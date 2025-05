Le GP de Miami a conquis (presque) tous les pilotes F1

Le circuit de Miami, au-delà des strass et paillettes, n’est pourtant pas, comme nombre de circuits urbains ou semi-urbains, parmi les plus propices aux dépassements.

Pour autant, ce nouveau rendez-vous en Floride a ses adeptes dans le paddock. Pas seulement grâce au circuit (ou en dépit du circuit…). Mais aussi grâce à l’ambiance qui règne à Miami et sur ses fameuses plages…

« De mon côté, je dois dire que j’aime tout ici. Miami est une ville cool. Il y a toujours une super énergie en ville et j’adore le fait que ce soit l’une de ces courses avec le décalage horaire, on peut en quelque sorte arriver un peu plus tôt. » témoigne ainsi Pierre Gasly dans le paddock de Miami.

« Donc je me retrouve quand même à sortir le soir et à aller dans de bons restaurants. On ressent en quelque sorte l’ambiance de Miami, qui est assez différente de ce à quoi nous sommes habitués en Europe. »

« Donc oui, c’est l’un de ces endroits très, très cool. Et vous savez, j’envie en quelque sorte Lando d’avoir remporté sa première victoire ici, parce que je suis sûr que le dimanche soir était vraiment cool et qu’il s’en souviendra. »

« Je ne me souviens pas de ce dimanche soir » rétorque pourtant avec le sourire, Lando Norris à Pierre Gasly (présent à ses côtés en conférence de presse).

Le pilote McLaren F1 gardera forcément toujours un bon souvenir de Miami, où il a remporté sa première victoire l’an dernier.

« Miami est un endroit génial. Bien sûr, c’est très amusant. »

« J’ai juste beaucoup d’amis qui sont ici. Donc je suis venu dimanche et j’ai passé quelques jours ici. »

« Mais ce n’est pas seulement un bon événement, c’est chargé. Nous avons beaucoup de stars et d’autres athlètes et célébrités, ce qui est toujours cool. J’aime toujours ce genre de choses. »

« La seule chose, c’est juste la circulation. La circulation est terrible. Est-ce pire qu’à Mexico ? C’est possible, parce qu’à Mexico il n’y a en quelque sorte pas de routes. Ici, je n’ai jamais vu autant de routes, et pourtant il y a toujours autant de circulation. »

« Donc c’est la seule chose que je changerais probablement. Mais sinon, c’est un endroit agréable. Il y a beaucoup de gens adorables et j’apprécie beaucoup. »

Lewis Hamilton est aussi un fan du rendez-vous de Miami, au point qu’il le trouve quasiment parfait…

« Des choses à améliorer… je n’arrive pas vraiment à penser. »

« Et pour la piste ? Je ne peux vraiment pas penser à quelque chose qui me vienne à l’esprit et qui doive être amélioré ici. »

« Je pense que chaque année où nous revenons, des ajustements sont faits. Je n’ai vraiment rien – non, désolé. »

Un secteur tortueux qui ne plaît pas à George Russell

Pour trouver une vraie critique, il faut aller vers le président du GPDA : le pilote Mercedes F1, George Russell, estime que le secteur le plus sinueux du tracé est à revoir, mais comment faire autrement ?

« Ouais. Je veux dire, j’aime venir à Miami. C’est une course folle. Le circuit est excentrique » précise George Russell.

« Cette section serrée – nous ne l’aimons pas, mais c’est différent. Vous savez, comme à Bakou – nous n’aimons pas la section du château, c’est si étroit et très difficile, mais vous ne voulez pas non plus que tous les circuits soient identiques. »

« C’est une course incroyable. Elle s’améliore chaque année. Les choses ont l’air mieux aussi – en conduisant vers le paddock, ça a l’air plutôt cool. »

« Et là où tous les garages des équipes sont installés à l’intérieur du stade – ce sont les experts, nous conduisons juste les voitures. Ça devrait rester comme ça. »

Nico Hülkenberg se plaint lui de deux choses : l’horaire tardif de la course et le trafic !

« Sur l’heure, 16h pour nous, je pense que c’est plus un sujet pour la FIA mais c’est un peu tard pour moi personnellement. »

« Et la circulation est définitivement un sujet ici. Et malheureusement cette année, apparemment le Grand Prix a coupé le budget des escortes de police. »

« Donc ce serait bien de ravoir ça pour l’année prochaine, s’il vous plaît. »