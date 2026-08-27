Le fils de Räikkönen devrait signer avec une équipe de F1 avant la fin de l’année

À seulement 11 ans, Robin Räikkönen pourrait déjà franchir une première étape importante vers la Formule 1. Le fils de Kimi Räikkönen poursuit son apprentissage en karting et, selon Gino Rosato, parrain du jeune pilote et proche de la famille, plusieurs académies de pilotes sont désormais étudiées. Une décision pourrait même intervenir avant la fin de l’année, avec la promesse d’un parcours construit progressivement plutôt que dicté par le seul poids d’un nom célèbre.

Présent à Zandvoort, Rosato, aujourd’hui consultant pour Red Bull après avoir passé près de trois décennies chez Ferrari, a confirmé que des discussions étaient en cours autour de l’avenir de Robin.

"Bien sûr," a-t-il répondu lorsqu’il lui a été demandé si des options au sein d’académies de pilotes étaient envisagées. "Ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons."

Le proche de la famille Räikkönen a également précisé que plusieurs possibilités étaient actuellement évaluées.

"Nous sommes en train d’évaluer les options pour le moment. Il y en a plusieurs intéressantes."

La possibilité de voir Robin rejoindre Ferrari a naturellement été évoquée, compte tenu de l’histoire de son père avec la Scuderia et des liens étroits entretenus par Rosato avec Maranello. Mais ce dernier n’a pas souhaité confirmer une éventuelle piste.

"C’est une surprise," a-t-il simplement répondu avec le sourire, laissant entendre qu’une annonce pourrait être proche.

"J’espère que nous annoncerons de grandes nouvelles à ce sujet cette année."

Le choix de la structure qui accompagnera Robin sera toutefois effectué avec prudence. Pour Rosato, le nom Räikkönen peut naturellement faciliter l’accès aux meilleures filières, mais il ne doit pas devenir le critère déterminant.

"Nous devons faire ce qui est le mieux pour l’enfant, pas ce qui est le mieux pour le nom," a-t-il insisté.

"Le nom ouvre des portes. Nous devons nous assurer que ces portes restent ouvertes en l’intégrant au bon programme et en l’entourant des bonnes personnes."

Kimi Räikkönen refuse de pousser son fils

Robin a déjà montré des qualités intéressantes en karting, mais Kimi et Minttu Räikkönen ne semblent pas vouloir brûler les étapes. Rosato décrit notamment le champion du monde 2007 comme un père particulièrement réaliste lorsqu’il s’agit d’évaluer le potentiel de son fils.

"Kimi est très réaliste," a-t-il expliqué.

"Il ne sera pas le père complètement fou qui dit que son fils est le prochain Senna."

Cette prudence pourrait également déterminer la poursuite du projet. Si Robin venait à perdre l’envie de courir ou si ses performances ne confirmaient pas les attentes, son père ne chercherait pas à le maintenir artificiellement dans la filière.

"Oui ! Si, à un moment donné, Kimi voit qu’il perd de l’intérêt ou qu’il ne réussit pas bien, je ne pense pas qu’il continuera dans cette voie."

Malgré cette approche mesurée, Rosato observe déjà chez Robin certains traits qui lui rappellent fortement son père. Le comportement du jeune pilote, notamment, semble présenter des similitudes avec celui de Kimi Räikkönen.

"Il est calme, vraiment très calme. Et rapide," a-t-il décrit.

Le jeune Robin serait également déjà totalement absorbé par la compétition automobile.

"Du matin au soir, c’est tout ce qu’il a en tête. Kimi ne lui a pas mis cela dans la tête."

Si les progrès de Robin se poursuivent et qu’une académie l’intègre effectivement dans ses rangs, Rosato ne prévoit pas de raccourci particulier malgré son patronyme. Le fils de Kimi devra franchir les mêmes étapes que les autres jeunes espoirs du sport automobile.

"D’abord l’académie, puis petit à petit, monter. La F4, la F3, la F2 et la Formule 1, comme tout le monde."