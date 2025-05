Cadillac F1 mettra en piste une monoplace avant 2026 pour se tester

Cadillac F1 prévoit de commencer les essais sur piste avant l’année prochaine, même s’il ne sera pas possible de faire rouler une voiture aux spécifications 2026 d’ici là.

Graeme Lowdon, directeur de l’équipe, a déclaré qu’ils trouveraient un moyen de commencer les essais afin de permettre aux membres de l’équipe de s’entraîner avec une voiture de course.

"Nous avons l’intention de tester une monoplace de course plus tard cette année, car nous voulons que les mécaniciens soient opérationnels. Nous avons vu de nos propres yeux ce qui peut se passer en course, et chacun doit être au top de sa forme."

"Nous allons nous lancer sur les pistes avec un projet à un moment donné, afin de bien faire travailler les ingénieurs et d’intégrer les pilotes."

Les règles d’essais de la F1 ont été durcies depuis l’époque où les nouveaux engagés pouvaient effectuer des essais illimités avant leurs débuts. Lorsque Toyota a rejoint la F1 en 2002, l’équipe a passé l’année précédente à faire rouler un châssis de développement sur différents circuits de Grand Prix à travers le monde.

La FIA avait initialement approuvé l’entrée de Cadillac en F1 en octobre 2023 – alors que le projet était né sous la marque Andretti – mais il a fallu attendre mars de cette année pour que la Formula One Management l’approuve définitivement. Cependant, l’équipe a commencé à travailler sur le développement de sa voiture bien plus tôt.

"Nous avons des pilotes dans le simulateur depuis probablement la fin de l’année pour simuler la voiture, donc tout se passe très bien de ce côté-là. Le programme aérodynamique est très avancé, donc ce qui nous manque, c’est ce que vous voyez actuellement en piste, une F1 concrète, mais nous y arrivons."

L’équipe a déjà finalisé un châssis aux spécifications 2026, qu’elle utilisera pour poursuivre son programme de développement l’année prochaine.

"Le premier châssis 2026 a été livré à notre usine il y a quelques semaines à peine. Il s’agit d’un prototype entièrement usiné, équipé d’un arceau de sécurité, qui ressemble à une pièce maîtresse d’une Formule 1."

"Nous utiliserons ce châssis pour valider les différents tests. Les tests sont très nombreux, et la nouvelle réglementation en vigueur pour 2026 les rend encore plus exigeants."

"Je pense que ce que vous avez déjà constaté lors des six courses de la saison 2025, c’est que c’est un sport complexe où beaucoup de choses se produisent simultanément. Beaucoup de choses peuvent mal tourner, changer, donc rassembler une équipe 100% prête est ce que j’appellerais un travail de longue haleine."