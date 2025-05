Emilie-Romagne, EL3 : Norris en tête, le pneu tendre pose des problèmes

Le Grand Prix d’Emilie-Romagne de F1 débute sa deuxième journée à Imola, avec une troisième séance d’essais libres qui sert traditionnellement de préparatifs à la séance qualificative, qui se tiendra à 16h, heure française, et sera à suivre sur nos pages !

En attendant, c’est de nouveau une lutte entre les pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri, qui se profile. Néanmoins, il faudra toujours compter sur Max Verstappen, qui a dit ce week-end que les courses à venir s’annoncent crucial pour son futur, pour aller titiller les MCL39.

Les pilotes Mercedes, George Russell - qui est lui aussi incertain sur son avenir - et Andrea Kimi Antonelli, voudront aussi s’immiscer sur les deux premières lignes de la grille, tandis que les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton voudront progresser après une première journée difficile.

Enfin, on n’est pas à l’abri d’une surprise venant de Williams ou Alpine, puisqu’Alex Albon, Carlos Sainz et Pierre Gasly étaient dans le top 10 lors de la première journée. Les préparatifs de ces EL3 vont donc être cruciaux pour la suite du week-end !

12h30 : La séance est lancée !

12h34 : La piste est calme, les équipes vont faire un programme avec quelques tours rapides et attendent donc la deuxième partie de séance pour prendre la piste.

12h37 : Fernando Alonso et Lance Stroll sont sortis en pneus durs, Lewis Hamilton est en piste en mediums et Nico Hülkenberg a pris la piste en gommes tendres.

12h38 : Les pilotes Aston Martin sont immédiatement rentrés au garage.

12h39 : Hamilton signe le meilleur temps en 1’16"983.

12h45 : Après Gabriel Bortoleto, c’est Franco Colapinto qui se hisse deuxième. Gasly fai mieux en 1’16"679 et prend la tête.

12h46 : Hamilton reprend la tête en 1’15"866 !

12h49 : Leclerc s’est placé troisième, avec des pneus mediums comme Hamilton, tandis qu’Oliver Bearman s’est positionné deuxième. Le pensionnaire de Haas est en gommes tendres, comme les pilotes Alpine.

12h50 : Piastri a signé le meilleur temps en 1’15"833, battu par Verstappen en 1’15"579.

12h51 : Norris s’est intercalé entre les deux premiers, à 0"077 de Verstappen.

12h54 : Leclerc s’empare du meilleur chrono en 1’15"529 en pneus mediums, et Isack Hadjar fait mieux aussi, également en pneus mediums, en 1’15"508 !

12h55 : Alonso a été gêné par Leclerc et s’agace : "La Ferrari dans le dernier virage... les deux Ferrari, ils pensent toujours qu’ils sont seuls en piste".

12h56 : Verstappen signe le meilleur temps de la séance en 1’15"130, toujours en mediums. Les pneus tendres devraient être utilisés dans les 20 dernières minutes.

12h57 : Norris signe une amélioration mais échoue à 0"139 de Verstappen.

12h59 : Les pilotes Williams sont septième et huitième, devant Russell notamment.

13h00 : Lawson a fait un tête-à-queue mais repart sans dégâts.

13h02 : Russell remonte au cinquième rang, et Verstappen améliore en 1’15"078. Antonelli progresse à son tour mais reste 13e.

13h08 : Hadjar effectuait un essai de départ mais a failli redémarrer devant Sainz. Il s’est heureusement arrêté avant de bouger de son emplacement.

13h09 : Sainz prend la troisième place du classement.

13h14 : Piastri était en train de faire un chrono rapide en pneus tendres mais a coupé son effort après une erreur, comme Russell avant lui.

13h15 : Verstappen n’a pas amélioré en tendres malgré le meilleur premier secteur absolu.

13h17 : Norris va au bout de son meilleur tour et s’empare de la première place en 1’14"897.

13h21 : Antonelli signe un premier tour réellement convaincant ce week-end, avec le quatrième chrono.

13h26 : Piastri améliore et se place à 0"100 de Norris, en deuxième position.

13h28 : Tsunoda se plaint d’avoir "zéro adhérence".

13h29 : Leclerc améliore et prend la cinquième place.

13h30 : Le drapeau à damier est brandi pour signifier la fin de la séance, et plusieurs pilotes se sont élancés pour un dernier chrono.

Norris termine en tête devant Piastri et Verstappen, qui n’aura pas réussi à faire mieux avec le pneu C6 tendre qu’en medium C5. Antonelli est quatrième mais relégué à une demi-seconde, devant Leclerc. Sainz et Hadjar suivent au classement et pourraient créer la surprise cet après-midi.

Russell, Albon et Hamilton complètent le top 10, devant Alonso et son Aston Martin évoluée, puis Bearman et Stroll. Lawson est 14e devant Gasly, qui a semblé moins à la fête qu’hier. Bortoleto suit devant Tsunoda, lui aussi mal à l’aise en pneus tendres, et Colapinto, Hülkenberg et Ocon.