Le secret d’une course à un arrêt : Pirelli révèle ce qui a changé

Pirelli a salué la variété stratégique à Las Vegas, avec des départs en pneus mediums et durs, et une stratégie avec les pneus tendres pour Andrea Kimi Antonelli. Mario Isola, le directeur compétition et F1 du manufacturier, a donné son verdict sur la course de ce dimanche.

Les six premiers ont tous terminé avec les pneus durs, tandis que Nico Hülkenberg, septième après la disqualification des McLaren, a été le meilleur de ceux qui ont adopté la stratégie inverse.

Andrea Kimi Antonelli a remonté 14 places pour franchir la ligne d’arrivée en quatrième position, reculer d’une place à cause d’une pénalité mais en gagner deux après la disqualification des McLaren.

L’Italien a bouclé tous les 50 tours sauf deux avec les pneus C3, tout comme Pierre Gasly, qui a terminé 13e. Esteban Ocon, qui a terminé neuvième avec sa Haas, a parcouru le plus grand nombre de tours avec les pneus mediums, bouclant 27 tours avec les C4.

"La course nocturne de Las Vegas s’est déroulée comme prévu avant le Grand Prix. Nous avons assisté à une course à un seul arrêt, les pneus médiums et durs se relayant pour boucler les 50 tours" a déclaré Isola.

"Le graining était très limité, observé seulement sur quelques voitures et principalement sur l’essieu avant. Le seul point de comparaison pertinent, du moins pour les pneus jaunes, était la séance d’essais libres 1, où les pneus avaient été bien plus affectés par ce phénomène."

"Le facteur décisif a probablement été l’état de la piste, la surface étant beaucoup plus propre que vendredi. L’année dernière, avec des températures similaires, les pilotes avaient dû effectuer deux arrêts, précisément à cause du grainage."

"Cette année, même sans ménager leurs pneus, ils ont réussi à prolonger leurs relais. Ceci confirme une fois de plus les propriétés mécaniques améliorées des composés actuels, que nous avons effectivement constatées tout au long de la saison."

"La victoire de Max Verstappen, qui a pris la tête peu après l’extinction des feux, nous offre une fin de saison exceptionnellement serrée, avec seulement deux courses restantes à disputer : le championnat des pilotes n’est pas encore décidé, tout comme la bataille au championnat des constructeurs derrière McLaren."