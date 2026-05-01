Piastri ne croit pas pouvoir défier encore Mercedes F1 avec les évolutions de McLaren

Oscar Piastri aborde le week-end du Grand Prix de Miami avec un mélange de prudence et d’optimisme, alors que McLaren s’apprête à introduire une importante série d’évolutions sur sa monoplace.

Interrogé sur les attentes entourant ces nouveautés évoquées par Andrea Stella, le directeur de l’équipe, il y a quelques jours, le pilote australien affiche un objectif clair mais mesuré.

"Je pense que, j’espère, nous serons plus rapides. Évidemment, c’est le plan. Nous devrons attendre pour voir exactement où nous nous situons. Je pense que c’est, encore une fois, un pas dans la bonne direction pour nous. Ce ne sera pas suffisant pour défier Mercedes ce week-end, je ne pense pas, mais c’est clairement dans la bonne direction."

Dans un peloton où de nombreuses équipes apportent également des évolutions, l’enjeu sera surtout relatif.

"Évidemment, nous nous attendons à ce que beaucoup d’autres équipes apportent aussi des évolutions, donc nous espérons que les nôtres seront meilleures que les leurs. C’est le plan. La motivation et la confiance dans l’équipe en ce moment sont élevées. Nous sommes sur une bonne trajectoire. Le résultat encourageant au Japon a d’ailleurs contribué à cet état d’esprit, c’était bien d’aborder la pause avec un peu de confiance en montrant notre potentiel et, espérons-le, nous avons encore progressé depuis."

Alors que certains évoquent une forme de deuxième départ de saison avec l’arrivée massive d’évolutions et des ajustements de règles sur la gestion de l’énergie, Piastri tempère !

"Je n’irais pas jusqu’à dire que c’est un deuxième départ. Du point de vue des règles, cela ne va pas vraiment changer l’ordre des choses. Dans l’ensemble, ce sont des changements très mineurs. En revanche, la hiérarchie pourrait évoluer grâce au développement, oui. Il sera intéressant de voir comment chacun progresse."

Face à une équipe Mercedes très en forme, McLaren sait qu’elle doit accélérer.

"Clairement, Mercedes est très forte en ce moment, donc nous espérons réduire l’écart. Le championnat est loin d’être terminé à ce stade, mais nous... enfin, tout le monde, mais nous, McLaren, devons trouver de la performance assez rapidement pour nous battre. Nous savons que nous avons des nouveautés ce week-end et d’autres à venir bientôt, et espérons que cela suffira au moins à nous remettre dans la lutte."

Concernant les ajustements réglementaires discutés avec la FIA, Piastri souligne leur portée limitée sans changements plus profonds.

"Les modifications fondamentales des groupes propulseurs sont les seules choses qui feront une différence significative. Des discussions sont en cours pour l’avenir mais je n’ai rien entendu de concret. Je pense qu’il y a beaucoup d’options sur la table et que les discussions se situent à un niveau bien supérieur à celui des pilotes."

Il rappelle également le contexte industriel ayant évolué depuis la conception de ces règles.

"Là où en était l’industrie automobile quand ces règles ont été conçues et là où elle en est aujourd’hui sont deux réalités très différentes. Certaines choses peuvent être ajustées, comme nous l’avons fait. D’autres nécessitent des changements à moyen terme. Et certaines demandent probablement une refonte complète. Mais à court terme, aucune feuille de route précise n’est connue. Pour l’instant, je n’ai aucune information sur ce à quoi ressemblera l’an prochain ni sur le calendrier."

Enfin, interrogé sur le rôle des pilotes dans l’élaboration des règles, Piastri adopte une position nuancée plus nuancée que Lewis Hamilton (à lire ici).

"Honnêtement, probablement très peu. Nous devons être impliqués dans une certaine mesure, notamment sur les questions de sécurité. Sinon, cela va être la foire aux demandes. Si vous donnez aux pilotes les meilleures voitures, les meilleurs pneus, les meilleurs moteurs, la course ne sera probablement pas très divertissante !"

"Avoir une certaine implication est important, surtout pour la sécurité, car ce sont nous qui connaissons le mieux les situations. Mais du point de vue du spectacle, notre avis doit être pris en compte, sans être le seul à décider."