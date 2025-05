Leclerc a ’changé pas mal de choses’ dans son pilotage cette année

Charles Leclerc confirme qu’il a adapté son pilotage à la Ferrari SF-25 cette saison. La Scuderia a fait un choix audacieux en passant des suspensions avant à poussoir aux suspensions à tirant, et le comportement de la monoplace s’en est vu grandement changé, ce qui a obligé le pilote à revoir sa façon d’aborder les choses.

"Il est toujours très difficile de comparer les sensations des pilotes, car si vous ne vous sentez pas à l’aise, il y a toujours quelque chose qui vous pose plus de problèmes que l’autre pilote, et c’est pourquoi vous ne pouvez pas aller aussi vite" a déclaré Leclerc.

"Pour ma part, cette année, nous sommes allés dans des directions assez extrêmes en termes de réglages, afin d’extraire un peu plus de la voiture, donc j’ai l’impression de changer pas mal de choses dans mon style de pilotage afin de répondre aux nouvelles exigences de cette voiture."

"Cependant, il peut y avoir des choses que je ne réalise pas assez, même si j’ai l’impression de conduire différemment cette année, simplement parce que cette voiture nécessite des réglages différents et une façon de conduire différente."

La SF-25 est une monoplace qu’il faut pousser vers sa limite pour réussir à la placer dans la bonne fenêtre, et elle est assez délicate à amener proche de la limite.

"Pour exploiter pleinement la voiture, il faut la régler de manière assez extrême, ce qui la rend difficile à piloter, surtout en qualifications. Mais je pense que nous avons pris le coup de main et je suis confiant que nous allons dans la bonne direction. Dès demain, nous commencerons à avoir une idée de ce que ce week-end nous réserve."

C’est ainsi que l’exercice des qualifications est particulièrement délicat : "Je ne vais évidemment pas entrer dans les détails, mais cela rend la voiture un peu plus délicate, très, très pointue, et c’est assez difficile à conduire, surtout lorsque vous êtes à la limite en qualifications."

"Mais c’est quelque chose que j’aime, que j’ai toujours aimé dans ma carrière. Mais il faut quelques courses pour réadapter tout ce qui entoure la voiture, pour aller dans cette direction, et c’est le processus que nous suivons en ce moment."

"Les dernières courses ont porté leurs fruits, mais cela ne signifie pas nécessairement que ce sera le cas à chaque course, et nous devons donc garder l’esprit ouvert et nous assurer que nous pouvons faire marche arrière au cas où nous en aurions besoin."

"Mais nous continuons à explorer dans cette direction, et à pousser dans cette direction, parce que pour l’instant nous ne voyons que des avantages, du moins de mon côté, j’aime vraiment cette direction."

Le Monégasque soutient aussi Lewis Hamilton, confronté lui aussi à des problèmes d’adaptation : "Je pense qu’il est toujours très difficile, lorsqu’on rejoint une nouvelle équipe, de s’adapter aux nouveaux systèmes, à la nouvelle façon de travailler, à la nouvelle voiture."

"Honnêtement, de mon côté, je me concentre entièrement sur moi-même et j’essaie d’extraire le maximum de moi-même, de la voiture, et c’est déjà beaucoup de travail. Je suis sûr que Lewis y arrivera. Il a remporté une si belle victoire en Chine. Il y a encore beaucoup à apprendre, mais j’ai déjà beaucoup appris de Lewis."

"C’est formidable de l’avoir dans l’équipe et de remettre en question la façon dont nous avons fait les choses pendant de nombreuses années. Et aussi, encore une fois, d’apporter un regard neuf sur la façon dont nous abordons différentes choses. Sur ce point, nous avons beaucoup appris de lui."

Ferrari peut-elle reproduire sa performance de la Chine grâce au format de Sprint ? Leclerc l’espère et veut y croire : "Je pense que la très bonne performance de la Chine, en particulier dans la course de vitesse, n’a pas grand-chose à voir avec la charge de carburant."

"Je pense que le Sprint est une opportunité parce que vous n’avez qu’une seule séance pour être tout de suite sur le bon pied dans la bonne fenêtre de la voiture et si vous vous trompez, il y a des opportunités. Si vous vous trompez, il y a des opportunités. Mais il y a aussi des opportunités de faire les mauvais choix, et cela a de grandes conséquences.

"Je pense que Lewis a abordé les qualifications et le Sprint en Chine dans une fenêtre parfaite, et qu’il a réussi à tout mettre en place, alors que d’autres ont peut-être eu un peu plus de mal, et que dès le samedi soir, nous avons eu des difficultés lors des qualifications normales.

"J’ai l’impression qu’en nous concentrant sur nous-mêmes, nous avons fait beaucoup de travail dans le simulateur, afin d’être immédiatement dans la bonne fenêtre. C’est un objectif pour chaque équipe."

"Mais si nous parvenons à le faire mieux que les autres, alors nous aurons certainement l’opportunité de reproduire ce qui s’est passé en Chine, plus que lors d’un week-end de course normal, où je dirais qu’il est un peu plus difficile de défier la McLaren en ce moment."