L’aveu d’impuissance de Norris : Max était dans une ‘catégorie à part’

C’est la nouvelle choc de l’après Grand Prix à Las Vegas : les McLaren F1 ont été disqualifiées de l’épreuve, pour usure excessive de la planche en bois du fond plat. Par conséquent Max Verstappen revient à seulement 24 points de Lando Norris au championnat !

Le Britannique aura certes une balle de match dès le prochain Grand Prix au Qatar, mais le Néerlandais est donc de retour manière inattendue dans le match. Et au vu de son avance confortable en performance pure, durant la course à Vegas, sait-on jamais…

Dans les derniers tours, les prémices de la disqualification des McLaren F1 pouvaient se pressentir. Car on voyait alors Lando Norris (beaucoup plus que Piastri d’ailleurs) lever drastiquement le pied. Le leader du championnat perdait plusieurs secondes par tour sur George Russell, qui avait fini non loin de lui.

Juste après la course, en conférence de presse, Lando Norris (qui s’exprimait avant la nouvelle de sa disqualification) était interrogé sur ce problème mystère qu’on ignorait encore…

« Je crois qu’il y avait juste quelques problèmes avec la voiture, l’équipe me le disait à la radio. »

« Donc, oui. J’ai juste dû ralentir un peu. »

Des mots qui prennent bien sûr une autre tournure après ce que l’on a appris depuis !

Le Britannique a eu aussi à gérer des problèmes de carburant semble-t-il, comme George Russell d’ailleurs…

« Je suis assez reconnaissant que George ait aussi eu des problèmes. Sinon, cela aurait été encore pire. Je ne suis pas sûr à quel point c’était limite. »

« Je ne sais pas si le capteur disait des choses qu’il n’aurait pas dû ou quoi, ou si nous avons juste utilisé plus que prévu. Je ne connais pas toute l’étendue du problème. »

« Je dois aller voir l’équipe et comprendre davantage, pour être honnête. »

« C’était plus que j’écoutais avec agacement ce qu’ils me disaient de faire, ce qui faisait perdre beaucoup de rythme, et, oui, n’a certainement pas aidé à essayer d’attaquer Max un peu plus. »

Un rythme clairement inférieur à Verstappen

Avant cette disqualification, Lando Norris avait donc franchi la ligne d’arrivée à la 2e place provisoire. Ce qui aurait représenté son 18e podium en 22 Grands Prix.

À la régulière donc, la McLaren F1 avait pu effacer au moins la Mercedes F1 de George Russell… mais Lando Norris, très déçu voire marqué, retenait surtout le déficit de rythme face à la Red Bull de Max Verstappen.

« Je ne suis pas vraiment satisfait… Nous n’étions tout simplement pas assez rapides. »

« C’est la même chose qu’au Brésil. Max a fait un très bon travail et la Red Bull est très rapide. Ils méritent la victoire. »

« Ils évoluaient dans une autre catégorie par rapport à nous. C’est donc un peu dommage que nous n’ayons pas eu plus de rythme, mais nous devons essayer de nous améliorer un peu plus. »

« La voiture ne performait tout simplement pas bien. Nous avons eu beaucoup de problèmes, et Max a fait du bon travail et Red Bull a fait du bon travail. »

« Vous savez, nous nous comparons simplement au niveau auquel nous devons être si nous voulons gagner des courses. Nous venons sur chaque course pour essayer de gagner. »

« Donc quand nous ne gagnons pas, nous ne sommes pas très contents. Il reste deux week-ends. Donc, deux opportunités supplémentaires pour essayer de rattraper le coup. »

« J’étais à fond. Nous n’étions tout simplement pas assez rapides. Ils étaient juste beaucoup plus rapides que nous. »

« Pas à des kilomètres, mais nous avons certainement eu nos problèmes, et cela a rendu l’écart probablement plus grand qu’il ne l’était. Mais sinon, ils étaient juste plus rapides. »

Norris l’avoue bien volontiers : même sans ce premier virage raté, Verstappen aurait remporté la course.

