouveau plancher qui sera testé demain sur la SF-25.

La Scuderia apporte un nouveau plancher et d’autres nouvelles pièces au Red Bull Ring afin de regagner la deuxième place perdue au championnat des constructeurs face à Mercedes au Canada. Hamilton est également toujours en quête d’un premier podium en Grand Prix pour l’équipe.

Hamilton avait réclamé de nouvelles évolutions la dernière fois à Montréal, et Ferrari a répondu présent, mais le septuple champion du monde a expliqué que l’équipe en tirerait "des informations inhabituelles" pour déterminer si le nouveau package a été un succès !

"Tout d’abord, je suis heureux que nous ayons une évolution ; c’est toujours passionnant d’avoir de nouvelles pièces sur la voiture," a déclaré Hamilton ce jeudi à Spielberg.

"Je suis donc très reconnaissant à tous ceux qui ont travaillé dur pour les obtenir, mais nous ne connaissons pas vraiment l’impact réel que cela aura. Le temps le dira, nous verrons demain."

"Ce ne sont pas les informations habituelles que nous tirerons de ces pièces, notamment concernant la charge aérodynamique qui sera ajoutée à la voiture ; ce n’est pas forcément clair, mais j’espère que ce sera un pas dans la bonne direction."

"Je ne pense pas que nous nous attendions à un changement majeur, mais croisons les doigts pour que ce soit mieux."

Hamilton a ensuite été interrogé à nouveau sur son adaptation chez Ferrari après un début de saison difficile, et les frustrations qu’il a pu exprimées. Mais il a clairement indiqué qu’il ne voulait pas se trouver d’excuses.

"J’en ai beaucoup parlé, donc je ne souhaite pas particulièrement vous en dire plus, car, et je ne cherche pas d’excuses, nous étions deuxièmes au classement des constructeurs avant la dernière course, et nous avons rencontré de nombreux problèmes des deux côtés, pilote et voiture, mais nous y travaillons. Le point positif, c’est que nous progressons, que nous le voyions ou non, cela n’a pas forcément d’importance pour moi."

"Personnellement, j’ai l’impression de progresser, nous progressons, et c’est le plus important."

"Je suis plus concentré sur l’optimisation de l’équipe, la structure, 2026 bien évidemment. Nous n’allons pas changer la phase du championnat pour le titre cette année donc il faut se concentrer sur ce qu’on peut améliorer pour l’année prochaine afin de partir du bon pied."

Hamilton rappelle que son objectif était d’assurer la réussite à long terme de Ferrari en travaillant en étroite collaboration avec le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, et le directeur technique, Loïc Serra.

"Nous faisons de notre mieux. En coulisses, je travaille d’arrache-pied avec Fred et l’équipe pour apporter des modifications et des améliorations afin d’assurer notre réussite à long terme."

"Je travaille avec Loïc sur les suspensions avant et arrière de l’année prochaine, ainsi que sur la résolution des problèmes de sous-virage, en veillant à tirer les leçons des années précédentes. Tirer les leçons de cette année pour que l’année prochaine soit la meilleure possible est mon objectif principal."