Aston Martin F1 misera sur la prudence pour découvrir le Madring en vrai

Aston Martin F1 aborde le premier Grand Prix de Formule 1 disputé sur le Madring avec prudence. Alors que le nouveau circuit de Madrid pourrait rebattre les cartes en l’absence de données historiques et offrir quelques opportunités aux écuries habituellement moins performantes, Mike Krack refuse de placer la moindre attente excessive sur son équipe. Le directeur des opérations en piste estime qu’Aston Martin doit surtout exploiter les premières séances pour construire progressivement ses connaissances.

Le Madring, nouveau théâtre du Grand Prix d’Espagne, fera ses débuts ce week-end après plusieurs années de préparation. Ce rendez-vous constituera également la deuxième course à domicile de la saison pour Fernando Alonso, qui connaît jusqu’ici un exercice particulièrement difficile avec Aston Martin, avec seulement trois points inscrits au championnat.

Le fait que toutes les équipes partent pratiquement d’une feuille blanche à Madrid, sans données historiques sur lesquelles s’appuyer, pourrait théoriquement favoriser une hiérarchie plus imprévisible. Certaines écuries pourraient ainsi profiter d’une meilleure compréhension initiale du tracé pour progresser dans la hiérarchie.

Mais Mike Krack refuse de considérer Aston Martin comme l’une d’entre elles. Le dirigeant luxembourgeois appelle son équipe à garder les pieds sur terre, rappelant ses difficultés récurrentes en qualifications cette saison.

"Nous devons garder les pieds sur terre," nous dit-il cette après-midi au Madring.

"Nous sommes là où nous sommes. Nous avons un nouveau circuit qu’il faut identifier. Nous devons voir ce qu’il en est. Nous avons fait notre préparation, mais n’oublions pas que nous ne sommes sortis de la Q1 qu’une seule fois. Nous n’avons atteint la Q2 qu’une seule fois cette année. Donc parler de Q3, je pense que ce serait même un peu arrogant."

Aston Martin peut néanmoins s’appuyer sur un élément jugé positif après le Grand Prix d’Italie : le progrès effectué avec Honda dans le domaine de l’agrément de conduite. Krack estime que l’écurie a effectué un "bon pas" à Monza et que cette amélioration pourrait apporter davantage de confiance à ses pilotes sur un circuit où les murs seront particulièrement proches.

"Eh bien, je suis satisfait du pas qui a été franchi à Monza. Et je l’ai déjà dit auparavant, l’agrément de conduite est un sujet très important. Ce n’est pas seulement le moteur, ce n’est pas seulement le châssis, c’est vraiment la combinaison des deux."

Le responsable d’Aston Martin détaille ensuite la multitude de paramètres qui influencent le comportement d’une monoplace et la manière dont elle peut être exploitée par son pilote.

"Le rétrogradage, les freins, l’état des pneus, la vitesse à laquelle vous arrivez, le super clip, ou quoi que ce soit d’autre. Il y a donc beaucoup d’éléments qui entrent en jeu. Mais je suis vraiment satisfait du pas que nous avons franchi ensemble à Monza."

Cette amélioration ne doit toutefois pas être confondue avec un gain significatif de performance pure. Krack reconnaît que le niveau affiché par Aston Martin en Italie n’était pas particulièrement convaincant.

"Maintenant, la performance n’était pas excellente à Monza, c’est clair. Mais pour un circuit comme celui-ci, c’est une bonne chose d’avoir cela, parce que cela donne de la confiance, et la confiance est la seule manière d’attaquer lorsque les murs sont aussi proches. C’est donc un bon pas."

Le travail sur l’agrément de conduite est cependant loin d’être terminé, comme le souligne Krack en évoquant les échanges avec Shintaro Orihara, son homologue chez Honda.

"Je pense que Shintaro sera d’accord avec moi : l’agrément de conduite n’est jamais suffisamment bon. On peut toujours l’améliorer, et nous allons continuer à travailler là-dessus comme nous l’avons fait toute la saison. Mais je suis confiant, ou plutôt je suis satisfait que nous ayons franchi ce cap."

Shintaro Orihara, directeur général des opérations piste et ingénieur en chef chez Honda, a prédit que le virage relevé de La Monumental obligerait les écuries et les motoristes à surveiller de près les charges aérodynamiques subies dans cette courbe.

