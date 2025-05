Bortoleto ’progresse à chaque week-end’ et veut continuer à Miami

Gabriel Bortoleto est impatient de disputer son premier Grand Prix de Miami, ce week-end en Floride. Le pilote Sauber F1 retrouve, comme en Chine, un format Sprint qui rendra difficile sa découverte et son adaptation à un tracé qu’il ne connait pas encore, mais il est confiant quant à sa possibilité de pouvoir progresser rapidement.

"C’est un week-end de Sprint, un nouveau circuit pour moi. C’est excitant mais il faut être directement dans le rythme avec la voiture et le circuit. Miami est une belle ville et je suis impatient de piloter la voiture de nouveau" a déclaré Bortoleto.

"Je progresse de week-end en week-end, on n’arrête jamais de gagner en confiance, même en ayant cinq ou dix ans en Formule 1, on comprend toujours mieux la voiture. Mais en tant que débutant, on apprend encore plus chaque week-end, il faut beaucoup de temps pour s’y habituer, mais c’est normal."

Le Brésilien reconnait qu’il doit encore s’habituer à sa voiture, mais aussi à certains circuits : "Ce n’est pas grave si vous en êtes loin, je sens parfois que je suis à la limite en essais libres, qualifs ou autre, et je sens que j’extrais beaucoup de la voiture. L’objectif est d’être en confiance le plus vite possible, les très bons pilotes savent le faire et je veux essayer d’être là aussi."

Gabriel Bortoleto, l’un des amis les plus proches de Max Verstappen sur la grille, a aussi été questionné sur l’arrivée du bébé du Néerlandais, s’il avait des informations privilégiées sur cette naissance.

"Non, je ne lui ai pas parlé ces derniers jours," a répondu le Brésilien.

"Ce dont je suis sûr, c’est que la paternité ne changera rien pour lui en tant que pilote. Je suis sûr qu’il ne conduira pas moins vite. Il sera probablement plus rapide (rires) ! Sa mentalité ne changera pas. Il continuera sur la même lancée."