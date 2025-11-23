Impérial à Vegas, Verstappen fonce-t-il vers son 5e titre en F1 ?

Max Verstappen a remporté une victoire très probante à Las Vegas ce dimanche, mais surtout, la double disqualification surprise des McLaren F1 le relance totalement dans le titre au championnat. Avec un sprint et deux Grands Prix, le Néerlandais n’est plus qu’à 24 points de Lando Norris et revient à égalité avec Oscar Piastri !

Les 25 points remportés par la Red Bull à Las Vegas pourraient donc valoir encore plus cher que prévu en fin d’année.

S’exprimant avant la nouvelle de la disqualification des McLaren F1, Max Verstappen est revenu sur cette victoire impériale qui s’est dessinée dès le premier virage, lorsque la Red Bull a dépassé Lando Norris en perdition après un freinage manqué.

« Eh bien, cela a aidé, bien sûr, de prendre la tête au premier virage. Je pense vraiment que dans le premier relais, nous cherchions tous un peu nos marques sur le niveau d’attaque ou de gestion, car je pense que nous étions tous assez proches jusqu’aux arrêts aux stands. »

C’était quand même chaud et proche avec Norris au premier virage !

« Oui. C’est ce qu’il faut faire pour couvrir l’intérieur. Mais je pense qu’il est très facile de se faire piéger sur l’endroit où il faut freiner aussi, car normalement au départ, on quitte la grille et ensuite on regarde dans le rétroviseur. »

« Mais ici, c’est presque comme si on n’avait pas beaucoup de temps pour regarder dans le rétroviseur car il faut immédiatement freiner à nouveau. Et c’est assez glissant de toute façon. Donc oui, je suppose que c’est ce qui s’est passé. »

Après s’être imposé face à Lando Norris, Max Verstappen a eu ensuite un rythme confortable en tête. Il a même signé le meilleur tour dans la dernière boucle avec 6 dixièmes d’avance sur sa précédente meilleure performance : la preuve qu’il avait de la marge... et que sans même ce premier virage, il aurait été en lice pour la victoire…

« Nous essayions simplement de trouver un bon équilibre, car nous n’avions pas vraiment pu avoir une bonne compréhension jeudi des attendus de ce circuit » poursuit le Néerlandais.

« Mais oui, cela semblait meilleur que prévu, je dirais, déjà sur ce composé mediums. »

« Et ensuite, quand nous sommes passés sur le composé dur, je pense que comme nous avions déjà fait un premier relais assez décent, cela a rendu le deuxième relais un peu plus facile. Mais même là, il faut aussi s’assurer de ne pas surchauffer le pneu. »

« Mais oui, nous avons fait un bon dimanche. Bonne communication avec le muret des stands également. Donc oui, en fait très agréable, très sympa, détendu. C’était génial. »

« J’essaie juste de profiter, de passer un bon moment, et quand on peut gagner, on essaie de gagner. »

Max Verstappen était en tout cas aux anges après sa victoire à Las Vegas – plus qu’en 2023 quand il gagnait tout.

« C’est parce qu’elles (les victoires, ndlr) ne viennent pas aussi facilement qu’en 2023. En 2023, il s’agissait plus de cocher des cases. Maintenant ce n’est pas comme ça, et nous sortons d’une période très difficile, déjà l’année dernière. »

« Cette année, cela a été agaçant à certains stades également. Tout le monde, bien sûr, n’était pas satisfait des performances. Et puis, oui, avoir tout de même ce genre de fin de saison pour nous est incroyable. »

« Il faut donc en profiter car c’est un énorme boost de motivation pour tout le monde. Et c’est pourquoi — cela fonctionne de la même manière pour moi. »

Max Verstappen fonce-t-il vers le titre ?

Après la double disqualification des McLaren F1, Max Verstappen compte donc 24 points de retard sur Lando Norris seulement, et se retrouve à égalité avec Oscar Piastri.

Les circuits au Qatar puis à Abu Dhabi souriront-ils à la Red Bull ? Le Néerlandais s’y voit-il jouer la victoire (précisons encore qu’il s’exprimait avec le choc des disqualifications) ?

« Eh bien, nous avons fini de manière plus constante, ces dernières Grands Prix, sur le podium, disons-le comme ça. Sur certaines courses, nous n’avons pas été en lice pour la victoire. »

« Et maintenant, au moins, nous nous battons à chaque course pour une deuxième ou une troisième place, mais au moins pour une place sur le podium, et c’est déjà, pour nous, je pense un très bon pas en avant. »

« Je pense que cela aurait dû être le cas dès le début, bien sûr, si l’on veut vraiment se battre pour un titre. Mais oui, malheureusement, nous n’avons pas réussi au début, mais au moins maintenant c’est plus constant - et parfois, oui, c’est suffisant pour gagner une course. »

Et s’il n’est pas champion, Max Verstappen a-t-il déjà fait le choix de son numéro l’an prochain ? Prendre le 3 si la FIA l’y autorise ?

« J’envisage beaucoup d’options pour le moment. »

Max Verstappen refermera aussi, l’an prochain, le chapitre de sa collaboration avec Honda et un journaliste japonais lui a demandé quel était son Grand Prix préféré avec le moteur nippon…

« Mes trois meilleures courses avec Honda... Je pense que notre premier podium ensemble - c’était une très grande étape. Tout le monde était, je crois, très ému. »

« Le premier titre mondial, parce que c’est toujours très spécial, et aussi pour Honda après les difficultés initiales avec le moteur, de livrer ensuite un moteur aussi puissant, si fort et fiable - je pense que c’était très impressionnant. »

« Et honnêtement, c’est tout simplement fantastique de travailler avec eux. J’aime vraiment, vraiment tout le monde. Ils ont leur propre façon et leur propre mentalité de fonctionner, et j’aime vraiment ça. »

« Et ils ont toujours été super respectueux. Je me souviendrai donc toujours des années où nous avons travaillé ensemble. Oui, choisir la troisième est probablement très difficile, car nous avons eu tant de grandes victoires ensemble. J’ai donc juste choisi celles qui étaient probablement les plus émouvantes et c’était certainement ces deux-là. »