"J’ai fait un repérage du circuit hier et j’ai vu ce virage relevé. C’est un passage assez exigeant et intéressant. Concernant la motorisation, le point le plus intéressant réside probablement dans le système de lubrification. Nous sommes soumis à des forces G, tant latérales que verticales, dans ce virage ; c’est donc un véritable défi pour le système de lubrification. Nous pourrions donc commencer avec un réglage prudent pour la lubrification, puis évaluer la situation. Ensuite, nous réduirons cette marge par étapes pour les qualifications."

Se tenir prêt si le week-end devient chaotique

Le Madring présente par ailleurs un tracé particulièrement exigeant, certaines portions rapides ayant déjà été comparées à celles de Djeddah. Un premier essai en Formule 3 a notamment donné lieu à 19 drapeaux rouges provoqués par des contacts avec les barrières, alimentant les spéculations sur la possibilité de voir plusieurs incidents au cours du week-end de Formule 1.

Krack estime qu’Aston Martin doit être préparée à saisir les éventuelles opportunités si la situation venait à devenir chaotique, tout en évitant de partir du principe qu’un scénario exceptionnel se produira.

"Dans des qualifications normales, ce que vous dites, c’est que s’il y a du chaos et ce genre de choses, il faut être préparé."

"Nous essayons d’être aussi préparés que possible, mais lorsque toute votre base de connaissances repose sur les simulations et le fait d’être allé juste repérer le circuit à pied, vous devez commencer de manière conservatrice et construire vos connaissances étape par étape. Vous devez essayer de faire cela mieux que la concurrence, mais les concurrents sont également très forts."

"Au bout du compte, je ne m’attends pas à une énorme surprise. Mais si les choses deviennent chaotiques, il faut être là et essayer de saisir ce que vous pouvez. Et la même chose s’applique au dimanche."

Les kilomètres avant la performance

La priorité d’Aston Martin sera donc d’accumuler le plus de roulage possible lors des essais libres du vendredi. Puisque personne ne dispose de données issues d’un précédent Grand Prix sur le Madring, les tours effectués en EL1 et EL2 seront essentiels pour comprendre le niveau d’adhérence, suivre l’évolution du circuit et affiner progressivement les réglages de la monoplace.

La même logique s’appliquera aux pneumatiques. L’écurie devra recueillir suffisamment de données pour identifier les gommes les plus adaptées à la course de dimanche et déterminer la meilleure manière de les exploiter.

Krack insiste ainsi sur ce qui constitue selon lui la priorité absolue pour l’ensemble du plateau.

"La chose la plus importante pour nous tous, et cela vaut pour chaque équipe, y compris nos concurrents, c’est que les roues tournent. Nous devons avoir les roues qui tournent en EL1 et en EL2 afin de pouvoir optimiser la voiture, avoir une bonne sensation de l’adhérence, avoir une bonne sensation du circuit et de la manière dont il évolue."

Le comportement des pneus devra également être étudié dès les premières heures du week-end.

"Nous ne devons pas oublier non plus que c’est la même chose pour les pneus. Nous devons déterminer quels sont les meilleurs pneus pour dimanche, quels sont les meilleurs pneus et comment nous devons les gérer. Je pense donc qu’un bon niveau de conservatisme au début, dans la manière de prendre la piste, est nécessaire, pas seulement du côté des réglages, mais également du côté du moteur."

"Cela s’applique également à la voiture. Vous ne pouvez pas commencer par faire rouler la voiture au ras du sol, parce que vous pourriez la sortir quelque part, le pilote pourrait la perdre et vous pourriez perdre la séance."

"Je pense donc que tout le monde commencera de manière un peu conservatrice, puis construira les choses étape par étape. Je dis toujours que les roues doivent tourner et que, même s’il y a un drapeau jaune, même s’il y a un drapeau rouge, il faut revenir, rester calme. Ne pas paniquer est un bon mot."

Même une interruption ou un imprévu ne devra pas pousser les équipes à précipiter leur approche.

"Même si vous perdez un peu de temps, il est vraiment important de garder son calme. Il peut également y avoir quelque chose sur la piste qui s’est produit, ou la FIA peut devoir modifier quelque chose. Évidemment, nous ne le savons pas."

"Il y a donc beaucoup d’inconnues pour le moment, et je pense que le conservatisme au début est essentiel."