« Même si j’étais sorti du premier virage devant, je ne pense pas que nous aurions gagné la course. Donc je prends quand même la 2e place comme un bon résultat (ndlr : il s’exprimait avant la disqualification). »

« Je suis assez content grâce à ça. Mais je ne suis pas heureux parce que c’est une 2e place… Comme Max le dit, c’est dur, c’est serré, et je me suis donné une bonne opportunité pour essayer de gagner la course. »

« Même quand je pensais avoir gardé les pneus en meilleur état que les autres, en les amenant mieux, je poussais à fond, et Max s’échappait quand même. »

« Il semble donc que dernièrement nous ayons réussi à améliorer notre rythme de qualification, mais notre rythme de course a pris un coup. »

« Même quand on regarde le Brésil — notre rythme de qualification était très fort, mais Max était quand même un peu plus rapide en course. »

« Similaire ce week-end — nous étions très, très bons [en qualifications], incroyablement forts, mais juste pas assez bons en course. Donc nous verrons ce qui a peut-être changé ces dernières semaines et ce que nous pouvons améliorer pour le Qatar. »

Un premier virage totalement raté pour le leader du championnat

Pour ne rien arranger à ses affaires, Lando Norris avait donc aussi raté son départ : un mauvais premier virage l’a fait reculer de la 1ere à la 3e place dès le premier tour. Une faute qu’il assume clairement. Mais au moins, ça n’aurait rien changé au résultat de la course...

« Nous n’avions pas le rythme. J’ai raté le premier virage, c’était assez mauvais de ma part. J’ai juste freiné trop tard. »

« Donc oui, c’était entièrement de ma faute, une performance assez médiocre de mon côté. Mais même si j’étais sorti en tête du premier virage, nous n’étions pas assez rapides. »

« Bien sûr, j’ai raté mon coup et je me suis rendu la vie plus difficile au premier virage. Mais même après ça, nous n’étions tout simplement pas assez rapides. »

La seule bonne nouvelle à retenir du dimanche pour Norris ? Au moins McLaren F1 a-t-elle progressé à Las Vegas, par rapport à l’an dernier.

« Oui. Bien sûr. Nous savons qu’il y a certains virages ici et certaines caractéristiques qui ne sont vraiment pas bons pour nous. »

« Mais nous avons tout de même fini deuxièmes (avant la disqualification, ndlr). Ce n’est pas la fin du monde. Nous avons juste des standards élevés et nous voulons gagner. »

« Nous voulons repartir d’ici avec un trophée en or, pas en argent ou en bronze. Donc, je suppose que nous sommes déçus que ce ne soit pas mieux, et déçus de ne pas être repartis avec une autre victoire comme ces derniers week-ends. »

« Mais ce n’était tout simplement pas possible. Je pense que nous regardons toujours les choses sous l’angle de : faisons-nous un travail suffisant en tant qu’équipe ? Et là, non. »

Une balle de match au Qatar pour Lando Norris

Même après sa disqualification, Lando Norris conserve une bonne marge d’avance sur Verstappen et Piastri (24 points). Il peut encore être titré au Qatar, avant-dernier GP de la saison, puisqu’il lui faudra repartir avec plus de 25 points d’avance sur Max Verstappen et Oscar Piastri. Le Britannique demeure donc le favori pour le titre.

Pense-t-il plier l’affaire dès dimanche prochain au Qatar ?

« Je ne sais pas. Je suppose que je n’ai jamais été dans cette position avant, donc je ne peux probablement pas vraiment répondre. »

« Mais rien ne semble différent, même si c’est l’opportunité dans laquelle j’entre. Et même quand j’avais l’impression d’avoir une mauvaise journée, c’était quand même relativement une bonne journée, vous savez ? »

« Donc, non, je traite ça de la même manière. Je le traite comme si je voulais aller gagner. Je ferai tout ce que je peux pour essayer de gagner la course. »

« C’est certainement beaucoup plus amusant quand on gagne que quand on finit deuxième. Donc oui, mon objectif est de gagner les deux courses jusqu’à la fin de la saison, et le Sprint aussi. »

« Donc j’essaierai de gagner les trois, j’imagine. Mais non, je ne sais pas si quelque chose change. »

« Je me concentre juste sur le fait d’avoir quelques jours de repos et évidemment de changer de fuseau horaire pour aller là où nous devons aller et ensuite me concentrer sur les EL1. »

Même avant d’apprendre sa disqualification, Lando Norris était donc très mécontent : au point de ne pas rêver du titre dès le prochain Grand Prix. Il n’a pas la tête à cela mais plutôt à sa prochaine partie de golf !

« Non. Je suis juste assez déçu. Donc, non. »

« J’ai hâte d’être au Qatar. J’ai hâte d’aller quelque part où il fait chaud et, oui, juste aller jouer au golf, jouer au padel pendant quelques jours, profiter de quelques jours de repos, et faire tout ce que nous pouvons pour essayer de gagner au Qatar. »