Le fils de Kimi Räikkönen sur le point de rejoindre la filière Red Bull

Robin Räikkönen, le fils de Kimi Räikkönen, est sur le point de franchir une première étape importante vers une éventuelle carrière en Formule 1. Âgé de seulement 11 ans, le jeune Finlandais surnommé "Ace" devrait prochainement intégrer la célèbre filière de jeunes pilotes de Red Bull. L’accord serait désormais quasiment conclu et une annonce officielle pourrait intervenir prochainement, après un week-end de Monza particulièrement révélateur.

La présence de la famille Räikkönen dans le garage Red Bull lors du Grand Prix d’Italie n’est pas passée inaperçue. L’accord permettant à Robin Räikkönen de rejoindre le programme de développement des pilotes de Red Bull serait désormais pratiquement finalisé.

Le jeune homme a notamment été photographié installé dans la monoplace de Max Verstappen à Monza. Son père Kimi Räikkönen et sa mère Minttu ont également été aperçus en compagnie de plusieurs figures importantes de Red Bull.

Si aucune annonce officielle n’a encore été effectuée, ces différents éléments viennent renforcer l’hypothèse d’une arrivée prochaine de Robin dans la filière de la marque autrichienne.

Cette possible collaboration prend également un sens particulier en raison de la présence récente de Gino Rosato chez Red Bull. Parrain de Robin et ami de longue date de la famille Räikkönen, Rosato a récemment rejoint Red Bull en tant que consultant.

Il avait déjà reconnu que des discussions étaient en cours concernant une éventuelle intégration de Robin dans une académie de jeunes pilotes (voir notre article complet publié fin août).

Rosato avait cependant refusé de révéler à l’époque quelle équipe était concernée, laissant volontairement planer le doute sur l’identité de la structure avec laquelle des discussions étaient engagées.

"Nous évaluons actuellement les différentes options," avait-il dit, alors que certains pensaient que Robin pourrait rejoindre l’Académie Ferrari pour suivre les traces de son père.

Mais la présence de la famille Räikkönen dans l’environnement Red Bull à Monza, quelques mois après l’arrivée de Rosato comme consultant, apporte donc un nouvel indice particulièrement concret sur l’orientation prise par ces discussions.

Interrogé sur la possibilité qu’une annonce intervienne rapidement, Rosato avait également laissé entendre qu’une communication importante pourrait être faite avant la fin de l’année.

"J’espère que nous annoncerons de grandes nouvelles à ce sujet cette année."

Pour le moment, l’arrivée du fils de Kimi Räikkönen au sein de la filière n’a toutefois pas encore été officiellement confirmée. À 11 ans, Robin n’en est évidemment qu’au tout début de son parcours dans le sport automobile, mais son nom bénéficie déjà d’une certaine attention en raison du palmarès exceptionnel de son père.

Kimi Räikkönen avait quitté la Formule 1 à l’issue de la saison 2021 après avoir disputé 353 Grands Prix et remporté le titre mondial en 2007 avec Ferrari. Son fils pourrait désormais emprunter à son tour la voie du sport automobile, avec Red Bull comme possible première structure majeure pour accompagner son développement.