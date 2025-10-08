Laisser les pilotes se battre sans sacrifier l’équipe, une équation terrible pour McLaren F1

Le patron de McLaren F1, Andrea Stella, a félicité Lando Norris et Oscar Piastri pour leur attitude, alors que les champions de Formule 1 cherchent à laisser leurs pilotes s’affronter pour la victoire et le titre mondial.

L’écurie basée à Woking s’est une nouvelle fois retrouvée au centre d’un incident controversé entre Norris et Piastri lors du Grand Prix de Singapour. Norris a dépassé son coéquipier avec suffisamment d’agressivité pour forcer l’Australien à se déporter, provoquant une tirade furieuse à la radio de la part du leader du championnat."

Cet incident a quelque peu éclipsé le maintien du titre de champion des constructeurs par l’équipe, assuré grâce à la troisième place de Norris sur le circuit de Marina Bay. Face aux commentaires contrastés de Norris et Piastri après la course, Stella n’a pas tardé à souligner que la mentalité de McLaren était difficile à maintenir dans l’harmonie.

"Vous savez, chaque fois que nous entamons nos conversations avec les pilotes, nous nous rappelons toujours, comme prémisse, que c’est difficile" a déclaré Stella, qui prône une priorité pour les intérêts de l’équipe..

"Parce que c’est la seule question où, lorsque vous courez ensemble en équipe, vous ne pouvez pas avoir exactement les mêmes intérêts pour les deux pilotes, car ils veulent poursuivre leurs aspirations. C’est un principe fondamental de notre approche de la course chez McLaren : nous voulons protéger ce concept qui consiste à les laisser courir."

La décision de McLaren de laisser ses pilotes courir sans accorder de traitement préférentiel à l’un ou à l’autre pourrait se retourner contre elle. Stella en est conscient, mais il a déclaré que l’attitude de ses pilotes à l’égard de cette mentalité avait fait le succès de cette approche.

"Nous savons que dès que vous adoptez ce concept, vous rencontrez des difficultés. Et nous nous le rappelons, mais c’est dans cette prise de conscience, cette conscience de soi, en quelque sorte, que nous développons notre dialogue."

"Et vous devez être rigoureux et faire preuve d’intégrité dans votre approche. Je suis très fier de la façon dont Lando et Oscar ont participé au processus jusqu’à présent, car si nous avons réussi à traverser cette période difficile, disons, de la course automobile, c’est parce que nous avons Lando et Oscar à nos côtés."

"Ce sont des personnes formidables, qui apportent une contribution exceptionnelle, et c’est pourquoi nous avons connu le succès jusqu’à présent. Et nous allons bien sûr travailler dur pour que cela reste vrai pendant le reste de la saison et les années à venir, au cours desquelles nous continuerons à courir avec Lando et Oscar."