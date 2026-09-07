Wolff remercie des pilotes ’propres’ et salue une course ’exceptionnelle’ pour Mercedes F1

Mercedes F1 a signé son troisième doublé de la saison à Monza, le premier depuis le GP de Chine, et le bilan du Grand Prix d’Italie est forcément positif pour l’équipe de Brackley. Andrea Kimi Antonelli a signé une remontée exceptionnelle depuis la 19e place pour aller chercher un succès à domicile, tandis que George Russell, qui s’élançait deuxième, a franchi la ligne d’arrivée à la même place, complétant le succès de son équipe.

Toto Wolff, qui était frustré hier après avoir raté la pole, s’est félicité d’un tel résultat. Le directeur du team a salué le pilotage de ses deux poulains, au terme d’une course durant laquelle ils se sont battus presque à la limite, mais sans prendre trop de risques.

"L’équipe et les deux pilotes ont réalisé une course exceptionnelle. Réussir un doublé à Monza procure un sentiment unique, et cette victoire aura évidemment une saveur particulière pour Kimi lors de sa course à domicile" a déclaré Wolff.

"Kimi comme George ont piloté avec brio, se montrant nettement plus rapides que le reste du plateau. Malgré quelques duels en piste, ils sont restés propres et ont rapporté un gros capital de points, ce qui est extrêmement précieux à ce stade du championnat."

"La course de Kimi a été méthodique dès le départ. Il est resté concentré, n’a pris aucun risque lors des départs et a commencé à dépasser un par un les pilotes qui le précédaient."

"Nous ne pensions pas que son premier train de pneus médiums tiendrait jusqu’au bout. L’intervention de la voiture de sécurité virtuelle lui a donc permis d’effectuer un arrêt moins coûteux en temps, et son excellent rythme a permis à cette stratégie de fonctionner."

"De son côté, George a suivi une stratégie classique, mais a souffert de vibrations sur ses pneus avant en fin de course. Cela a légèrement limité son rythme, mais il a tout de même réalisé une solide prestation pour décrocher la deuxième place."

Pour Andrew Shovlin, le directeur de l’ingénierie en piste, c’est aussi la concrétisation d’un week-end durant lequel les ingénieurs ont préparé le fait qu’Antonelli allait s’élancer du fond de grille, et qu’il faudrait accompagner sa remontée.

"L’équipe a parfaitement exécuté la course, concluant un week-end globalement très solide. Même avec Kimi partant du fond de grille, nous étions convaincus qu’il pouvait remonter et potentiellement se battre pour le podium" a noté l’ingénieur.

"Nous avions beaucoup travaillé pour optimiser notre rythme de course le vendredi, et cela s’est confirmé lors du Grand Prix. Kimi et George étaient nettement plus rapides que leurs concurrents, ce qui était formidable à voir."

"Le choix de s’arrêter aux stands ou de rester en piste sous régime de voiture de sécurité virtuelle a été difficile. Finalement, nous avons décidé de différencier les stratégies entre les deux voitures pour maximiser nos chances de victoire."

"Faire rentrer Kimi aux stands différait de ce qu’a fait la majeure partie du top 10, mais cela nous a permis de parer aux menaces de nos adversaires. À ce stade, la stratégie à un seul arrêt semblait légèrement plus avantageuse, mais le rythme de Kimi a permis de faire fonctionner la stratégie à deux arrêts."

"Il a dépassé des voitures que nous pensions difficiles à doubler. Kimi et George étaient incroyablement rapides, mais une fois Kimi revenu au contact, la différence d’usure des pneus lui a permis de doubler rapidement."

"Notre rythme ce week-end a été encourageant. Nous savons que nous sommes en décalage avec nos rivaux en matière d’évolutions alors décrocher un doublé et accroître notre avance aux championnats est donc très satisfaisant."

"Toutefois, nous sommes conscients que le circuit de Monza est un cas à part et nous ne pouvons pas nous attendre à maintenir ce niveau de performance à Madrid la semaine prochaine. La bataille y sera bien plus rude !"

"Nous nous concentrerons à nouveau sur la réalisation d’un week-end sans accroc, en tirant le meilleur parti de notre package actuel et engrangeant de précieux points."